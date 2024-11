Hurley annonce son premier ambassadeur mondial et sa collaboration avec Travis Barker : Une fusion de musique, de culture et de style

NEW YORK, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Hurley, la marque emblématique de surf et de style de vie, annonce une nouvelle collaboration passionnante avec le batteur et producteur légendaire Travis Barker. Connu pour ses performances qui font la une des journaux et son influence indéniable sur la musique et la culture pop, la collaboration de Barker avec Hurley marque un nouveau chapitre dans la célébration par la marque de la créativité, de la voix des sous-cultures et de la connexion avec le mouvement de la jeunesse.

La relation entre Hurley et Barker remonte à la fin des années 90, lorsque blink-182, le groupe pop-punk multi-platine qui a redéfini le paysage musical, a commencé à envahir la scène musicale. Au plus fort de l'ascension de Blink-182, on voyait souvent les membres du groupe porter des tee-shirts Hurley partout. Le groupe est rapidement devenu synonyme d'une nouvelle vague de pop-punk qui a dominé les ondes et les festivals de musique dans le monde entier, capturant l'esprit de rébellion et de liberté - des valeurs que Hurley incarne depuis sa création en 1999. Avec la batterie explosive de Barker au cœur de leur son, lui et le groupe sont devenus un phénomène culturel.

Plus qu'un simple partenariat, cette collaboration entre Barker et Hurley est une réunion ancrée dans une histoire et des valeurs communes. Hurley et Barker sont tous deux connus pour perturber le statu quo et repousser les limites de la créativité, ce qui rend cette collaboration naturelle. La collection capsule s'inspire du style audacieux et unique de Barker, ainsi que du lien indéniable entre la musique, l'art et la culture du surf qui définit Hurley.

"Je suis ravi de m'associer à nouveau avec Hurley", a déclaré Barker, qui est largement considéré comme l'un des batteurs les plus influents et les plus connus au monde. "Nous avons bouclé la boucle. Hurley était là lorsque blink-182 commençait à dominer, et aujourd'hui, des décennies plus tard, nous avons l'occasion de collaborer d'une manière qui reflète nos deux évolutions."

Hurley continue de prospérer en tant que leader sur le marché du surf, du skate et du style de vie. Hurley, une marque connue pour ses designs innovants et ses produits lifestyle de première qualité, continue d'être inspirée par les communautés passionnées de surf, de skate, d'art et de musique qui favorisent l'expression de soi. Pour 2025 et au-delà, Hurley continuera à introduire des capsules en édition limitée et des collaborations avec une gamme dynamique de talents remarquables et de marques partenaires afin de créer une plateforme pour ces pionniers et ces changeurs de jeu à travers les communautés.

Joey Gabbay, PDG de Bluster Alliance, la société mère de Hurley, partage le sentiment de Travis Barker et ajoute : "S'associer avec quelqu'un comme Travis Barker, qui a tant fait pour la musique et la culture, c'est énorme - mais avoir la synergie derrière, avec Travis, incarne vraiment ce que nous sommes en tant que marque et rend la chose encore plus spéciale".

Pour le printemps 2025, la collaboration Hurley x Travis Barker proposera des vêtements et des accessoires exclusifs avec des images d'archives et des graphismes personnalisés qui reflètent le style emblématique de Barker et son sens de la rébellion. La collection sera disponible à l'achat chez certains détaillants et en ligne sur Hurley.com - plus de détails sur la collection seront communiqués à l'approche du lancement.

À PROPOS DE HURLEY

Née de l'eau, Hurley a été fondée à Huntington Beach en 1999 sur le principe d'autonomiser et d'alimenter la voix de la prochaine génération. Dans une optique d'inclusion, Hurley s'est associé aux meilleurs musiciens, surfeurs, skateurs et autres, pour devenir une marque mondiale de la culture des jeunes, dont les racines sont profondément ancrées dans le style de vie de la plage. L'innovation perturbatrice est notre mélange unique de style et de performance, et fait de Hurley la référence mondiale en matière de performance dans l'eau et hors de l'eau. Le monde de Hurley se trouve sur www.Hurley.com, et nos Facebook, Twitter, TikTok et Instagram sont l'endroit où nos voyages sont enregistrés.

À PROPOS DE TRAVIS BARKER

Travis Barker est un musicien et producteur américain qui a vendu des millions de disques avec ses groupes blink-182, Transplants, +44, et en tant qu'artiste solo. Reconnu comme l'un des plus grands batteurs de tous les temps, Barker s'est imposé comme un batteur, un producteur et un collaborateur extrêmement polyvalent dans de nombreux genres musicaux, notamment le hip-hop, le rock alternatif, la pop, la musique latine, la danse et la musique country.

En tant que producteur, il a produit des albums numéro un pour Machine Gun Kelly et plus récemment l'album de blink-182 One More Time, sorti à l'automne 2023 chez Columbia Records. Il vient également de terminer la tournée mondiale de blink-182, qui a débuté en tête d'affiche du festival de musique Coachella 2023 en Amérique du Nord et s'est achevée à l'automne 2024. Son projet de production le plus récent l'a vu retrouver Machine Gun Kelly et Jelly Roll pour l'album Lonely Road, qui s'est imposé dans les hit-parades.

Outre ses activités de batteur et de producteur, son premier mémoire publié par Harper Collins et intitulé "Can I Say" a été un best-seller du New York Times acclamé par la critique. Il possède une collection réputée d'autres entreprises commerciales, de partenariats et de collaborations avec des marques, dont son label DTA, ainsi que ses marques de vêtements et de style de vie, Famous Stars and Straps et DTA clothing. Il est le fondateur de Barker Wellness et partenaire du célèbre restaurant végétalien Crossroads Kitchen. Il a collaboré avec des marques telles que DC, Zildjian Cymbals, Buster & Punch, Liquid Death, Violife et Peloton, pour n'en citer que quelques-unes.

2024 a été une année riche en événements pour Travis, qui a terminé la musique de Blink-182, fait une tournée mondiale et élargi sa marque de bien-être avec le lancement de son 5K Run Travis Run, tout en continuant d'élargir sa liste de collaborations.

A PROPOS DE BLUESTAR ALLIANCE, LLC

Fondée par Joseph Gabbay et Ralph Gindi en 2006, Bluestar Alliance possède, gère et commercialise un portefeuille de marques grand public qui s'étendent sur de nombreux points de distribution, avec un fort accent sur les marques de détail des grands magasins. Avec un chiffre d'affaires global de plus de 9 milliards de dollars, les marques du portefeuille comprennent Off-White, Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass et Limited Too.

