Huion anuncia dois monitores com caneta 4K, Kamvas Pro 16(4K) e Kamvas Pro 16 Plus(4K)

Esses dois produtos surpreendem os usuários com seus monitores de alta resolução. O Kamvas Pro 16(4k) e o Kamvas Pro 16 Plus(4K) ostentam resolução de monitor de 3840 × 2160 (16:9), o que significa que mais de 8 milhões de pixels são inseridos na tela de 15,6 polegadas, oferecendo aos usuários imagens delicadas onde cada pequeno detalhe pode ser visto com clareza. Com a aplicação de uma LCD QD, o Kamvas Pro 16 Plus (4K) apresenta uma ampla gama de cores de 145% sRGB e uma taxa de contraste otimizada de 1200:1, o que significa que tudo o que os criadores desenharem ganhará vida com a apresentação de excelente renderização de cores. Ao mesmo tempo, o Kamvas Pro 16 (4k) com gama de cores de 120% sRGB e 16,7M cores do monitor, permite gradientes de cor suaves e uma transição natural entre matizes.

Desempenho excepcional e estrutura compacta

Além da tela, o desempenho excepcional e o design minimalista também tornam esses dois monitores com caneta ideais para profissionais criativos. 8.192 níveis de sensibilidade à pressão permitem que os monitores com caneta captem todas as mudanças sutis de pressão e, portanto, realizem linhas com diferentes níveis de saturação e largura. A caneta digital PW517 desenvolvida com base na última PenTech3.0 da Huion garante aos usuários uma experiência de desenho estável e aperfeiçoada. Equipados sem teclas de imprensa no painel, estes dois monitores com caneta são compactos, mas com área de trabalho suficiente, que atendem à expectativa de usuários que buscam o minimalismo. Além disso, o design monobloco torna os produtos mais elegantes e a estrutura em liga ajuda a resistir a arranhões.

Alcance mais com o mini keydial KD100

Para facilitar ainda mais a criação dos usuários, a Huion também apresenta um mini keydial hoje, o Huion KD100. Com 18 teclas programáveis e um controlador de discagem programável, essa discagem permite que os usuários programem seus atalhos usados com mais frequência para uma tecla ou controlador de discagem para um acesso rápido, o que ajuda a criar um fluxo de trabalho mais eficiente.

