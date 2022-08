La ciudad de Humen en Dongguan adopta una economía impulsada por la cultura con una exposición filatélica a nivel de estado

DONGGUAN, China, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Una vez más, se agregará un toque de glamour cultural a la ciudad de Humen en Dongguan cuando organice la segunda Exposición Filatélica en el Área de la Gran Bahía (GBA) de Cantón-Hong Kong-Macao el 26 de agosto. Además de promover la colección de sellos, el interesante evento, como actividad cultural de alto nivel del GBA que se lleva a cabo a nivel nacional, también aumentará los intercambios culturales entre las ciudades de la región.

Además de una asombrosa área de exhibición de 10.000 metros cuadrados que alberga 1.192 piezas, la exposición presenta un salón multifuncional de 2.000 metros cuadrados para eventos paralelos. El evento, que es en esencia una compilación de sellos competitivos exhibidos a nivel estatal, reúne a 750 piezas de las asociaciones filatélicas de la GBA, 300 piezas más que en la edición anterior. Y este sería el aspecto más atractivo y esperado. Para completar el evento filatélico de este año, se realizará una exhibición de más de 50 tipos de sellos postales inusuales, cifra que supera a cualquier otra exposición anterior organizada por Cantón.

Además de la exposición de cuatro días, se exhibirá una amplia variedad de sellos no competitivos, señaló Wang Xiaoqiang, director de la secretaría del comité organizador de la exposición. Algo que mereció atención, continuó, fue cómo la presentación de valiosos sellos antiguos, como el Penny Black o Penique Negro, el primer sello postal adhesivo del mundo, y los sellos Dalong, el primer juego de sellos de China y los sellos postales que mostraban el paisaje urbano de la GBA animaron a los asistentes a disfrutar lo que estas colecciones tenían para ofrecer.

Además de la interesante exposición filatélica, Humen ha organizado una serie de otros eventos en línea y presenciales, como el Festival de compras de Dongguan y un mercado nocturno creativo, solo en agosto, para impulsar su economía y hacer posible un mercado de consumidores en alza. El gasto realizado por los negocios de la ciudad para fines de promoción en general, que se espera que supere el récord de 10 millones de yuanes, generará casi 50 millones de yuanes en ventas de bienes de consumo.

Al organizar una clase completamente nueva de exposición filatélica, Humen promete convertirse en un complejo turístico con un rico patrimonio histórico y cultural, según Wu Qingqiu, alcalde de la ciudad. Esto significa que la fiesta cultural inspirará a la ciudad a mostrar su rica cultura, impulsar el consumo y fomentar una economía estable.

FUENTE The Organizing Committee of the Philatelic Exhibition

SOURCE The Organizing Committee of the Philatelic Exhibition