- Huawei y sus socios reciben el premio GSMA Global Mobile LATAM por el proyecto Tech4Nature México para la protección de los jaguares

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei recibió ayer el premio Global Mobile (GLOMO) LATAM al Impacto Social en Latinoamérica por su proyecto Tech4Nature – Reserva Natural Dzilam de Bravo en Yucatán, México. El GLOMO, otorgado por la GSMA en M360 LATAM 2026, reconoce la contribución del proyecto a la conservación del medio ambiente mediante el uso de tecnología para proteger a los jaguares en la reserva.

Huawei and partners receive the GLOMO award at GSMA M360 LATAM 2026

En el marco de la alianza global Tech4Nature entre la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Huawei TECH4ALL, el proyecto en México utiliza herramientas tecnológicas avanzadas para monitorear y preservar el hábitat natural del jaguar, una especie emblemática y en peligro de extinción en Yucatán.

"Este reconocimiento refleja el poder de la tecnología cuando se pone al servicio de las personas y del planeta", destacó Samira Herrera, directora de comunicaciones y relaciones públicas de Huawei México. "Tech4Nature México es un ejemplo de cómo la colaboración intersectorial puede generar un impacto positivo tangible en las comunidades y la conservación de la biodiversidad".

El proyecto, que comenzó en 2022 y actualmente se encuentra en su segunda fase, es el resultado de la colaboración entre la UICN, Huawei, el Gobierno del Estado de Yucatán, C Minds, la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY) y la comunidad local de Dzilam de Bravo. La solución integra la detección de especies e identificación individual mediante inteligencia artificial, el monitoreo y la gobernanza liderados por la comunidad, y la colaboración intersectorial entre el gobierno, la academia, la sociedad civil y el sector privado.

"Tech4Nature México demuestra que el verdadero potencial de la tecnología reside en transformar los datos en coordinación, acción colectiva y políticas públicas para la protección de la naturaleza. Mediante la colaboración multisectorial centrada en las comunidades y los derechos humanos, la iniciativa pone herramientas como la inteligencia artificial al servicio de los ecosistemas que sustentan nuestras economías y nuestro futuro", afirmó Regina Cervera, Coordinadora del Proyecto Tech4Nature México de AI for Climate en C Minds.

Desde el lanzamiento del proyecto, 26 cámaras trampa y 60 dispositivos acústicos desplegados en la reserva han identificado más de 147 especies, 40 de las cuales están en peligro de extinción. De manera crucial, el sistema ha identificado 16 jaguares, proporcionando información clave para comprender su comportamiento, movimiento y las medidas de conservación que pueden proteger a la especie, lo cual es fundamental para el equilibrio ambiental de la reserva.

Las soluciones en la nube de Huawei se utilizan para procesar y analizar datos de campo. Además de las grabaciones de vídeo de los jaguares, el sistema ha capturado y analizado automáticamente más de 100.000 imágenes y 600.000 grabaciones de audio, lo que refuerza la monitorización de la fauna local y los ecosistemas que habita. Los datos obtenidos permiten comprender mejor el ecosistema y tomar decisiones más eficaces para la conservación de la biodiversidad, con repercusiones en las políticas públicas. Más allá de los datos ecológicos, los impactos a nivel paisajístico son visibles: la zona protegida se ha ampliado de 69.000 a 104.000 hectáreas.

Tecnologías como la IA, el almacenamiento en la nube y el análisis de datos han permitido al proyecto Tech4Nature México crear un modelo de conservación científica sostenible que combina la innovación científica con la participación comunitaria. Junto con estas tecnologías, las soluciones de conectividad inalámbrica de Huawei son un aspecto clave de la transmisión de datos ambientales en los proyectos Tech4Nature, un tema que tuvo gran repercusión en M360 LATAM 2026. El evento, celebrado el 13 y 14 de mayo, reunió a líderes regionales y globales del ecosistema tecnológico, las redes móviles, los gobiernos y las industrias conectadas para debatir cómo aprovechar el poder de la tecnología y trabajar por un futuro mejor para todos. Los Premios GLOMO LATAM celebran a los agentes de cambio que redefinen la tecnología, la conectividad y el progreso social en la región. El premio al proyecto Tech4Nature México reconoce la solución por su innovación y su capacidad para generar importantes beneficios sociales y ambientales para Latinoamérica.

Con Tech4Nature México, Huawei reafirma su compromiso de utilizar la tecnología como herramienta para construir un futuro más sostenible e inclusivo, impulsando proyectos que contribuyen a la protección del medio ambiente y al desarrollo comunitario.

Acerca de Tech4Nature

Huawei y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lanzaron la alianza global Tech4Nature en 2020 para ampliar el éxito en la conservación de la naturaleza mediante la innovación tecnológica. En consonancia con la iniciativa TECH4ALL de Huawei y la Lista Verde de la UICN, Tech4Nature ha apoyado 13 proyectos en 11 países con soluciones personalizadas para los desafíos de la conservación.

Cuenta de Huawei X: https://x.com/huawei_tech4all?lang=en

Aprenda más acerca de TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

Aprenda más acerca de Tech4Nature: https://tech4nature.iucngreenlist.org/

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