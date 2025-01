HUNTER ET KWT GLOBAL S'UNISSENT POUR FORMER UN GROUPE DE COMMUNICATION INTÉGRÉE SOUS LA BANNIÈRE HUNTER

L'agence combinée au sein de Stagwell (STGW) est dirigée par une équipe dirigeante entièrement féminine

NEW YORK, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Stagwell (NASDAQ : STGW), le réseau challenger qui transforme le marketing, a annoncé aujourd'hui que deux de ses sociétés primées de relations publiques et de communication, HUNTER et KWT Global, unissaient leurs forces pour former une seule société. Appelé HUNTER, ce cabinet de conseil mondial à service complet, qui compte près de 400 personnes, possédera des bureaux à New York, Los Angeles, Chicago et Londres. Cette alliance renforce les secteurs verticaux de HUNTER dans les domaines des services financiers, des voyages et de l'hôtellerie, tout en développant ses capacités dans les domaines de l'entreprise, de la gestion de crise et du commerce interentreprises. L'agence combinée s'appuiera sur son expertise complémentaire pour fournir des solutions de communication marketing intégrées qui favorisent la pertinence culturelle et la réputation positive de l'entreprise dans les domaines des relations publiques, des réseaux sociaux, de l'engagement des influenceurs et des talents, du contenu et des services expérientiels.

Grace Leong, CEO; Gabrielle Zucker, Global Chief Client Officer; Gigi García Russo, Chief Transformation Officer

« Ce regroupement constitue une nouvelle étape dans le processus visant à donner à Stagwell la taille adéquate pour fournir des solutions complètes et intégrées aux marques modernes », a déclaré Mark Penn, président-directeur général de Stagwell. « En associant KWT Global et HUNTER, nous ne nous contentons pas de regrouper deux agences primées, nous créons une solution de communication unifiée et moderne, bien placée pour aider les marques à négocier la complexité du paysage médiatique actuel. »

Souvent reconnue comme « Meilleur lieu de travail », « Agence de taille moyenne de l'année » et « Agence de consommateurs de l'année », HUNTER a connu une croissance à deux chiffres pendant cinq années consécutives. KWT Global, nommée « Meilleure agence PR Daily » et « Agence du futur en 2024 », a doublé de taille au cours des trois dernières années et est fréquemment reconnue pour ses offres de produits innovants, son leadership éclairé et ses programmes de développement des employés, ainsi que pour son travail impactant et primé auprès de ses clients.

« Il s'agit de la suite logique de notre ambition visant à mieux répondre aux besoins de nos clients avec des solutions numériques intégrées et culturellement pertinentes, et de favoriser un environnement où notre personnel est inspiré pour utiliser des technologies de communication de pointe », a déclaré Grace Leong, PDG de HUNTER. « HUNTER et KWT Global sont déjà des collaborateurs fréquents. En combinant les ressources, nous mobilisons la puissance des deux agences pour un objectif commun : créer, placer, partager et amplifier les récits des meilleures entreprises et marques du monde, tout en continuant à mettre l'accent sur un service client exceptionnel et sur une culture d'entreprise créative, inclusive et solidaire. »

« Cette décision intervient à un moment où le secteur de la communication est en pleine mutation et où les clients recherchent de plus en plus des solutions complètes à leurs problèmes de marketing », a déclaré Gabrielle Zucker, PDG de KWT Global. « Nos clients et notre personnel bénéficieront de l'expertise primée de HUNTER en matière de consommation, de sa capacité à exploiter les conversations culturelles et de ses prouesses créatives, tout en tirant parti de la capacité de KWT à créer des solutions d'avenir pour relever les défis de la communication tels que KWT xVoice. En intégrant les talents des deux agences, nous serons en mesure d'apporter à nos clients davantage d'idées, une réflexion plus spécialisée et des solutions plus complètes. »

HUNTER stimule la croissance et gagne une attention et une réputation précieuses pour ses clients dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des voyages, de la maison, de la mode et du style de vie, de la technologie, de la vente au détail, de la santé et de la beauté, notamment Amazon, Reckitt, Benjamin Moore, Vera Bradley, Danone North America et TABASCO® Brand Pepper Sauce, le premier client de l'agence il y a 35 ans et toujours un client aujourd'hui. KWT Global, connu pour opérer à l'intersection de la précision et de la possibilité, travaille avec un portefeuille de clients couvrant les voyages et l'hôtellerie, les services financiers, la santé, le bien-être, le luxe, le style de vie, la mode, la vente au détail et marques technologiques, y compris Tanger, Fairmont, PODS, Technogym, Tommy John, IRONMAN, Lovesac, L'Oreal, Liquid I.V., Experian et Laurel Road.

Un groupe de femmes dirigeantes ayant une longue expérience de l'innovation et de la croissance sera à la tête de l'évolution de HUNTER :

Grace Leong restera PDG. Gigi García Russo sera responsable de la transformation de HUNTER. Gabrielle Zucker , PDG de KWT Global, a été nommée responsable mondiale de la clientèle, chargée de superviser l'expérience des clients aux États-Unis et à Londres. Samantha Turtle , qui dirige le bureau de HUNTER à Los Angeles et l'activité de marketing du divertissement, assumera le rôle de directrice de l'exploitation.

Ensemble, elles constituent un groupe de cadres entièrement féminin et une équipe de direction exécutive collective composée à 90 % de femmes.

A propos de HUNTER :

Fondée en 1989, HUNTER est une société de communication marketing primée qui possède des bureaux à New York, Los Angeles et Londres et est présente dans toute l'Amérique du Nord. À partir d'informations sur les consommateurs issues de la recherche, HUNTER exécute des programmes stratégiques et intégrés qui renforcent la pertinence culturelle, augmentent l'engagement et obtiennent des résultats commerciaux mesurables pour les produits et les services de consommation. Cette entreprise de 300 personnes utilise un mélange puissant de solutions de marketing, notamment la planification stratégique, les réseaux sociaux et numériques, le recours à des talents et à des influenceurs, les relations avec les médias, le marketing expérientiel et multiculturel, ainsi que la création et la distribution de contenu pour toutes les plateformes et tous les canaux, afin de gagner l'attention des consommateurs au nom de certaines des marques les plus connues et les plus appréciées au monde. L'agence est membre de Stagwell Inc. (NASDAQ:STGW).

À propos de KWT Global :

Chez KWT Global, nous croyons que la créativité avec intention a une résonance. En tant qu'agence de communication intégrée opérant à l'intersection de la précision et de la possibilité, nous donnons aux marques les moyens de naviguer dans des paysages en constante évolution avec confiance et clarté, en mélangeant l'art et la science pour créer des programmes précis qui captent l'imagination, font évoluer les perceptions et conduisent au changement. Notre équipe de stratèges, de spécialistes du marketing, de concepteurs, de créateurs, de communicateurs et de connecteurs collabore avec d'autres secteurs d'activité et d'expertise pour élaborer des programmes adaptés qui répondent à des défis commerciaux uniques. Nous sommes le partenaire qui aide les marques à évoluer pour toujours fidèles leurs ambitions. L'agence est membre de Stagwell Inc. (NASDAQ:STGW).

À propos de Stagwell Inc.

Stagwell (NASDAQ:STGW) est la holding challenger destinée à transformer le marketing. Nous offrons des performances créatives à grande échelle aux marques les plus ambitieuses du monde, en associant une créativité porteuse de culture à une technologie de pointe afin d'harmoniser l'art et la science du marketing. Dirigés par des entrepreneurs, nos spécialistes répartis dans plus de 35 pays sont unis par un objectif unique : renforcer l'efficacité et améliorer les résultats commerciaux de nos clients. Rejoignez-nous sur www.stagwellglobal.com.

Contact :

HUNTER

Samara Farber Mormar

[email protected]

Stagwell

Kara Gelber

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2608334/Hunter_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2608335/Stagwell___Press_Release_Photo.jpg