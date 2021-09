Spoločnosť Huawei uvádza na trh prvé sieťové riešenie autonómneho riadenia ADN L3.5 pre dátové centrá

Spoločnosť Huawei definovala šesť úrovní (L0 – L5) automatizácie a inteligencie pre riešenie ADN pre radiče DC, ako aj kľúčové možnosti a funkcie na každej úrovni. Šesť úrovní pokrýva celý životný cyklus siete, od plánovania siete, výstavby, O&M až po optimalizáciu, pričom pripravuje cestu k sebaplneniu, samoliečbe, samooptimalizácii a autonómnym DCN. ADN v súčasnosti prechádza dlhodobým vývojom od L0 do L5. Popri skúmaní štandardov a technológií ADN sa spoločnosť Huawei zaväzuje spojiť svoje sily s partnermi z priemyslu s cieľom vybudovať hodnotiaci systém ADN ako štandardný odkaz na smerovanie sietí k vyššej úrovni automatizácie a inteligencie.

V septembri 2020 spoločnosť Huawei uviedla na trh riešenie L3 ADN pre DC, ktoré implementovalo automatizáciu na vysokej úrovni v jednej sieti. Po uvedení na trh sa priemyselné prostredie drasticky zmenilo len za rok; digitálna ekonomika sa naplno rozvinula a stala sa kľúčovou hybnou silou globálnej ekonomiky. Aby bolo naše riešenie ADN v súlade s trendmi v odvetví, spojila sa spoločnosť Huawei s reprezentatívnymi podnikmi vo viacerých sektoroch s cieľom rozšíriť prieskum a postupy ADN. Odkedy tohto spojenia sa zistilo, že heterogénne DCN s viacerými cloudmi a rôznymi dodávateľmi sa už stalo novou normou, čo viedlo k silnej správe siete a rôznym úrovniam automatizácie siete. Aby to bolo zvládnuteľné, bol dosiahnutý konsenzus, že automatizácia komplexných, heterogénnych sietí spôsobom end-to-end (E2E) by mala byť najvyššou prioritou na odstránenie manuálnych hraničných bodov počas celého životného cyklu DCN.

V reakcii na to spoločnosť Huawei predstavila riešenie L3.5 ADN pre DC v septembri 2021. Riešenie vychádza z radu špičkových technológií, akými sú napríklad unikátni dizajnéri služieb v tomto odvetví, otvorený a programovateľný rámec a jednotná databáza. Vďaka týmto silným stránkam dosahuje riešenie schopnosti automatizácie siete E2E na vysokej úrovni vrátane zjednotenej a nediferencovanej správy a riadenia sietí typu multi-cloud, multi-DC a multi-vendor. Nielenže je toto riešenie schopné kolaboratívnej, flexibilnej orchestrácie siete a simulácie v rámci celej siete alebo tieto funkcie umožňujú rýchle zriaďovanie multi-cloudových sietí v priebehu niekoľkých sekúnd.

V súčasnosti sú siete DCN základným kameňom rýchlych inovácií a zavádzania podnikových služieb. Implementácia siete ako služby (Network as a Service - NaaS) na sieťach DCN im to môže pomôcť dosiahnuť. Implementácii však bráni mnoho výziev. Napríklad siete typu multi-cloud a multi-vendor vedú k skrytým sieťovým architektúram a oddeleným zobrazeniam O&M. Sieťoví inžinieri sú zahrabaní v rozsiahlych zákazkách a nemajú čas na optimalizáciu siete. Tu nastupuje riešenie L3.5 ADN pre DC. Prevezme vedúcu úlohu v dosahovaní jednotnej, nediferencovanej správy a riadenia a kolaboratívnej a flexibilnej orchestrácie heterogénnych sietí s viacerými cloudmi a rôznymi dodávateľmi. Riešenie môže tiež bezproblémovo spolupracovať s podnikovými systémami riadenia IT, implementovať NaaS a urýchľovať agilné inovácie podnikových služieb.

„Je to dlhodobý proces, pokým sa ADN vyvinú z L0 na L5. Riešenie ADN spoločnosti Huawei pre DC už prešlo vývojom zameraným na budúcnosť z L3 na L3.5, čo dokazuje, že autonómiu siete je možné dosiahnuť nielen na jednom dodávateľovi DCN, ale aj v sieťach multi-cloud a multi-vendor," povedal Leon Wang, prezident doménovej siete Huawei Data Center Network. „Toto je dôkazom neustálej oddanosti spoločnosti Huawei pri riešení problémov na základe servisných scenárov zákazníkov a bolestivých bodov. Pokiaľ ide o budúcnosť, spoločnosť Huawei sa bude aj naďalej spájať s našimi zákazníkmi a priemyselnými partnermi s cieľom propagovať vyspelé aplikácie sieťových technológií umelej inteligencie vo veľkom rozsahu a urýchľovať tempo vývoja DCN smerom k ére autonómneho riadenia charakterizovanej agilným obchodom, vynikajúcimi skúsenosťami so zákazníkmi a efektívnym O&M. "

Spoločnosť Huawei hostí konferenciu HUAWEI CONNECT 2021 online od 23. septembra do 31. októbra. Témou tohtoročnej udalosti je Ponorte sa do digitálu. Ponoríme sa hlboko do praktickej aplikácie technológií, ako je cloud, umelá inteligencia a 5G, vo všetkých odvetviach, a o to, ako možno organizácie všetkých tvarov a veľkostí urobiť efektívnejšími, univerzálnejšími a v konečnom dôsledku odolnejšími, keď sa pohneme smerom k ekonomickému zotaveniu.

