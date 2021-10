Společnost Huawei představuje čtyři aktualizace svého řešení CloudCampus 3.0, které podnikům umožní vybudovat kampusovou síť zaměřenou na uživatelskou zkušenost

ŠEN-ČEN, Čína, 11. října 2021 /PRNewswire/ -- Na veletrhu HUAWEI CONNECT 2021 představila společnost Huawei čtyři nová vylepšení svého řešení CloudCampus 3.0: zcela nové přístupové body Wi-Fi 6, přepínače „Solar System" pro kampusové sítě, konvergované brány „cloud on-ramp" podnikové třídy a inteligentní postupy provozu a údržby (O&M). Společnost Huawei také představila technologický rámec Wi-Fi 6 Advanced, který je připraven na budoucnost a zaměřen na bezdrátové výrobní sítě.

Těmito aktualizacemi potvrzuje společnost Huawei své neustálé zaměření na kampusové sítě, jejichž cílem je uživatelská zkušenost. Díky těmto sítím budou podniky moci využívat špičkový plně bezdrátový přístup a optimální přístup ke cloudu v široké škále scénářů, mezi které patří inteligentní pracoviště, inteligentní budovy a inteligentní výroba, což urychlí digitalizaci jednotlivých odvětví.

Podniky po celém světě si stále více uvědomují význam digitální transformace. V zájmu urychlení digitální transformace investuje stále více podniků do nejmodernějších síťových technologií - včetně internetu věcí, bezdrátových technologií, cloudu a umělé inteligence.

Kromě toho se v kampusových sítích stále rozšiřuje počet uživatelů a zařízení s povoleným přístupem. Podle prognózy IDC bude do roku 2025 na světě 41 miliard připojených zařízení k internetu věcí (IoT) a více než 14 miliard připojených zařízení mimo IoT. Mezi podniky, které chtějí nasadit digitální služby, mezitím roste trend přesunu do cloudu. Společnost Gartner předpovídá, že v roce 2025 bude více než 85 % podnikových služeb nasazeno v cloudu.

„V době, kdy se všechny věci inteligentně propojují, jsou všudypřítomná vysoce kvalitní připojení klíčová pro obchodní inteligenci podniků a také základem pro jejich digitální služby," uvedl dr. Li Sing, prezident domény kampusových sítí produktové řady datových komunikací společnosti Huawei. „V rámci „ponoření se do digitálních technologií" musí každý podnik vybudovat kampusovou síť zaměřenou na uživatelskou zkušenost, která propojí lidi a všechny věci, stejně jako kancelářské a výrobní aplikace. Jen tak mohou podniky urychlit průmyslovou digitalizaci."

Řešení CloudCampus 3.0 společnosti Huawei je vybaveno novými funkcemi ve čtyřech oblastech, a sice bezdrátové připojení, kabelové připojení, propojení WAN a inteligentní provoz a údržba.

Tři jedinečné bezdrátové funkce, tedy inteligentní anténa s dynamickým přiblížením, roaming s umělou inteligencí a inteligentní plánování multimédií, umožňují podnikům vytvořit plně bezdrátovou síť, která nabízí nepřetržitou uživatelskou zkušenost. Inteligentní anténa s dynamickým přiblížením inovativně podporuje všesměrový režim i režim s vysokou hustotou, což výrazně zlepšuje uživatelský komfort v prostředí s vysokou hustotou a zvyšuje rychlost až o 20 %. Roaming s umělou inteligencí účinně řeší problém častého přerušování služeb, pokud se uživatel pohybuje kolem rohů budovy či kanceláří. Zcela nový AirEngine 6761-22T je nejvýkonnějším přístupovým bodem Wi-Fi 6E v oboru, který dosahuje rychlosti 6,58 Gb/s. S využitím těchto možností mohou podniky vybudovat celogigabitovou síť a využívat výhod „nulového čekání" na přístup uživatelů, vzdálené interakce a přenosu souborů.

Dalším vylepšením je řešení „Solar System" společnosti Huawei, které je účelově vytvořeno tak, aby pomohlo podnikům vybudovat plně bezdrátovou síť pro inteligentní budovy. Toto řešení představuje inovativní opticko-elektrický mechanismus napájení po ethernetu (PoE), který umožňuje nasazení kabelových sítí na vyžádání stejně jako bezdrátových sítí. Mezi výsledné výhody patří snadný přístup k bezdrátovým přístupovým bodům 10GE, integrovaný přístup k různým koncovým bodům IoT a nižší náklady na výstavbu a nasazení sítě.

Podniky hledají rychlý, bezpečný a spolehlivý přístup ke cloudu a reakcí na tyto požadavky je zcela nová brána NetEngine AR6710 od společnosti Huawei. Tato brána integruje funkce zabezpečení, směrování a přepínání a vyniká výkonem 2 Gb/s a schopností gigabitového přepínání se 48 porty. Je také vybavena funkcemi IPS, filtrováním URL, bránou firewall, antivirovou kontrolou, kontrolou aplikací a dalšími bezpečnostními funkcemi, takže nabízí spolehlivé zabezpečení služeb poboček. SRv6 SD-WAN je jedinečná funkce, která implementuje inteligentní řízení provozu na všech cestách v celé síti s cílem dosažení optimálního provozu. Brána NetEngine AR6710 je díky své konstrukci „vše v jednom" vlastně třemi zařízeními v jednom. Díky všem těmto vlastnostem je brána NetEngine AR6710 ideální jako výstupní brána pro podniky s více než 1000 uživateli a zároveň nabízí nižší CAPEX.

Společnost Huawei také integrovala velké množství funkcí umělé inteligence do svého nástroje iMaster NCE s cílem zlepšit efektivitu provozu a údržby kampusových sítí a zlepšit uživatelskou zkušenost v průběhu celého životního cyklu, od plánování a výstavby až po údržbu a optimalizaci.

V posledních několika letech si Wi-Fi 6, tedy nejnovější technologie bezdrátového přístupu, která se vyznačuje vyšší šířkou pásma a větší hustotou uživatelů, získala oblibu na podnikových trzích. Stále však nemůže plně splnit požadavky na ultra nízkou latenci pod 10 ms, ultra vysokou spolehlivost 99,999 %, ultra velkou šířku pásma přes 2 Gb/s a silné zabezpečení.

Aby společnost Huawei vyhověla těmto požadavkům, šla prostřednictvím neustálých inovací za hranice Wi-Fi 6 a uvedla na trh technologický rámec Wi-Fi 6 Advanced, který je připraven na budoucnost a rozšiřuje Wi-Fi z podnikových pracovišť do výrobních prostředí. Tato nejnovější iterace staví na velké kapacitě, nízké latenci a široké konektivitě Wi-Fi 6 a přidává tři jedinečné funkce, a sice gigabitovou síť, inteligentní řízení v reálném čase a harmonizovaný internet věcí (IoT) a snímání.

Do budoucna bude Huawei pokračovat ve spolupráci s dalšími partnery z průmyslového ekosystému na vývoji řešení WLAN založených na architektuře technologie Wi-Fi 6 Advanced. Díky tomu lze vybudovat rychlou, stabilní a inteligentní bezdrátovou výrobní síť, která bude nejvhodnější pro výrobní a digitální služby, mezi které patří strojové vidění, vzdálené operace a robotika.

