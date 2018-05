Huobi Groep lanceert 'Huobi 10 Index', de lancering van HB10 is volgende maand

De Huobi 10 Index selecteert tien grootschalige digitale activa met een hoge marktkapitalisatie en een sterke liquiditeit. Doel van de index is een nauwkeurige weergave van de marktprestatie van U.S. Dollar Tether (USDT)-paren op Huobi Pro. Daarnaast staan er in de nabije toekomst meerdere nieuwe indexen gepland om investeerders een hele reeks indexkeuzes te bieden. Deze indexen geven investeerders een scherpere momentopname van specifieke marktsegmenten, en dienen daarnaast als standaard om mee te vergelijken.

De Huobi 10 Index, die wordt gelanceerd met 1.000 basispunten, wordt gepubliceerd door mondiale financiële communicatiebureaus, zoals Bloomberg op een later tijdstip. Er staan grote plannen in de pijplijn voor de Huobi 10 Index. In juni 2018 wil het bedrijf een ander financieel product lanceren: 'HB10'. Het wordt gelanceerd op basis van de Huobi 10 Index.

Topprestatie

De Huobi 10 Index heeft goed gepresteerd in vergelijking met Bitcoin (BTC). Uit de historische gegevens van maart tot en met mei blijkt dat de alpha van de Huobi 10 Index -0,0028 is vergeleken met BTC. Aan de andere kant was de beta van de op BTC-gebaseerde index 0,79. Dit bewijst dat de Huobi 10 Index doeltreffend is in het behouden van alpha en daarnaast volatiliteit weet te onderdrukken.

De markt wordt volwassen

De invoering van een financiële index is een signaal dat de markt een bepaalde omvang bereikt en een mate van volwassenheid krijgt. Zo zijn de S&P500- en MSCI-Indexen bijvoorbeeld standaardindexen geworden die worden gebruikt door portfoliomanagers over de hele wereld. De Huobi 10 Index is een volledige index die is samengesteld uit verschillende digitale activa, met behulp van eersteklas technologie, vergelijkbaar met de traditionele methodologieën voor samengestelde indexen.

Kijk voor meer informatie over de Huobi 10 Index op: https://www.huobi.pro/huobi_index/

OVER HUOBI PRO

Huobi Pro is een wereldwijd toongevende digitale activa-beurs. Via haar platform biedt ze cryptocurrency-handelaren over de hele wereld toegang tot meer dan 100 digitale activa. Ondersteund door hoogwaardige veiligheids- en risicobeheerssystemen, is het een van de veiligste beurzen op de hedendaagse markt. Huobi Pro is bovendien trots op het feit dat zij de eerste cryptocurrency-index is met een 24/7 klantenservice. Kijk voor meer informatie op: https://www.huobi.pro/

