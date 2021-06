Hublot et Chelsea FC au sommet de la Ligue des Champions de l'UEFA

Si les deux entités, Hublot et le Chelsea FC, partagent une telle philosophie, c'est parce qu'ils évoluent au sein du même univers, sont pétris des mêmes valeurs. Hublot et le foot, c'est une histoire fusionnelle depuis tout juste 15 ans : en 2006, la manufacture de Nyon proclamait son amour du ballon rond – le fameux « Hublot Loves Football » – et entrait au cœur de la discipline comme jamais aucune autre marque ne l'avait fait.

Pourtant, ce qui aurait pu être un aboutissement n'était en réalité qu'un point de départ. Hublot devient rapidement la montre officielle des plus grandes compétitions de l'UEFA et partenaire la même année (2015) du Chelsea FC. Coup sur coup, en 2016, 2017 et 2019, la manufacture développe trois modèles spécifiquement conçus pour les « Blues » de Chelsea, comme ses fans les appellent. Ce sera une Classic Fusion Chronograph en 2016 comme coup d'envoi, suivie d'une Big Bang Chelsea en première mi-temps en 2017, puis du retour à la légende originelle en seconde mi-temps, une nouvelle Classic Fusion Chronograph en 2019. Cette édition limitée, la dernière en date, faisait notamment la part belle à la céramique colorée honorant la couleur fétiche du club.

Pourtant, Hublot ne s'est pas arrêté en si bon chemin. C'est dans le cadre global de l'UEFA que la manufacture a annoncé, en 2015, devenir la montre partenaire officielle de la Ligue des Champions de l'UEFA. En 2020, la manufacture a lancé la Classic Fusion AeroFusion Chronograph UEFA Champions League, une édition limitée de 100 pièces en céramique bleue. La boucle était ainsi bouclée : Hublot devenait le partenaire incontournable d'une association d'envergure européenne, de sa principale compétition rassemblant les meilleurs clubs européens, et de celui le plus en vue du continent, aujourd'hui Champion des Champions : le Chelsea FC.

« L'esprit qui nous anime avec le Chelsea FC est le même que dans une équipe de terrain : on travaille dans la durée, dans la confiance. On traverse les épreuves ensemble, on apprend et puis on gagne. Hublot a transcendé toutes les frontières de la Haute Horlogerie comme le Chelsea FC a vaincu tous les obstacles jusqu'au titre européen suprême. Ensemble, nous avons travaillé la technique et avons repoussé nos limites. Ensemble, nos fans nous ont portés au firmament du foot. Ils ont répondu présents, enfin de retour dans un stade qui a tremblé d'émotion jusqu'à la dernière minute pour porter le Chelsea FC au sommet. Hublot loves Chelsea! »

Fondée en Suisse en 1980, HUBLOT se distingue par son concept innovant résultant de l'association inédite de l'or et du caoutchouc : l'« Art de la Fusion » est né de l'imaginaire visionnaire de son Chairman, Jean-Claude Biver, et impulsé par l'habileté de Ricardo Guadalupe, son CEO depuis 2012.

La naissance de l'iconique modèle Big Bang en 2005, récompensé à plusieurs reprises, ouvre alors la voie à de nouvelles collections phares (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) à complications simples aux plus sophistiquées, signant l'ADN d'exception de la Manufacture horlogère suisse à la croissance fulgurante.

Respectueuse de la préservation de ses savoir-faire traditionnels de pointe et guidée par sa philosophie « Be First, Different and Unique », la Maison Horlogère suisse fait preuve d'une avant-garde constante, à travers ses innovations sur les matières (Magic Gold - or inrayable, céramiques de couleurs vives, saphir), la création de mouvements Manufacture (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre hier et aujourd'hui, HUBLOT s'est tournée vers un futur visionnaire pour une Maison de Haute Horlogerie : celui de la fusion avec les grands événements de notre temps (FIFA World CupTM, UEFA Champions League, UEFA EUROTM ) ainsi que les plus beaux ambassadeurs du moment (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Retrouvez l'univers de HUBLOT dans notre réseau de boutiques situées dans les plus grandes villes du monde : Genève, Paris, Londres, New York, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Singapour, Zurich et sur HUBLOT.com.

