Huawei i partnerzy otrzymali nagrodę „GSMA Global Mobile LATAM Award" za projekt „Tech4Nature Mexico" na rzecz ochrony jaguarów

MEKSYK, 14 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Huawei otrzymał wczoraj nagrodę „Global Mobile (GLOMO) LATAM" za wpływ społeczny w Ameryce Łacińskiej za projekt „Tech4Nature - Rezerwat Przyrody Dzilam de Bravo" w stanie Jukatan w Meksyku. Nagroda GLOMO, przyznana przez GSMA podczas wydarzenia „M360 LATAM 2026", stanowi uznanie wkładu projektu w ochronę środowiska dzięki wykorzystaniu technologii do ochrony jaguarów w rezerwacie.

Huawei and partners receive the GLOMO award at GSMA M360 LATAM 2026

W ramach globalnego partnerstwa „Tech4Nature" pomiędzy International Union for Conservation of Nature (IUCN) i inicjatywą Huawei TECH4ALL, projekt realizowany w Meksyku wykorzystuje zaawansowane narzędzia technologiczne do monitorowania i ochrony naturalnego siedliska jaguara - kultowego i zagrożonego gatunku występującego na Jukatanie.

„To wyróżnienie odzwierciedla siłę technologii, gdy jest ona wykorzystywana w służbie ludziom i planecie" - powiedziała Samira Herrera, dyrektorka ds. komunikacji i public relations Huawei Mexico. - Tech4Nature Mexico jest przykładem tego, jak współpraca międzysektorowa może mieć wymierny pozytywny wpływ na społeczności oraz ochronę różnorodności biologicznej".

Projekt, zapoczątkowany w 2022 roku i obecnie będący w drugiej fazie realizacji, jest efektem współpracy pomiędzy IUCN, Huawei, rządem stanu Jukatan, C Minds, Politechniką Jukatańską i lokalną społecznością Dzilam de Bravo. Rozwiązanie łączy wykrywanie gatunków i identyfikację osobników z wykorzystaniem AI, monitoring i zarządzanie prowadzone przez społeczność lokalną oraz współpracę międzysektorową obejmującą administrację publiczną, środowisko akademickie, organizacje społeczne i sektor prywatny.

„Tech4Nature Mexico pokazuje, że prawdziwy potencjał technologii polega na przekształcaniu danych w koordynację działań, wspólne inicjatywy i politykę publiczną na rzecz ochronie przyrody. Dzięki wielosektorowej współpracy skoncentrowanej na społecznościach i prawach człowieka inicjatywa oddaje narzędzia takie jak sztuczna inteligencja w służbę ekosystemom podtrzymującym nasze gospodarki i naszą przyszłość" - powiedziała Regina Cervera, koordynatorka projektu Tech4Nature Mexico z programu AI dla Klimatu organizacji C Minds.

Od uruchomienia projektu 26 fotopułapek i 60 urządzeń akustycznych rozmieszczonych w rezerwacie pozwoliło zidentyfikować ponad 147 gatunków, z których 40 jest zagrożonych wyginięciem. Co szczególnie istotne, system zidentyfikował 16 jaguarów, dostarczając kluczowych informacji służących zrozumieniu zachowań, przemieszczania się oraz działań ochronnych mogących zabezpieczyć ten gatunek, mający zasadnicze znaczenie dla równowagi ekologicznej rezerwatu.

Rozwiązania firmy Huawei w chmurze są wykorzystywane do przetwarzania i analizy danych terenowych. Oprócz nagrań wideo przedstawiających jaguary system zarejestrował i automatycznie przeanalizował ponad 100 000 obrazów i 600 000 nagrań audio, wzmacniając monitoring lokalnej fauny i zamieszkiwanych przez nią ekosystemów. Wgląd uzyskany dzięki danym umożliwia lepsze zrozumienie ekosystemu i bardziej efektywne podejmowanie decyzji dotyczących ochrony bioróżnorodności, wpływających również na politykę publiczną. Oprócz danych ekologicznych widoczne są także efekty na poziomie krajobrazu - obszar chroniony został rozszerzony z 69 000 do 104 000 hektarów.

Technologie takie jak AI, przechowywanie danych w chmurze oraz analityka danych umożliwiły projektowi Tech4Nature Mexico stworzenie zrównoważonego naukowego modelu ochrony przyrody, łączącego innowacje naukowe z udziałem społeczności lokalnej. Obok tych technologii rozwiązania Huawei w zakresie łączności bezprzewodowej stanowią kluczowy element transmisji danych środowiskowych w projektach Tech4Nature - temat, który wybrzmiał również podczas wydarzenia „M360 LATAM 2026". Wydarzenie, które odbyło się 13 i 14 maja, zgromadziło regionalnych i światowych liderów z całego ekosystemu technologicznego, sieci mobilnych, administracji publicznej i połączonych cyfrowo branż, aby dyskutować o tym, jak wykorzystać potencjał technologii i działać na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich. Nagrody „GLOMO LATAM Awards" stanowią uhonorowanie dla inicjatorów zmian redefiniujących technologię, łączność i postęp społeczny w regionie. Wyróżnienie dla projektu Tech4Nature Mexico jest wyrazem uznania dla rozwiązania za jego innowacyjność i zdolność do generowania znaczących korzyści społecznych i środowiskowych dla Ameryki Łacińskiej.

Dzięki Tech4Nature Mexico Huawei potwierdza swoje zaangażowanie w wykorzystywanie technologii jako narzędzia budowania bardziej zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości poprzez realizację projektów wspierających ochronę środowiska i rozwój społeczności.

Tech4Nature

Tech4Nature to międzynarodowe partnerstwo zawarte w 2020 r. przez Huawei i IUCN w celu zwiększenia skuteczności projektów ochrony przyrody poprzez wykorzystanie technologicznych innowacji. Program Tech4Nature powiązany jest z prowadzoną przez Huawei inicjatywą TECH4ALL, a także z Zieloną Listą IUCN. Jak dotąd w jego ramach wsparto 13 projektów w 11 państwach, dostarczając rozwiązań opracowanych z myślą o specyficznych wyzwaniach w ochronie przyrody.

Konto Huawei na portalu X: https://x.com/huawei_tech4all?lang=en

Więcej informacji o TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

Więcej informacji o Tech4Nature: https://tech4nature.iucngreenlist.org/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2980004/Lead_800_500.jpg