Huawei wprowadza pierwsze w branży rozwiązanie sieci autonomicznej L.3.5 dla centrów danych

W miarę jak cyfryzacja nabiera tempa pojawiają się liczne nowe zastosowania, a liczba urządzeń sieciowych i ich kategorii rośnie. Ten wykładniczy wzrost jest dużym obciążeniem dla sieci centrów danych i prowadzi do częstszych zmian sieci. Jednym z niekorzystnych czynników jest rosnąca złożoność czynności obsługi i konserwacji sieci. Aby nadążyć za tymi zmianami, potrzebnych jest coraz więcej inżynierów sieci. Jednak samo zatrudnianie kolejnych specjalistów ani nie zadziała na dłuższą metę, ani nie jest praktyczne. Aby rozwiązać ten problem, Huawei cały czas poszukuje nowych sposobów radzenia sobie z rosnącą złożonością sieci dzięki innowacjom technologicznym. Doprowadziło to do przedstawienia wizji ADN – aby sieci były wysoce autonomiczne, podobnie jak autonomiczne pojazdy.

Huawei określił sześć poziomów (L0–L5) automatyzacji i inteligencji rozwiązania ADN dla CD, jak również kluczowe możliwości i funkcje na każdym poziomie. Wspomniane sześć poziomów dotyczy całego cyklu życia sieci od planowania, poprzez budowę, obsługę i konserwację, aż po optymalizację. Torują one drogę w kierunku samorealizujących, samonaprawiających i samooptymalizujących się autonomicznych sieci centrów danych. ADN jest obecnie na drodze ewolucji od poziomu L0 do L5. Poza badaniem standardów i technologii ADN, Huawei angażuje się we współpracę z partnerami branżowymi w celu stworzenia systemu oceny ADN jako standardowego punktu wyjścia do tworzenia sieci o wyższym stopniu automatyzacji i inteligencji.

We wrześniu 2020 r. Huawei uruchomił rozwiązanie ADN poziomu L3 dla CD, które obejmuje automatyzację wysokiego poziomu na pojedynczej sieci. Po uruchomieniu, w ciągu zaledwie roku nastąpiła radykalna zmiana sytuacji w branży – gospodarka cyfrowa weszła w fazę rozkwitu, stając się głównym motorem napędowym światowej gospodarki. Aby zachować zgodność naszego rozwiązania ADN z trendami w branży, Huawei połączył siły z reprezentatywnymi przedsiębiorstwami z wielu sektorów, dążąc do rozszerzenia możliwości eksploracji i tworzenia praktyk ADN. Od czasu rozpoczęcia współpracy okazało się, że niejednorodne sieci centrów danych oparte o wiele chmur i wielu producentów stały się nową normą, co doprowadziło do izolowanego zarządzania sieciami i powstania różnych poziomów automatyzacji sieci. Aby odmienić tę sytuację, osiągnięto wspólne stanowisko, w myśl którego automatyzacji złożonych, niejednorodnych sieci metodą end-to-end (E2E) powinna być głównym priorytetem w kierunku eliminacji ręcznych punktów przerwania w całym cyklu życia sieci centrów danych.

W odpowiedzi na to, we wrześniu 2021 r Huawei zaprezentowało rozwiązanie ADN L3.5 dla centrów danych. Rozwiązanie korzysta z szeregu najnowocześniejszych technologii, takich jak unikalne w branży systemy tworzenia usług, otwarte i programowalne ramy oraz ujednolicona baza danych. Dzięki tym zaletom, rozwiązanie Huawei osiąga możliwości automatyzacji sieci E2E wysokiego poziomu, w tym ujednolicone i nieróżnicowane zarządzanie i sterowanie sieciami obejmującymi wiele chmur, wiele centrów danych i wielu producentów. To jeszcze nie wszystko – rozwiązanie jest zdolne do opartej na współpracy, elastycznej orkiestracji sieci i ogólnosieciowej symulacji. Cechy te pozwalają na błyskawiczne dostarczanie sieci opartych o wiele chmur w ciągu sekund.

Sieci centrów danych są obecnie w samym centrum szybkich innowacji i wprowadzania usług dla przedsiębiorstw. Wdrażanie technologii sieci jako usługi (ang. network as a service Naas) w sieciach centrów danych może tę rolę jeszcze wzmocnić. W toku realizacji zmian napotyka się jednak na wiele wyzwań. Przykładowo, sieci obejmujące wiele chmur i wielu producentów prowadzą do izolowanej architektury sieci i zróżnicowanych podejść do ich obsługi i konserwacji. Inżynierowie sieci są dosłownie zasypywani pracochłonnymi zleceniami i nie mają czasu na optymalizowanie sieci. Tu właśnie ważną rolę odegra rozwiązanie Huawei ADN L3.5 dla centrów danych, które obejmuje prowadzenie w branży jeśli chodzi o osiągnięcie jednolitego i nieróżnicowanego zarządzania i sterowania oraz opartej na współpracy, elastycznej orkiestracji niejednorodnych sieci obejmujących wiele chmur i wielu producentów. Rozwiązanie może także w sposób płynny współpracować z systemami zarządzania IT przedsiębiorstw, wprowadzając NaaS i przyspieszając zwinne innowacje w zakresie usług dla przedsiębiorstw.

Dla ADN przejście od poziomu L0 do L5 to długotrwały proces. Rozwiązanie ADN dla centrów danych pokonało już zorientowaną na przyszłość drogę od poziomu L3 do L3.5, demonstrując, że autonomię sieci można osiągnąć nie tylko w przypadku sieci centrów danych jednego producenta, ale również w sieciach obejmujących wiele chmur i wielu producentów – powiedział Leon Wang prezes działu Huawei ds. sieci centrów danych. - Jest to także oznaka ciągłego zaangażowania Huawei w rozwiązywanie problemów w oparciu o scenariusze korzystania z usług przez klientów i zidentyfikowane przez nich problemy. W przyszłości Huawei nadal będzie współpracował z klientami i partnerami z branży w celu promowania dojrzałych zastosowań sieciowych technologii sztucznej inteligencji na wielką skalę i przyspieszania tempa rozwoju sieci centrów danych w kierunku ery >>autonomicznej jazdy<<, która charakteryzuje się zwinnością biznesową, doskonałymi wrażeniami klientów i efektywnością obsługi i konserwacji".

Huawei organizuje konferencję HUAWEI CONNECT 2021 w internecie w dniach od 23 września do 31 października. Mottem tegorocznego wydarzenia jest Dive into Digital (Zanurz się w cyfrowym świecie). Zamierzamy zgłębić kwestie praktycznych zastosowań takich technologii jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja czy 5G we wszystkich branżach, i sposobów, w jaki mogą one usprawnić działalność wszelkiego rodzaju organizacji, oraz sprawić, ze staną się one bardziej elastyczne i odporne w drodze do odbudowy gospodarki.

