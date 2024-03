Huion célèbre son 13e anniversaire sur le thème « l'art est long »

NEW YORK, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- Huion, leader mondial de l'innovation en matière d'encrage numérique, célèbre son 13e anniversaire en mars sur toutes ses plateformes en ligne.

Fondée en 2011, Huion est née pour répondre aux choix limités de marques dans l'industrie, aux caractéristiques limitées des tablettes à stylet et aux prix prohibitifs. Des premiers favoris appréciés par les débutants, comme les tablettes à stylet Inspiroy 420 et H420, à la dernière génération d'écrans à stylet, Kamvas Pro 19 et Kamvas Pro 27, conçus pour les professionnels, Huion s'est imposé dans le paysage de l'encre numérique grâce à sa gamme diversifiée.

L'art est long

Le thème de l'anniversaire est né de la question suivante : l'art sera-t-il laissé pour compte alors que la technologie progresse ? La réponse de Huion est la suivante : La technologie avance. L'art est long.

Les formes d'art peuvent évoluer avec les progrès technologiques, mais nous croyons fermement que les idées et les compétences des artistes resteront toujours intemporelles, quels que soient les changements de supports, de matériaux ou de techniques. Nous soutiendrons toujours l'émergence et la présentation finale de chaque inspiration originale.

Présentation des nouveaux écrans à stylet Kamvas

La sortie de Kamvas Pro 19 et Kamvas Pro 27 est conçue pour combler le manque d'écrans à stylet de 19 et 27 pouces sur le marché ; ils offrent aux artistes différentes options de taille qui s'adaptent à leur espace de travail, leur permettant de créer de l'art confortablement et en immersion.

Participez à la fête

Huion invite les amateurs d'art, les étudiants des écoles d'art, les designers et les artistes à participer à la célébration de l'anniversaire, qui comprend des concours de dessin, des cadeaux et des promotions.

Par exemple, le concours de dessin « Journey of 13 » est organisé sur sa communauté en ligne. Les artistes peuvent y participer en partageant leur évolution artistique et les défis qu'ils ont relevés au cours des années précédentes, afin d'avoir une chance de gagner des prix, notamment le Kamvas Pro 13 (2,5K). Pour obtenir les dernières informations sur les autres activités organisées à l'occasion de cet anniversaire, suivez les réseaux sociaux de Huion.

Bénéficiez de réductions spéciales

Pour les artistes qui cherchent à améliorer leurs outils de création, c'est l'occasion ou jamais. Participez à la vente anniversaire exclusive de Huion sur la boutique en ligne officielle de Huion, store.huion.com.

Au cours de cet événement à durée limitée, les clients peuvent bénéficier de remises allant jusqu'à 35 % sur des produits sélectionnés, ce qui leur permet d'obtenir du matériel de qualité supérieure aux meilleurs prix.

Engagement

Au cours de l'année à venir, Huion continuera à donner la priorité à la recherche et au développement centrés sur l'utilisateur afin de fournir les outils créatifs les plus rentables et les plus productifs pour donner vie à leurs visions créatives.

