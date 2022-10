Hublot_Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™

NYON, Suíça, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Hublot é a marca oficial responsável pela cronometragem da Copa do Mundo da FIFA pela 4ª edição consecutiva e cronometrará todos os 64 jogos da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™. Os 129 árbitros oficiais cronometrarão as partidas com o novo relógio em seus pulsos.

Desde a contagem regressiva para o início e até a final da Copa do Mundo da FIFA™, a Hublot estará à no centro da ação. Antes do início do torneio, o modelo Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ ficará em contagem regressiva, monitorando a contagem dos dias até a partida de abertura em 20 de novembro. Então, faltando 15 minutos para cada partida, o relógio oferecerá a escalação dos times e os perfis dos jogadores, para que o usuário possa desfrutar dos detalhes no conforto de seu pulso.

Com o início de cada partida, o relógio entrará no "modo de jogo" e ativará a "linha do tempo", um recurso criado exclusivamente para este relógio que ajudará os torcedores a capturarem os momentos mais importantes do futebol.

A qualquer momento durante um jogo, o usuário poderá reproduzir esses eventos rolando ao redor do mostrador usando a coroa do relógio. Esta funcionalidade legível, ergonômica e interativa é exclusiva do modelo Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™.

O relógio é uma mistura de técnicas precisas de fabricação de relógios e de eletrônica de ponta. A caixa de 44 mm, com design sofisticado em cerâmica preta polida com jateamento abrasivo e titânio preto lembra o ícone do relógio mecânico da Hublot, o Big Bang.

No lugar da mecânica de fabricação de relógios de última geração, está um processador Qualcomm® Snapdragon Wear™ 4100 com a versão mais recente do Wear OS do Google™ (Wear OS3). Um aplicativo feito sob medida oferece ao usuário uma experiência perfeita, digna de uma das marcas de relógios mais exclusivas do mundo.

Clique aqui para assistir ao vídeo da campanha Hublot Loves Football estrelando o embaixador da Hublot, Kylian Mbappé.

