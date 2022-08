Humen de Dongguan inaugura una exposición filatélica a nivel estatal

- Humen de Dongguan adoptará una economía impulsada por la cultura al inaugurarse una exposición filatélica a nivel estatal

DONGGUAN, China, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Una vez más, se agregará un toque de glamour cultural a Humen Town de Dongguan, ya que albergará la Segunda Exposición Filatélica del Área de la Gran Bahía (GBA) de Guangdong-Hong Kong-Macao el 26 de agosto. Más allá de promover el coleccionismo de sellos, el emocionante evento, como la actividad cultural de alto nivel del GBA a nivel nacional, también aumentará los intercambios culturales entre las ciudades de la región.

Además de una asombrosa área de exhibición de 10.000 metros cuadrados que alberga 1.192 exhibiciones, la exposición cuenta con una sala multifuncional de 2.000 metros cuadrados para eventos paralelos. Esencialmente se trata de un encuentro estatal de exhibición de sellos competitivos, el evento invita a 750 exhibiciones de las asociaciones filatélicas de GBA, un aumento de 300 exhibiciones con respecto a la sesión anterior. Y este sería el punto culminante más atractivo y esperado. Completando el evento filatélico de este año está la exhibición de más de 50 tipos de sellos postales raros, superando en número a cualquier exhibición anterior de este tipo organizada en Guangdong.

Además de la exhibición de cuatro días, se llevó a cabo una amplia variedad de exhibiciones no competitivas, dijo Wang Xiaoqiang, director de la oficina de la secretaría del comité organizador de la exhibición. Lo que merecía atención, continuó, era cómo el debut de valiosos sellos antiguos, como Penny Black, el primer sello postal adhesivo del mundo, y los sellos Dalong, el primer juego de sellos de China, y de sellos postales que mostraban el paisaje urbano de GBA alentó a visitantes a saborear lo que estas colecciones tenían para ofrecer.

Además de la emocionante exposición filatélica, Humen ha organizado una serie de otros eventos en línea y fuera de línea, incluido el Festival de compras de Dongguan y un mercado nocturno creativo, solo en agosto de una manera que impulsa su economía y permite un mercado de consumo en auge. El gasto de las empresas de la ciudad en promoción en su conjunto, que se espera supere la marca de los 10 millones de yuanes, generará casi 50 millones de yuanes en ventas de bienes de consumo.

Al albergar un tipo completamente nuevo de exhibición filatélica, Humen promete convertirse en un centro turístico con un rico patrimonio histórico y cultural, según el alcalde de la ciudad, Wu Qingqiu. Eso significa que la fiesta cultural inspirará a la ciudad a mostrar su imagen rica en cultura, impulsar el consumo y promover una economía estable.

