HUBLOT CONTA OS DIAS PARA A COPA DO MUNDO FEMININA FIFA 2023™

O futebol feminino está cada vez mais forte, e a Hublot – sempre pioneira, diferente e única – tem orgulho de apoiar o desenvolvimento do esporte, compartilhando com o mundo suas histórias de dedicação, excelência e fair play para inspirar uma nova geração de jogadoras e torcedores. Esta será a terceira vez que a fabricante de relógios suíça marca o tempo da Copa do Mundo Feminina da FIFA™, após ter sido cronometrista oficial nos torneios de 2015 no Canadá e 2019 na França. Desde então, a Hublot aprofundou seu compromisso de apoiar o futebol feminino, tornando-se a cronometrista oficial da Eurocopa Feminina da UEFA™ e da Liga dos Campeões Feminina da UEFA™.

O torneio deste ano contará com 107 juízes (33 árbitros, 55 árbitros assistentes e 19 videoárbitros), 94 dos quais são mulheres. Cada um deles estará equipado com um Hublot Big Bang E, um smartwatch de luxo e alta potência que combina o icônico design dos relógios Big Bang da marca com materiais de última geração e a mais recente tecnologia de conexão. Criada exclusivamente para árbitros, esta edição possui várias funções especiais desenvolvidas para apoiá-los durante as partidas, como monitoramento de cartões amarelos e tempo adicional no final do jogo. Além disso, o aplicativo FIFA Women's World Cup 2023™ estará disponível para download na Google Play Store para todos os proprietários de um relógio Big Bang E Gen 3, para que eles possam acompanhar toda a ação do esporte em seus pulsos. A edição para fãs monitora todas as partidas e envia atualizações do placar em tempo real para o relógio.

Vários "Amigos da Hublot" participarão do torneio, incluindo a norueguesa Ada Hegerberg, vencedora da primeira Bola de Ouro feminina em 2018; a espanhola Alexia Putellas, vencedora de duas Bolas de Ouro; e Alex Morgan, vencedora das duas últimas edições da Copa do Mundo Feminina da FIFA™, que estará em campo na Austrália e na Nova Zelândia para jogar pela seleção dos EUA.

Uma das juízas que usarão o relógio conectado Hublot Big Bang E é Stéphanie Frappart, uma árbitra francesa e "Amiga da Hublot" que alcançou inúmeras conquistas ao longo de sua ilustre carreira. No ano passado, na Copa do Mundo FIFA Catar 2022™, Frappart tornou-se a primeira mulher a arbitrar uma partida da Copa do Mundo masculina.

Além do torneio deste verão, a Hublot é reconhecida como a principal marca de cronometragem na elite do futebol. A fabricante de relógios suíça entrou no mundo do futebol em 2006, como patrocinadora da seleção suíça, e vem aprofundando seu envolvimento com o esporte desde então. Atualmente, a Hublot é cronometrista oficial dos principais eventos masculinos da FIFA e da UEFA, incluindo a Copa do Mundo da FIFA™ e a Eurocopa da UEFA™. Além disso, a Hublot é a cronometrista da Liga dos Campeões Masculina da UEFA™ e da Premier League™ da Inglaterra, a liga de futebol mais seguida do mundo.

Muitos dos jogadores e personalidades mais célebres do mundo do futebol são embaixadores da Hublot, incluindo o falecido Pelé, Kylian Mbappé e José Mourinho.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149857/Hublot_Alex_Morgan.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149858/Hublot_Alexia_Putellas.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149859/Hublot_Stephanie_Frappart.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149860/Hublot_Ada_Hegerberg.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1920991/4154648/Hublot_Logo.jpg

