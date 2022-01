Huobi zahajuje novoroční kampaň na podporu rozvoje metaverza v hodnotě 100 milionů dolarů

LONDÝN, 25. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Přední světová burza digitálních aktiv Huobi Global v pondělí oznámila oficiální start kampaně k lunárnímu Novému roku, nazvané Prime Fest: Tiger Year.

Kampaň, která potrvá do 14. února 2022, vybízí uživatele k prozkoumání budoucích možností v metaverzu, rozsáhlé síti virtuálních světů, které by měly v budoucnu zahrnovat rozšířenou realitu, virtuální realitu, 3D holografické avatary, videa a další komunikační prostředky. Na podporu rozvoje metaverza rozdá společnost Huobi ceny a odměny v celkové hodnotě 100 milionů dolarů, včetně přístupu k nově zapsaným tokenům v metaverzu na platformě Primelist, vysoce výnosných produktů správy aktiv v investičním produktu PrimeEarn a speciálních losování blind boxů v rámci akce PrimeBox. Účastníky kampaně Huobi také pozve k registraci DID (decentralizovaných identifikátorů) neboli personalizovaných virtuálních identit v metaverzu; tito uživatelé budou moci vyhrát jedinečné avatary NFT s motivem tygra.

DID společnosti Huobi jsou navrženy tak, aby fungovaly jako vstup do metaverza a poskytly uživatelům přístupový bod mezi Web2 a Web3. DID jsou všeobecně považovány za nezbytnou podmínku pro každého, kdo se chce pohybovat v metaverzu. Uživatelům jednak poskytují přístup, jednak zaznamenávají a ověřují veškeré informace a aktivity na blockchainech. DID tedy nabízejí uživatelům bezpečnost, vlastnictví a interoperabilitu. NFT platforma společnosti Huobi spustila koncem roku 2021 vlastní DID, aby vybraným uživatelům poskytla přístup k exkluzivním vydáním NFT, airdropům a dalším speciálním výhodám.

„Důraz, který klademe na metaverzum, odráží naše záměry poskytovat zábavnější a jedinečnější zážitky ve světě kryptoměn," řekl spoluzakladatel Huobi Du Jun. „Nejsme jen další burza pro spotové obchodování. Jsme hrdí na naši rozmanitou sadu produktů a služeb a naše promo akce navrhujeme s cílem gamifikovat obchodování a učinit ho zábavnějším."

Společnost Huobi podporuje projekty GameFi a metaverza prostřednictvím investic a zápisů tokenů. V září 2021 založila fond ve výši 10 milionů dolarů pro investice do vznikajících GameFi projektů. Tento fond již investoval do vietnamské komunitně orientované esportové hry typu MOBA (Multiplayer Online Battle Arena, online bojová aréna pro více hráčů) s názvem Zuki Moba a herního ekosystému Project SEED – GameFi projektu využívajícího model "Play to Earn" pro zisk kryptoměn při hraní.

V uplynulém roce uvedla burza Huobi na trh tokeny jako Decimated (DIO), což je multiplayerová online RPG hra v dystopickém kyberpunkovém metaverzu, nebo ERTHA – hru, která umožňuje hráčům prozkoumávat a objevovat virtuální svět prostřednictvím specializace a zvyšování síly příslušných NFT a zemí.

Pro více informací o kampani Prime Fest: Tiger Year klikněte zde.

O společnosti Huobi Group

Společnost Huobi Group byla jako přední světová blockchainová společnost založena v roce 2013 s cílem dosáhnout průlomu v klíčové technologii blockchainu a její integrace do dalších odvětví. Postupně expandovala do oblasti veřejných blockchainů, obchodování s digitálními aktivy, peněženek, těžebních poolů, vlastních investic, inkubace, výzkumu digitálních aktiv a dalších. Investicí do více než 60 předcházejících a navazujících společností v blockchainovém sektoru dosáhla Huobi Group vytvoření globálního průmyslového ekosystému digitální ekonomiky.

