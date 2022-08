Humen, em Dongguan adota uma economia orientada pela cultura ao promover uma exposição filatélica de nível estadual

DONGGUAN, China, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Um toque de glamour cultural será adicionado mais uma vez a Humen, em Dongguan, na abertura da Segunda Exposição Filatélica da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) no dia 26 de agosto. Além de promover a coleção de selos, o evento emocionante, como a atividade cultural de ponta da GBA realizada em nível nacional, também aumentará os intercâmbios culturais entre as cidades da região.

Além de uma incrível área de exposição de 10.000 metros quadrados com 1.192 expositores, a exposição apresenta um salão multifuncional de 2.000 metros quadrados para eventos paralelos. Basicamente um encontro de nível estadual de apresentações competitivas de selos, o evento convidou 750 expositores das associações filatélicas da GBA, um aumento de 300 expositores em relação ao evento anterior. E este seria o destaque mais atraente e aguardado. Integrando o evento filatélico deste ano haverá ainda mais de 50 tipos de selos postais raros, superando qualquer exposição anterior deste tipo realizada em Guangdong.

Além da exposição de quatro dias, o evento incluiu diversas exibições não competitivas, disse Wang Xiaoqiang, diretor de escritório da secretaria do comitê organizador da exposição. Ainda segundo ele, o que mereceu atenção foi como a estreia de selos antigos valiosos como o Penny Black, o primeiro selo postal adesivo do mundo, os selos Dalong, o primeiro conjunto de selos da China, além de selos postais mostrando a paisagem urbana da GBA incentivou os visitantes a saborear o que as coleções tinham para oferecer.

Além da interessante exposição filatélica, Humen organizou vários outros eventos on-line e off-line, incluindo o Festival de Compras de Dongguan e um mercado noturno criativo, somente em agosto, que impulsiona a economia e habilita um mercado de consumo em expansão na região. As despesas das empresas da cidade em promoção como um todo, que deverá superar a marca de 10 milhões de yuans, irá gerar quase 50 milhões de yuans em vendas de produtos.

Ao patrocinar um tipo inteiramente novo de exposição filatélica, Humen promete se transformar em um resort turístico com rico patrimônio histórico e cultural, segundo Wu Qingqiu, prefeito da cidade. Isso significa que o festival cultural irá inspirar a cidade a mostrar sua imagem rica em cultura, aumentar o consumo e promover uma economia estável.

FONTE The Organizing Committee of the Philatelic Exhibition

