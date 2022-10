NYON, Suisse, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Hublot est le chronométreur officiel de la Coupe du Monde de la FIFA pour la 4e édition consécutive et chronométrera l'intégralité des 64 matchs de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Les 129 arbitres officiels chronométreront le match à l'aide de la nouvelle montre qu'ils porteront à leur poignet.

Hublot_Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ Kylian Mbappé wearing the Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ with his dream football

Du compte à rebours jusqu'à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™, Hublot sera au cœur de l'action. Avant le début du tournoi, la montre Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ sera en mode compte à rebours et comptera les jours jusqu'au match d'ouverture du 20 novembre. Ensuite, 15 minutes avant chaque match, la montre affichera la composition des équipes et les profils des joueurs afin que les porteurs puissent consulter tous les détails confortablement depuis leur poignet.

Au début d'un match, la montre passera en « mode match » et activera « timeline », une fonctionnalité spécialement conçue pour cette montre qui permettra aux fans de capturer les temps forts du match.

À tout moment pendant un match, le porteur pourra revivre ces événements en faisant défiler le cadran à l'aide de la couronne de la montre. Cette fonctionnalité lisible, ergonomique et interactive est propre au modèle Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™.

Cette montre allie les techniques de la haute horlogerie et l'électronique haut de gamme. Le boîtier de 44 mm au design exquis en céramique noire polie et microbillée et en titane noir fait écho à l'icône des montres mécaniques Hublot, la Big Bang.

À la place de la mécanique d'horlogerie de pointe, la montre est équipée du processeur Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100, qui fonctionne avec la dernière version du système Wear OS by Google™ (Wear 0S3). Une application dédiée sur mesure offre au porteur une expérience fluide digne de l'une des marques de montres les plus prestigieuses au monde.

