Huobi Group lance l'« indice Huobi 10 » et introduira le HB10 le mois prochain

L'indice Huobi 10 porte sur une sélection de 10 actifs numériques de grande ampleur à la capitalisation boursière élevée et aux fortes liquidités. L'objectif de l'indice est de refléter de manière précise la performance du marché des paires de tether- dollar (USDT) sur Huobi Pro. Il est également prévu de publier d'autres indices dans un avenir proche afin d'offrir aux investisseurs tout un éventail d'indices. Ceux-ci permettront aux investisseurs de se faire une idée plus précise de segments spécifiques du marché et de disposer d'une valeur de référence pour les comparaisons.

Lancé avec une valeur de base de 1000 points, l'indice Huobi 10 sera ultérieurement publié au sein d'agences mondiales de communication financière telles que Bloomberg. De grands projets sont déjà planifiés pour l'indice Huobi 10. D'ici à juin 2018, Huobi Group entend lancer un autre produit financier nommé « HB10 », ce sur la base de l'indice Huobi 10. Il est également prévu de sortir ultérieurement des produits financiers dérivés basés sur l'indice Huobi 10.

Haute performance

L'indice Huobi 10 a obtenu de bons résultats par rapport au Bitcoin (BTC). Selon les données historiques de mars à mai, l'alpha de l'indice Huobi 10 comparé au BTC se monte à -0,0028, tandis que le bêta de l'indice basé sur le BTC est de 0,79. Cela indique clairement que l'indice Huobi 10 parvient efficacement à maintenir sa valeur alpha tout en supprimant la volatilité.

Entrée du marché dans la maturité

L'introduction d'un indice financier est le signe d'un marché qui prend de l'envergure et atteint une phase de maturité. Les indices S&P500 et MSCI sont par exemple devenus des références utilisées par des gestionnaires de portefeuilles mondiaux. L'indice Huobi 10 est un indice global composé d'un certain nombre d'actifs numériques. Il a été conçu au moyen d'une technologie de pointe similaire aux méthodes traditionnelles utilisées pour les indices composites.

Pour de plus amples informations concernant l'indice Huobi 10, rendez-vous sur : https://www.huobi.pro/huobi_index/

À PROPOS DE HUOBI PRO

Huobi Pro est l'une des principales bourses d'actifs numériques dans le monde. Par le biais de sa plateforme, elle offre aux traders mondiaux de crypto-monnaies l'accès à plus de 100 actifs numériques. Soutenue par des systèmes de sécurité et de contrôle des risques ultra-performants, elle est l'une des bourses les plus sûres du marché actuellement. Huobi Pro est également fière d'être la première plateforme d'échange de crypto-monnaie à fournir un service clientèle 24h sur 24. Pour en savoir plus : https://www.huobi.pro/

SOURCE Huobi

Related Links

https://www.huobi.pro