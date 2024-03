Huawei wprowadza trzy innowacyjne rozwiązania do przechowywania danych w erze AI

BARCELONA, Hiszpania, 1 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Premiera produktów i rozwiązań Huawei odbyła się z sukcesem podczas targów MWC Barcelona 2024. Dr Peter Zhou, prezes Huawei IT Product Line, przedstawił trzy innowacyjne rozwiązania, których celem jest wsparcie operatorów na całym świecie w budowie najlepszej infrastruktury danych w erze AI: jezioro danych oparte na sztucznej inteligencji (AI data lake solution), kompleksowe rozwiązanie do ochrony danych (all-scenario data protection solution) oraz pełne centrum danych (DCS full-stack data center solution).

Dynamiczny rozwój dużych modeli sztucznej inteligencji podnosi wartość zasobów danych i toruje drogę ku erze przebudzenia danych. Budowa infrastruktury danych w erze AI stoi przed dwoma poważnymi wyzwaniami. Po pierwsze, aby wydobyć wiedzę z danych, niezależne od siebie i rozproszone źródła danych muszą być zgromadzone w fabrykach danych AI, aby umożliwić wydobycie wartości z danych. Oznacza to wysokie wymogi dotyczące mobilności danych. Po drugie, proces nadawania danym statusu aktywów rozwija się w szybkim tempie. Średni czas zachowania dodawanych danych AI i danych na potrzeby modeli wynosi nie więcej niż trzy lata, przy czym niektóre cenne dane wchodzące w skład korpusu muszą być przechowywane bezterminowo.

Aby sprostać tym wyzwaniom, Firma Huawei wprowadziła linię innowacyjnych produktów i rozwiązań do przechowywania danych, aby pomóc operatorom w budowie najlepszej infrastruktury danych w erze AI.

Jezioro danych oparte na sztucznej inteligencji (AI data lake solution) do transferu danych w pamięci masowej do cennych aktywów: Rozwiązanie to obejmuje silnik zarządzania danymi Data Management Engine (DME), narzędzie do generowania wiedzy eDataMate, architekturę data fabric i rozwiązania do przechowywania danych oparte na sztucznej inteligencji OceanStor A800 i OceanStor A310. Sprawia, że dane służące uczeniu AI są ogólnie widoczne, podlegają zarządzaniu i są dostępne, oraz poprawia gromadzenie danych, ich wstępne przetwarzanie i wydajność trenowania. W szczególności OceanStor A800, nowe wysoko wydajne rozwiązanie do przechowywania danych oparte na technologii NAS, stanowi solidną podstawę wysokich parametrów przechowywania danych AI z architekturą wyodrębniającą warstwy danych i sterowania, wysokowydajnym równoległym systemem plików, elastyczną dwukierunkową rozbudową i innymi funkcjami, które zaprojektowano w celu wsparcia szeregowania dużych klastrów w czasie rzeczywistym.

Kompleksowe rozwiązane do ochrony danych (all-scenario data protection solution) na potrzeby generowania danych, tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji, które poprawia odporność zasobów danych: Rozwiązanie to oparte jest na dwóch warstwach współpracujących zastosowań. Pierwsza warstwa obejmuje współpracę generowania i tworzenia kopii zapasowej, kopiując duże ilości małych plików do 90% szybciej niż konwencjonalne rozwiązania. Wspiera również analitykę danych w natywnym formacie w czasie rzeczywistym. Potem następuje współpraca obejmująca tworzenie kopii zapasowej i archiwizację. Funkcja hierarchizacji po deduplikacji ogranicza zużycie pasma o 80%. Ponadto firma Huawei przedstawiła podczas tego wydarzenia urządzenia do tworzenia kopii zapasowych danych OceanProtect E8000 i X9000 oraz magnetoelektryczne rozwiązanie do przechowywania danych OceanStor Arctic, zaprojektowane na potrzeby danych zimnych i danych ciepłych. Przewiduje się, że magnetoelektryczne rozwiązanie do przechowywania danych ograniczy całkowity koszt posiadania (TCO - total cost of ownership) o 20% w porównaniu z pamięcią taśmową i zużycie energii o 90% w odniesieniu do dysków HDD.