HUBER+SUHNER annonce sa participation au projet Horizon-Europe 6GTandem

Cette nouvelle coopération permettra de garantir des services performants et économes en énergie pour les futures applications 6G.

HERISAU, Suisse, 21 février 2023 /PRNewswire/ -- Le consortium 6GTandem a annoncé son partenariat avec neuf leaders industriels de premier plan, des institutions universitaires et des petites et moyennes entreprises (PME) performantes.

Financé par l'Union européenne et la Suisse, ce projet prévoit la co-conception d'un nouveau dispositif d'exploitation à double fréquence et d'une nouvelle architecture d'émetteur-récepteur radio hautement intégrée et distribuée. Ce projet permettra de fournir des services à haut rendement énergétique pour les futures applications 6G et de renforcer la position de l'Europe dans le domaine des télécommunications. Le projet a été lancé en janvier 2023 et se déroulera sur les trois prochaines années et demie.

« Nous sommes ravis de faire partie de ce consortium », a déclaré Hannes Grubinger, chef de la gestion des produits Cable Connectivity. « Notre parcours de plus de 50 ans dans les technologies de radiofréquence, de fibre optique et de basse fréquence sur les marchés de la communication, du transport et de l'industrie nous a permis d'acquérir une expérience précieuse dans les solutions de connectivité pour les infrastructures. Nous sommes impatients de mettre notre expertise en matière de connectivité électrique et optique au service du projet 6GTandem, en collaborant avec d'autres experts en vue de proposer des innovations pour la prochaine génération de communication mobile. »

Comme publié par 6GTandem, les éléments clés du consortium comprennent : le développement d'un système définissant une architecture MIMO distribuée à double fréquence en tandem aligné, des formes d'onde, des schémas de transmission et des stratégies de communication adaptés au support, un nouveau dispositif « radiostripe » à 130 GHz – 175 GHz, une infrastructure sub-THz facilement déployable, et un système MIMO distribué combiné à basse fréquence et sub-THz pour prendre en charge la détection conjointe à haute résolution, le positionnement à haute précision, et la communication fiable et à haute résilience.

De plus amples informations sur le projet 6GTandem et les partenaires impliqués sont disponibles sur le site web : https://horizon-6gtandem.eu

Ce communiqué de presse peut également être consulté à l'adresse suivante : https://www.hubersuhner.com/en/company/media/news

À propos du Groupe HUBER+SUHNER

L'entreprise suisse HUBER+SUHNER, active dans le monde entier, développe et produit des composants et des solutions système pour la connectivité électrique et optique. L'entreprise dessert les trois principaux marchés que sont l'industrie, la communication et le transport avec des applications issues des trois technologies que sont la radiofréquence, la fibre optique et la basse fréquence. Les produits HUBER+SUHNER se distinguent par leurs excellentes performances, leur qualité, leur fiabilité et leur longue durée de vie, même dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à un réseau de production mondial, associé à des filiales et des représentants dans plus de 80 pays, l'entreprise est proche de ses clients dans le monde entier.

