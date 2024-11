HUBER+SUHNER se voit attribuer un contrat de sous-traitance pour la fourniture de composants essentiels à un observatoire de radioastronomie de référence

HERISAU, Suisse, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- HUBER+SUHNER est fière d'annoncer que sa filiale britannique a remporté un contrat de sous-traitance pluriannuel auprès du fabricant d'antennes Sirio Antenne pour la fourniture de composants électroniques destinés au radiotélescope basse fréquence de l'observatoire SKA, connu sous le nom de SKA-Low, situé en Australie occidentale. L'Observatoire SKA (SKAO) est une organisation intergouvernementale réunissant des nations du monde entier. Sa mission est de construire et d'exploiter des radiotélescopes de pointe afin de transformer notre compréhension de l'univers et d'apporter des avantages à la société, grâce à une collaboration et à une innovation mondiales. Le siège de l'observatoire se trouve au Royaume-Uni, mais les deux télescopes, SKA-Mid et SKA-Low, sont situés respectivement en Afrique du Sud et en Australie.

Composite artist impression of the SKA-Low telescope, under construction at Inyarrimanha Ilgari Bundara, the CSIRO Murchison Radio-astronomy Observatory in Western Australia (credit: SKAO)

Dans le cadre de ce contrat, HUBER+SUHNER UK fournira plus de 150 000 assemblages comprenant des câbles SPUMA 195 et des connecteurs XQMA de haute qualité, reconnus dans le monde entier, ainsi que des connecteurs SMB spécialement conçus. Ces composants permettront d'établir des liaisons radiofréquences (RF) essentielles entre les antennes installées dans le pays de Wajarri Yamaji, dans la région de Murchison, un site isolé de l'arrière-pays australien. En plus de jouer un rôle clé dans la création de liaisons de signaux RF entre les plus de 78 000 antennes (avec deux alimentations par antenne) qui formeront un sous-ensemble du télescope SKA-low complet, ils permettront également d'établir des liaisons avec les stations de serveurs sur le site et les stations de post-traitement des données sur d'autres sites.

L'un des principaux objectifs de SKA-Low est d'explorer les premiers milliards d'années, en cartographiant pour la première fois la structure de l'univers primitif, en observant la naissance et la mort des premières étoiles, afin de comprendre comment les premières galaxies se sont formées.

Issus d'une grande expertise dans la fabrication et l'ingénierie de satellites et de composants spatiaux, les composants HUBER+SUHNER sont conçus pour les environnements difficiles, sont robustes et constituent des solutions rentables qui permettront d'atteindre pleinement les objectifs de SKAO. Les composants fourniront des transmissions de signaux précises à travers une chaîne de traitement complexe, révélant les détails les plus ténus du ciel, élargissant et révolutionnant notre compréhension de l'univers.

Reto Bolt, Directeur des opérations du segment Industrie chez HUBER+SUHNER, a indiqué à propos de ce contrat : « HUBER+SUHNER conçoit et fabrique des technologies micro-ondes, photoniques et d'antennes, et permet une transmission de données exceptionnelle pour l'industrie spatiale mondiale depuis des dizaines d'années. Nous sommes conscients que ce projet peut permettre de repousser les limites de la science et d'approfondir notre compréhension de l'univers. Nous sommes incroyablement fiers de travailler avec Sirio (et le SKAO) et de contribuer à la collecte de ce corpus de connaissances ».

« Nous avons choisi HUBER+SUHNER comme partenaire de confiance pour la fourniture de câbles coaxiaux, car c'est un grand nom de l'industrie des connecteurs et des câbles RF », a indiqué Antonio Sganzerla, chef de projet de Sirio Antenne. « Nous apprécions leurs normes de haute qualité, qui nous garantissent des produits conçus avec précision et fabriqués selon des processus étroitement contrôlés. Leurs capacités de production garantissent également des livraisons dans les délais, ce qui nous aide à respecter notre calendrier dans le cadre du projet SKAO. »

Groupe HUBER+SUHNER

HUBER_SUHNER

La société suisse HUBER+SUHNER, active dans le monde entier, développe et produit des composants et des solutions systèmes pour la connectivité électrique et optique. La société dessert les trois principaux marchés de l'industrie, de la communication et des transports avec des applications issues des trois technologies de la radiofréquence, de la fibre optique et de la basse fréquence. Les produits HUBER+SUHNER se distinguent par leurs excellentes performances, leur qualité, leur fiabilité et leur longue durée de vie, même dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à un réseau de production mondial, combiné à des filiales et des représentants dans plus de 80 pays, la société est proche de ses clients dans le monde entier.

SIRIO

Giuseppe Grazioli a fondé Sirio Antenne en 1972 à Volta Mantovana, à quelques kilomètres du lac de Garde. La société, sur le marché depuis plus de 50 ans, dispose de 4 sites de production pour environ 6 000 mètres carrés entièrement dédiés à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation d'antennes professionnelles et amateurs, aujourd'hui gérés par la fille Stefania, dans la société depuis plus de 30 ans.

SKAO

L'observatoire SKA, ou SKAO en abrégé, est une organisation intergouvernementale regroupant des nations du monde entier. Sa mission est de construire et d'exploiter des radiotélescopes de pointe afin de transformer notre compréhension de l'univers et d'apporter des avantages à la société par le biais d'une collaboration et d'une innovation à l'échelle mondiale. L'observatoire a une empreinte mondiale et se compose du siège mondial du SKAO au Royaume-Uni, des deux télescopes du SKAO situés sur des sites silencieux en Afrique du Sud et en Australie, et des installations associées pour soutenir les opérations des télescopes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2556554/SKA_Low_wide_angle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2556555/HS_Logo.jpg