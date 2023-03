Humane lève 100 millions de dollars dans le cadre du cycle de financement de série C pour construire une plateforme d'appareils et de services pour l'ère de l'IA

Tour de table de série C de 100 millions de dollars mené par Kindred Ventures, avec une participation importante de SK Networks, Microsoft, LG Technology Ventures, Volvo Cars Tech Fund, Top Tier Capital, Hudson Bay Capital et Socium Ventures, ainsi que les investisseurs actuels Tiger Global, Qualcomm Ventures, Valia Ventures, Forerunner Ventures, Lachy Groom et Sam Altman , fondateur d'OpenAI

Les partenaires et les collaborateurs technologiques stratégiques comprennent Microsoft, OpenAI, SK Networks, LG et Volvo Cars

SAN FRANCISCO, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Humane Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a levé 100 millions de dollars dans le cadre du financement de série C et qu'elle a obtenu une liste d'investisseurs stratégiques importants, de nouveaux partenariats et de collaborateurs avant la présentation de son offre initiale de produits ce printemps.

Humane, fondée en 2018 par Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno, deux anciens d'Apple, est en train de créer une plateforme logicielle et un appareil grand public inédits conçus dès le départ pour l'intelligence artificielle (IA). Cette levée permettra à Humane d'accélérer sa mission, à savoir proposer le prochain visage de l'informatique mobile personnelle, qui sera alimentée par l'IA.

La ronde a été menée par Kindred Ventures avec la participation des investisseurs existants Tiger Global, Valia Ventures, Qualcomm Ventures, Forerunner Ventures, Lachy Groom et Sam Altman, fondateur d'OpenAI.

La ronde comprenait également la participation de nouveaux investisseurs et partenaires stratégiques, dont Hico Capital (branche américaine d'investissement de SK Networks), Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, LG Technology Ventures, Top Tier Capital, Hudson Bay Capital et Socium Ventures.

En plus de ces investissements, Humane a obtenu des collaborations stratégiques avec certaines des entreprises technologiques les plus influentes au monde :

Humane s'est associée à Microsoft pour commercialiser sa plateforme de services. Cela permettra à Humane de tirer parti de la meilleure infrastructure cloud dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Une collaboration avec OpenAI lui permettra d'intégrer sa technologie dans l'appareil Humane et d'offrir des expériences OpenAI et Humane AI à grande échelle aux consommateurs

Les futurs plans d'expansion mondiale d'Humane comprennent une collaboration avec SK Networks (qui couvre les activités de distribution d'appareils TIC en Corée et dispose d'un vaste réseau mondial) pour s'appuyer sur des valeurs communes fortes : créer des changements significatifs dans les technologies grand public

Alors que l'appareil Humane initial sera axé sur la fourniture de la prochaine génération de technologie personnelle, l'entreprise explore le moyen d'apporter ses solutions dans de nouveaux domaines personnels à l'avenir :

Une collaboration avec LG permettra aux entreprises de travailler en étroite collaboration sur des projets de R&D potentiels pour la prochaine phase des produits Humane, sur le cœur de leur technologie intégrée dans les futurs appareils Humane et sur l'intégration dans l'espace technologique de la maison

L'investisseur stratégique Volvo Cars Tech Fund travaillera avec Humane sur une éventuelle collaboration future qui serait le premier exemple de l'offre de Humane appliquée au secteur automobile. Comme Humane, Volvo Cars développe une technologie pour simplifier la vie de ses clients, et leur partenariat repose sur des valeurs communes de sécurité, de confiance et de confidentialité

Imran Chaudhri, co-fondateur de Humane, a déclaré : « Notre premier appareil permettra aux gens d'emmener l'IA partout avec eux. C'est une période passionnante, et nous nous sommes concentrés sur la façon de construire la plateforme et l'appareil qui peuvent exploiter pleinement la vraie puissance et le potentiel de cette technologie.

Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer cette liste de partenaires et de collaborateurs de premier plan, et nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec eux afin que la vision d'Humane devienne réalité. Nous sommes au début de la prochaine ère de l'informatique, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons commencer à remodeler fondamentalement le rôle de la technologie dans la vie des gens. »

Steve Jang, fondateur et directeur associé de Kindred, a commenté :

« Nous sommes absolument ravis de continuer à faire partie de l'aventure d'Humane depuis leur idée initiale qui consistait à créer une expérience informatique plus fluide, puissante et contextuelle pour tirer parti de l'IA et la développer. Après s'être occupée précédemment de la construction de l'ère du smartphone, cette équipe incroyable s'est concentrée sur la façon d'activer et d'amplifier les idées, actions, moments et modalités humaines d'une manière plus créative et agréable. Alors que nous entrons dans cette prochaine vague d'IA, nous sommes tellement inspirés par la mission d'Humane de développer une plateforme d'appareils et de services conçue et construite à partir de zéro pour ce nouveau monde, et nous nous réjouissons de la participation de nos co-investisseurs et partenaires stratégiques existants et nouveaux à ce voyage transformationnel. »

Patrick Gates, directeur technique de Humane, a expliqué : « En un peu plus de quatre ans, nous sommes passés d'un petit groupe autour d'une table de conférence à une équipe internationale qui s'apprête à lancer un produit et une plateforme, avec le soutien de certaines des entreprises de technologie et d'intelligence artificielle les plus influentes au monde. Nos produits s'appuient sur une plateforme d'appareils intégrés basée sur le cloud qui nous permettra, ainsi qu'à d'autres, de créer des expériences axées sur l'IA qui semblent naturelles, amusantes et nécessaires. »

À propos de Humane

Humane est une entreprise d'expériences qui crée des technologies et des plateformes pour l'ère de l'intelligence artificielle. L'informatique contextuelle, alimentée par l'IA, repose sur la confiance et la confidentialité. Humane croit en un avenir où la technologie semblera familière, naturelle et humaine.

Pour en savoir plus sur Humane, consultez notre site https://hu.ma.ne/ et suivez-nous sur Twitter : @Humane

