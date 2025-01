HUNTER UND KWT GLOBAL SCHLIESSEN SICH ZU EINEM INTEGRIERTEN KOMMUNIKATIONSUNTERNEHMEN UNTER DEM NAMEN HUNTER ZUSAMMEN

Kombinierte Agentur innerhalb von Stagwell (STGW) unter der Leitung einer rein weiblichen Führungsriege

NEW YORK, 29. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Stagwell (NASDAQ: STGW), das Challenger-Netzwerk, das das Marketing verändert, gab heute bekannt, dass zwei seiner preisgekrönten PR- und Kommunikationsfirmen, HUNTER und KWT Global, ihre Kräfte zu einer einzigen Firma bündeln. Das unter dem Namen HUNTER firmierende globale Full-Service-Beratungsunternehmen mit fast 400 Mitarbeitern wird seine Niederlassungen in New York, Los Angeles, Chicago und London ausbauen. Die Allianz stärkt HUNTERs Verbrauchervertikale in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Reisen und Gastgewerbe und erweitert gleichzeitig die Kapazitäten in den Bereichen Unternehmen, Krise und B2B. Die zusammengeschlossene Agentur wird ihr komplementäres Fachwissen nutzen, um integrierte Marketingkommunikationslösungen zu liefern, die die kulturelle Relevanz und den positiven Ruf des Unternehmens in den Bereichen PR, Social Media, Influencer- und Talent-Engagement, Content und Erlebnisdienstleistungen fördern.

Grace Leong, CEO; Gabrielle Zucker, Global Chief Client Officer; Gigi García Russo, Chief Transformation Officer

„Diese Kombination ist ein weiterer Schritt, um Stagwell die richtige Größe zu verleihen, um umfassende, integrierte Lösungen für moderne Marken zu liefern", sagte Mark Penn, Chairman und CEO von Stagwell. „Durch die Zusammenführung von KWT Global und HUNTER vereinen wir nicht nur zwei preisgekrönte Agenturen – wir schaffen eine einheitliche, moderne Kommunikationslösung, die gut positioniert ist, um Marken bei der Navigation durch die komplexe Medienlandschaft von heute zu unterstützen."

HUNTER wurde häufig als Best Place to Work, Mid-Sized Agency of the Year und Consumer Agency of the Year ausgezeichnet und ist seit fünf Jahren in Folge zweistellig gewachsen. KWT Global, das als „PR Daily Top Agency" und als „Agency of the Future in 2024" ausgezeichnet wurde, hat seine Größe in den letzten drei Jahren verdoppelt und wird neben seiner wirkungsvollen und preisgekrönten Arbeit für Kunden häufig für seine innovativen Produktangebote, seine Vordenkerrolle und seine Mitarbeiterentwicklungsprogramme ausgezeichnet.

„Dies ist der logische nächste Schritt in unserem Bestreben, die Bedürfnisse unserer Kunden mit integrierten, kulturell relevanten, digitalen Lösungen besser zu erfüllen und ein Umfeld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeiter dazu inspiriert werden, modernste Kommunikationstechnologie einzusetzen", sagte Grace Leong, CEO von HUNTER. „HUNTER und KWT Global arbeiten bereits häufig zusammen. Durch die Bündelung von Ressourcen werden wir die Kräfte beider Organisationen auf ein gemeinsames Ziel ausrichten: um die Geschichten der besten Unternehmen und Marken der Welt zu gestalten, zu platzieren, zu teilen und zu verbreiten, während wir uns weiterhin auf unseren hervorragenden Kundenservice und unsere kreative, integrative und unterstützende Unternehmenskultur konzentrieren."

„Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Kommunikationsbranche einen bedeutenden Wandel durchläuft, da Kunden zunehmend nach umfassenden Lösungen für ihre Marketingherausforderungen suchen", sagte Gabrielle Zucker, CEO von KWT Global. „Unsere Kunden und Mitarbeiter werden von der preisgekrönten Verbraucherexpertise von HUNTER, der Fähigkeit, kulturelle Konversationen anzuzapfen, und der kreativen Kompetenz profitieren, während sie die Fähigkeit von KWT nutzen, zukunftsorientierte Lösungen für Kommunikationsherausforderungen wie KWT xVoice zu schaffen. Durch die Integration von Talenten über verschiedene Agenturen hinweg können wir unseren Kunden mehr Ideen, mehr spezialisiertes Denken und umfassendere Lösungen bieten."

HUNTER fördert das Wachstum und verschafft Kunden aus den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Reisen, Haushalt, Mode und Lifestyle, Technologie, Einzelhandel, Gesundheit und Schönheit wertvolle Aufmerksamkeit und einen guten Ruf, darunter Amazon, Reckitt, Benjamin Moore, Vera Bradley, Danone North America und TABASCO® Marken-Pfeffersauce – der erste Kunde der Agentur vor 35 Jahren und auch heute noch Kunde. KWT Global, bekannt für seine Arbeit an der Schnittstelle von Präzision und Möglichkeiten, arbeitet mit einem breiten Spektrum an Kunden aus den Bereichen Reise und Gastgewerbe, Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Wellness, Luxus, Lifestyle, Mode, Einzelhandel und Technologie zusammen, darunter Tanger, Fairmont, PODS, Technogym, Tommy John, IRONMAN, Lovesac, L'Oreal, Liquid I.V., Experian und Laurel Road.

Ein Kollektiv weiblicher Führungskräfte mit einer langen Geschichte der Förderung von Innovation und Wachstum wird die Entwicklung von HUNTER leiten:

Grace Leong wird weiterhin als CEO tätig sein. Gigi García Russo ist weiterhin Chief Transformation Officer von HUNTER . Gabrielle Zucker, KWT Global CEO, wurde zum Global Chief Client Officer ernannt und ist für die Kundenerfahrung in den USA und London verantwortlich. Samantha Turtle , die das Büro von HUNTER in Los Angeles und den Bereich Entertainment Marketing leitet, wird die Rolle des Chief Operating Officer übernehmen.

Zusammen bilden sie eine rein weibliche Führungsebene und ein kollektives Führungsteam, das zu 90 % aus Frauen besteht.

Informationen zu HUNTER:

HUNTER wurde 1989 gegründet und ist ein preisgekröntes Unternehmen für Verbrauchermarketingkommunikation mit Niederlassungen in New York, Los Angeles und London, das in ganz Nordamerika vertreten ist. Ausgehend von forschungsbasierten Verbrauchererkenntnissen führt HUNTER strategische, integrierte Programme durch, die die kulturelle Relevanz steigern, das Engagement erhöhen und messbare Geschäftsergebnisse für Verbraucherprodukte und Dienstleistungen erzielen. Das 300 Mitarbeiter starke Unternehmen setzt eine leistungsstarke Mischung aus Marketinglösungen ein, darunter strategische Planung, soziale und digitale Medien, Talent- und Influencer-Engagement, Medienarbeit, erlebnisorientiertes und multikulturelles Marketing sowie die Erstellung und Verbreitung von Inhalten für alle Plattformen und Kanäle, um die Aufmerksamkeit der Verbraucher im Namen einiger der bekanntesten und beliebtesten Marken der Welt zu gewinnen. Die Agentur ist Mitglied von Stagwell Inc. (NASDAQ:STGW).

Informationen zu KWT Global:

Wir bei KWT Global glauben, dass Kreativität mit Absicht Anklang findet. Als integrierte Kommunikationsagentur, die an der Schnittstelle von Präzision und Möglichkeiten operiert, befähigen wir Marken, sich mit Zuversicht und Klarheit durch die sich ständig verändernden Landschaften zu bewegen, indem wir Kunst und Wissenschaft miteinander verbinden, um präzise Programme zu erstellen, die die Vorstellungskraft anregen, die Wahrnehmung entwickeln und Veränderungen vorantreiben. Unser Team aus Strategen, Marketingfachleuten, Designern, Kreativen, Kommunikatoren und Verbindungsleuten arbeitet vertikal, branchenübergreifend und fachübergreifend zusammen, um kuratierte Programme zu entwickeln, die auf die besonderen Herausforderungen des Unternehmens eingehen. Wir sind der Partner, der Marken dabei hilft, sich zu entwickeln, um immer wieder den richtigen Moment zu treffen. Die Agentur ist Mitglied von Stagwell Inc. (NASDAQ:STGW).

Informationen zu Stagwell Inc.

Stagwell (NASDAQ:STGW) ist die Herausforderer-Holding, die das Marketing transformieren soll. Wir liefern eine skalierte kreative Performance für die ambitioniertesten Marken der Welt und verbinden kulturbewegende Kreativität mit Spitzentechnologie, um die Kunst und Wissenschaft des Marketings in Einklang zu bringen. Unternehmerisch geführte Spezialisten in über 35 Ländern verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Effektivität zu steigern und die Geschäftsergebnisse für unsere Kunden zu verbessern. Besuchen Sie uns unter www.stagwellglobal.com.

Kontakt:

HUNTER

Samara Farber Mormar

[email protected]

Stagwell

Kara Gelber

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2608334/Hunter_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2608335/Stagwell___Press_Release_Photo.jpg