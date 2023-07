HUBLOT COMPTE LES JOURS JUSQU'À LA COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA 2023™

Le football féminin prend de l'ampleur et Hublot, toujours premier, différent, unique, est fier de soutenir son développement et de porter son histoire de dévouement, d'excellence et de fair-play dans le monde entier, en inspirant une nouvelle génération de supporters et de joueuses. La fine horlogerie suisse chronométrera pour la troisième fois la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, après avoir été le chronométreur officiel des tournois de 2015 et 2019, respectivement au Canada et en France. Depuis, Hublot a renforcé son engagement à faire grandir le football féminin en servant de chronométreur officiel au Championnat d'Europe féminin de l'UEFA™ et à Ligue des champions féminine de l'UEFA™.

Lors du tournoi de cette année, 107 agents (33 arbitres, 55 arbitres assistants et 19 agents vidéo), dont 94 femmes, seront présents. Chacun d'entre eux sera équipé de la Big Bang e de Hublot, une montre connectée de luxe surpuissante qui associe le design de la montre phare de la marque, la Big Bang, à des matériaux de pointe et aux dernières technologies connectées. Cette édition conçue exclusivement pour les agents comporte un certain nombre de fonctions spéciales conçues pour les aider au cours d'un match, comme le suivi des cartons jaunes et le temps additionnel à la fin du match. De plus, l'application FIFA Women's World Cup 2023™ pourra être téléchargée par tous les propriétaires de la Big Bang e Gen3 via le Google Play store, ce qui permettra de suivre toute l'action du match au poignet. L'édition pour les supporters suit chaque match à la trace en fournissant des mises à jour du score directement au poignet en temps réel.

Plusieurs « amies de la marque hublot » participeront au tournoi, notamment la Norvégienne Ada Hegerberg, première lauréate du Ballon d'Or féminin en 2018, l'Espagnole Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d'Or, et Alex Morgan, qui entrera sur le terrain en Australie et en Nouvelle-Zélande en tant que membre de l'équipe des États-Unis, qui a remporté les deux précédentes éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

L'une des agents portant la montre connectée Hublot Big Bang e sera l'arbitre française et amie de la marque Hublot Stéphanie Frappart, qui a réalisé de nombreuses premières au cours de son illustre carrière. L'année dernière, elle est devenue la première femme à arbitrer un match de Coupe du monde masculin lors de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Au-delà du tournoi de cet été, Hublot est désormais reconnu comme la référence en matière de chronométrage du football d'élite. La marque d'horlogerie suisse a fait son entrée dans ce sport en 2006 en tant que sponsor de l'équipe nationale suisse et n'a cessé d'accroître son implication depuis. Aujourd'hui, Hublot est également le chronométreur officiel des événements masculins phares de la FIFA et de l'UEFA, notamment la Coupe du Monde de la FIFA™ et le Championnat d'Europe de l'UEFA. Hublot est également présent lors de la Ligue des champions de l'UEFA™ et de la Premier League™, le championnat de football le plus suivi au monde.

De nombreux footballeurs et personnalités du monde du football parmi les plus célèbres sont des ambassadeurs Hublot, notamment le grand et regretté Pelé, Kylian Mbappé et José Mourinho.

HUBLOT : www.hublot.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2149857/Hublot_Alex_Morgan.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2149858/Hublot_Alexia_Putellas.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2149859/Hublot_Stephanie_Frappart.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2149860/Hublot_Ada_Hegerberg.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1920991/4154648/Hublot_Logo.jpg

SOURCE Hublot SA

