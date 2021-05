Hublot annonce le lancement de son premier NFT associé à la montre Big Bang E UEFA EURO 2020™

Il ne reste que 30 jours avant le lancement de l'UEFA EURO2020™ ! Les fans du monde entier sont ravis de suivre enfin cette compétition, qui a été reportée d'un an en raison de la pandémie. Pour célébrer ce moment tant attendu, Hublot dévoile sa montre connectée Big Bang e UEFA Euro 2020™ . Encore une fois, Hublot permet aux fans de football de suivre la compétition en portant leur propre stade virtuel à leur poignet.

La lunette de la montre Big Bang e, connectée et résolument sport, est aux couleurs des drapeaux des 12 nations initialement prévues pour accueillir le championnat. Esthétiquement, elle présente les attributs du modèle emblématique Big Bang de la marque. Elle est présentée dans un boîtier de 42 mm. Le matériau utilisé : de la céramique noire Black Magic. L'écran tactile haute définition AMOLED est facile à utiliser grâce à l'utilisation du verre saphir. La montre Big Bang e est en outre dotée d'un bouton-poussoir sur la couronne rotative et, comme dans une montre mécanique, ce bouton permet d'activer ses fonctions.

Le module électronique complexe fonctionne sur WearOS by Google, qui a été adapté et perfectionné pour répondre aux exigences de Hublot, notamment via une application spécialement dédiée au football qui permet aux utilisateurs de suivre la compétition en temps réel. Outre le fait de suivre le calendrier des matchs avec chronométrage, mi-temps, temps supplémentaire et fin du match, la montre Big Bang e informe également son propriétaire des cartons distribués, des changements de joueurs, des pénaltys et des buts marqués. Il est également possible d'avoir des informations sur les équipes, les classements des joueurs et leur position sur le terrain. Par ailleurs, les utilisateurs pourront également télécharger gratuitement des cadrans aux couleurs de leur pays, développés exclusivement pour la montre Big Bang e sur Google Play Store. De plus, outre le magnifique bracelet en caoutchouc avec boucle déployante en titane, qui fait partie de l'offre standard, les fans auront la possibilité d'acheter d'autres bracelets aux couleurs de leurs équipes préférées. Ces bracelets seront facilement interchangeables grâce au célèbre système en un clic développé par Hublot.

Pour le Championnat d'Europe UEFA EURO2020™, Hublot équipera tous les arbitres du tournoi avec des montres spéciales Big Bang e Referee. Le tableau utilisé par le quatrième arbitre pour montrer les changements de joueurs arborera également les couleurs de Hublot.

Hublot poursuit son exploration de toutes les dimensions de la technologie et lance dès le 12 mai une série de podcasts intitulée « Hublot Fusion Podcast ». Animés par Anne-Laure Bonnet, journaliste sportive et animatrice française de radio, ces 12 épisodes comporteront des interviews avec des légendes du football, ainsi qu'avec des amis et des ambassadeurs de Hublot. Les podcasts porteront sur les 12 valeurs universelles de la victoire : la solidarité, l'union, la passion, l'engagement, l'inclusion, l'égalité, l'amitié, la justice, le respect, le « fair play », la tolérance et le partage.

Dans le cadre d'une autre initiative majeure, 200 acheteurs de la montre Big Bang e, qui rejoindront ainsi la « communauté Hublot », se verront remettre un jeton non fongible (NFT, de l'anglais « non-fungible token ») contenant un extrait de l'un des épisodes du « Hublot Fusion Podcast » ! Ces jetons ont été développés avec la société de logiciels ETHEREUM de premier plan : ConsenSys. Ces jetons sont strictement conformes à la norme ERC-1155, et leurs propriétaires peuvent échanger ces jetons sur des plateformes qui sont des points de référence dans le monde des NFT, notamment OpenSea.

La montre connectée Big Bang e UEFA EURO 2020™ de Hublot est disponible exclusivement sur la plateforme e-commerce de la marque www.hublot.com et dans les boutiques Hublot.

