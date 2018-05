Huobi Group lança o "Huobi 10 Index", lançando o HB10 no próximo mês

O Huobi 10 Index seleciona 10 ativos digitais em larga escala com alta capitalização de mercado e sólida liquidez. O propósito do índice é refletir acuradamente o desempenho de mercado de pares U.S. Dollar Tether (USDT) no Huobi Pro. Novos índices também estão planejados para serem lançados no futuro próximo a fim de oferecer aos investidores uma gama de opções de índice. Esses índices darão aos investidores um vislumbre de segmentos específicos do mercado, bem como fundos como um padrão frente ao qual se comparar.

Lançado com uma base de 1.000 pontos, o Huobi 10 Index será publicado em agências de comunicações financeiras, como a Bloomberg, em uma data futura. Nos bastidores, há grandes planos definidos para o Huobi 10 Index. Trabalhando rumo à data de junho de 2018, o Huobi Group está buscando lançar outro produto financeiro, de nome 'HB10'. Ele será lançado com base no Huobi 10 Index. Futuros derivativos financeiros estão planejados para serem lançados com base no Huobi 10 Index.

Alto desempenho

O Huobi 10 Index pontuou bem frente a Bitcoin (BTC). De acordo com os dados históricos de março a maio, o alfa do Huobi 10 Index comparado ao BTC é -0,0028, enquanto que o beta do índice baseado no BTC é 0,79. Isso prova que o Huobi 10 Index é efetivo em manter o alfa suprimindo, ao mesmo tempo, a volatilidade.

Mercado entrando em amadurecimento

A introdução de um índice financeiro é um sinal do mercado atingindo escala e entrando em um estágio de amadurecimento. Por exemplo, os índices S&P500 e MSCI têm se tornado índices padrão usados por administradores de portfólio globais. O Huobi 10 Index é um índice abrangente composto de vários ativos digitais. O índice foi compilado usando tecnologia de nível internacional semelhante a metodologias de índices compostos tradicionais.

Para mais informações sobre o Huobi 10 Index: https://www.huobi.pro/huobi_index/

SOBRE O HUOBI PRO

O Huobi Pro é uma das principais centrais de corretagens de ativos digitais do mundo. Por meio de sua plataforma, o Huobi Pro oferece aos comercializadores de criptomoedas acesso a mais de 100 ativos digitais. Apoiado por uma segurança de nível internacional e sistemas de controle de risco, trata-se de uma das centrais de corretagens mais seguras do mercado, atualmente. O Huobi Pro também tem o orgulho de ser a primeira operação de criptomoeda que proporciona serviço ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para mais informações: https://www.huobi.pro/

