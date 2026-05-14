Společnost Huawei a její partneři získali od GSMA cenu Global Mobile LATAM za projekt Tech4Nature v Mexiku zaměřený na ochranu jaguárů
May 14, 2026, 08:21 ET
MEXIKO, 14. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei včera obdržela cenu Global Mobile (GLOMO) LATAM v kategorii „Sociální dopad v Latinské Americe" za svůj projekt Tech4Nature v přírodní rezervaci Dzilam de Bravo na Yucatánu v Mexiku. Ocenění GLOMO, které udělila organizace GSMA na konferenci M360 LATAM 2026, oceňuje přínos projektu k ochraně životního prostředí díky využití technologie k ochraně jaguárů v rezervaci.
V rámci globálního partnerství Tech4Nature mezi Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) a Huawei TECH4ALL využívá mexický projekt pokročilé technologické nástroje k monitorování a zachování přirozeného prostředí jaguára, ikonického a ohroženého druhu na Yucatánu.
„Toto ocenění odráží sílu technologie, je-li využita ve prospěch lidí a planety," uvedla Samira Herrerová, ředitelka pro komunikaci a vztahy s veřejností společnosti Huawei Mexico. „Tech4Nature Mexico je příkladem toho, jak může mezisektorová spolupráce mít hmatatelný pozitivní dopad na komunity a ochranu biologické rozmanitosti."
Tento projekt, který byl zahájen v roce 2022 a v současné době se nachází ve své druhé fázi, je výsledkem spolupráce mezi IUCN, Huawei, vládou státu Yucatán, organizací C Minds, Polytechnickou univerzitou v Yucatánu (UPY) a místní komunitou v Dzilam de Bravo. Řešení integruje detekci druhů a identifikaci jedinců pomocí umělé inteligence, monitorování a správu vedenou komunitou a mezisektorovou spolupráci mezi vládou, vědeckou sférou, občanskou společností a soukromým sektorem.
„Tech4Nature Mexico dokazuje, že skutečný potenciál technologie spočívá v přeměně dat na koordinaci, kolektivní akci a veřejnou politiku na ochranu přírody. Prostřednictvím mezisektorové spolupráce zaměřené na komunity a lidská práva tato iniciativa staví nástroje, jako je umělá inteligence, do služeb ekosystémů, které udržují naše ekonomiky a naši budoucnost," uvedla Regina Cerverová, koordinátorka projektu Tech4Nature México z Umělé inteligence pro klima ve společnosti C Minds.
Od zahájení projektu identifikovalo 26 fotopastí a 60 akustických zařízení rozmístěných v rezervaci více než 147 druhů, z nichž 40 je ohroženo. Systém především identifikoval 16 jednotlivých jaguárů, což poskytuje klíčové informace pro pochopení chování, pohybu a ochranných opatření, která mohou tento druh chránit, což je klíčové pro environmentální rovnováhu rezervace.
Cloudová řešení od Huawei se využívají ke zpracování a analýze terénních dat. Kromě videozáznamů jaguárů bylo systémem pořízeno a automaticky analyzováno více než 100 000 snímků a 600 000 zvukových nahrávek, což posiluje monitorování místní fauny a ekosystémů, v nichž žijí. Získané poznatky založené na datech umožňují lepší pochopení ekosystému a efektivnější rozhodování v oblasti ochrany biologické rozmanitosti, které se promítá i do veřejné politiky. Kromě ekologických dat jsou patrné i dopady na krajinu – chráněná oblast se rozšířila z 69 000 na 104 000 hektarů.
Díky technologiím, jako je umělá inteligence, cloudové úložiště a analýza dat, se v rámci projektu Tech4Nature Mexico podařilo vytvořit udržitelný vědecko-ochranářský model, který spojuje vědecké inovace s účastí místních komunit. Vedle těchto technologií jsou řešení bezdrátové konektivity společnosti Huawei klíčovým aspektem přenosu environmentálních dat v projektech Tech4Nature, což bylo téma, které rezonovalo na konferenci M360 LATAM 2026. Akce, která se konala 13. a 14. května, přivedla dohromady regionální a globální vedoucí představitele z celého technologického ekosystému, mobilních sítí, vlád a souvisejících odvětví, aby diskutovali o tom, jak využít sílu technologie – a pracovat na lepší budoucnosti pro všechny. Ceny GLOMO LATAM oceňují tvůrce změn, kteří nově posunují vpřed technologii, konektivitu a sociální pokrok v regionu. Cena za projekt TechNature Mexico oceňuje toto řešení za jeho inovativnost a schopnost generovat významné sociální a environmentální přínosy pro Latinskou Ameriku.
Prostřednictvím iniciativy Tech4Nature Mexico společnost Huawei znovu potvrzuje své odhodlání využívat technologie jako nástroj budování udržitelnější a inkluzivnější budoucnosti a podporovat projekty, které přispívají k ochraně životního prostředí a rozvoji místních komunit.
O Tech4Nature
Společnosti Huawei a IUCN zahájily v roce 2020 globální partnerství Tech4Nature s cílem rozšířit úspěchy v oblasti ochrany přírody prostřednictvím technologických inovací. V souladu s iniciativou TECH4ALL společnosti Huawei a Zeleným seznamem IUCN podpořila iniciativa Tech4Nature 13 projektů v 11 zemích s řešeními šitými na míru výzvám v oblasti ochrany přírody.
Účet Huawei na X: https://x.com/huawei_tech4all?lang=en
Více informací o TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all
Více informací o Tech4Nature: https://tech4nature.iucngreenlist.org/
