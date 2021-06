Hublot e Chelsea FC no topo da Liga dos Campeões UEFA

A Hublot e o Chelsea FC compartilham a mesma filosofia em virtude do fato de que habitam mundos semelhantes e são imbuídos com os mesmos valores. A história da Hublot tem sido intrínseca e entrelaçada com o lindo esporte há exatos 15 anos: em 2006, a empresa de Nyon anunciou sua paixão pelo futebol com o memorável slogan "A Hublot adora futebol" e abraçou o esporte de uma forma que nenhuma outra marca havia feito antes.

Poderia ter sido a palavra final da Hublot mas, na verdade, estava apenas começando. A Hublot passou a ser cronometrista oficial de todas as principais competições da UEFA e se tornou parceira do Chelsea FC no mesmo ano de 2015. Em 2016, 2017 e 2019, a manufatura completou a tríplice coroa com modelos especialmente concebidos para o "Blues", como os torcedores do Chelsea se referem à sua equipe. Para começar, foi desenvolvido um Classic Fusion Chronograph em 2016, que foi seguido no "intervalo" (2017) por um especial Big Bang Chelsea, antes de um retorno à lenda original com um thriller do segundo tempo para 2019, o Classic Fusion Chronograph Chelsea FC. Esta, a edição limitada mais recente até agora, deu lugar de destaque à cerâmica, de cor azul apropriada em homenagem ao clube.

Hublot também não parou por aí. Com o anúncio de que seria o cronometrista oficial por toda Liga dos Campeões UEFA em 2015, a empresa lançou, em 2020, o cronógrafo Classic Fusion AeroFusion UEFA Champions League, uma edição limitada de 100 peças em cerâmica azul. Hoje, a história fechou um círculo completo. Além de ser um parceiro-chave de uma associação de nível europeu e de sua competição mais importante, reunindo os melhores clubes europeus, a Hublot também é o parceiro do que hoje é o time mais célebre do continente: o "campeão dos campeões" Chelsea FC.

"O espírito que norteia a nossa parceria com o Chelsea é o mesmo de qualquer boa equipe na área: comprometemo-nos com uma relação de confiança de longo prazo. Passamos por momentos difíceis juntos, aprendemos com eles e continuamos a vencer. A Hublot foi mais longe do que nunca na fabricação de relógios finos, assim como o Chelsea superou todos os obstáculos no caminho para se tornar o maior campeão da Europa. Juntos, trabalhamos em nossa técnica e reduzimos os nossos limites. Juntos, nossos fãs nos incentivaram a entrar no firmamento do futebol. Eles estavam lá por nós, de volta ao passado em um estádio, e gritando de paixão até o apito final, levando o Chelsea até o topo. A Hublot adora o Chelsea!"

Ricardo Guadalupe

CEO da HUBLOT

HUBLOT

Fundada na Suíça em 1980, a HUBLOT é definida por seu conceito inovador, que começou com a combinação altamente original de ouro e borracha. Esta "arte da fusão" resulta da imaginação de seu presidente visionário, Jean-Claude Biver, e é impulsionada pelo CEO Ricardo Guadalupe desde 2012.

O lançamento do icônico e premiado Big Bang em 2005 abriu caminho para novas coleções emblemáticas (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), com implicações que vão desde o simples até o altamente sofisticado, estabelecendo o DNA extraordinário dos relojoeiros suíços e garantindo seu crescimento impressionante.

Com o objetivo de preservar sua expertise tradicional e de ponta, e orientado por sua filosofia de "Ser o Primeiro, Diferente e Único", o relojoeiro suíço está sempre à frente da curva, por meio de suas inovações em materiais (Magic Gold resistente a riscos, cerâmica em cores vibrantes, safira), e a criação de movimentos de Manufatura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

A HUBLOT está totalmente comprometida em criar uma marca Haute Horlogerie com um futuro visionário: um futuro fundido com os principais eventos e marcas do nosso times (FIFA World Cup™, UEFA Champions League™, UEFA EURO) e os melhores embaixadores que nossa era tem a oferecer (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Descubra o universo HUBLOT em nossa rede de boutiques localizada em cidades-chave em todo o mundo: Genebra, Paris, Londres, Nova York, Hong Kong, Dubai, Tóquio, Singapura, Zurique e em HUBLOT.com.

