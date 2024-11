Hurley kündigt seinen ersten globalen Markenbotschafter und die Zusammenarbeit mit Travis Barker an: Eine Fusion aus Musik, Kultur und Stil

NEW YORK, 12.November 2024 /PRNewswire/ -- Hurley, die kultige Surf- und Lifestylemarke, kündigt eine aufregende neue Zusammenarbeit mit dem legendären Schlagzeuger und Produzenten Travis Barker an. Barker, der für seine schlagzeilenträchtigen Auftritte und seinen unverkennbaren Einfluss auf die Musik- und Popkultur bekannt ist, markiert mit seiner Zusammenarbeit mit Hurley ein neues Kapitel in der Zelebrierung von Kreativität, der Stimme von Subkulturen und der Verbindung zur Jugendbewegung.

Hurley Announces First Global Brand Ambassador and Collaboration with Travis Barker: A Fusion of Music, Culture, and Style

Die Beziehung zwischen Hurley und Barker geht auf die späten 90er Jahre zurück, als blink-182, die Multi-Platin-Pop-Punk-Band, die die Musiklandschaft neu definierte, die Musikszene eroberte. Auf dem Höhepunkt des Aufstiegs von blink-182 sah man die Bandmitglieder oft in Hurley-T-Shirts. Die Band wurde schnell zum Synonym für eine neue Pop-Punk-Welle, die den Äther und Musikfestivals auf der ganzen Welt beherrschte und den Geist der Rebellion und Freiheit einfing - Werte, die Hurley seit ihrer Gründung 1999 verkörpert. Mit Barkers explosivem Schlagzeugspiel als Herzstück ihres Sounds wurden er und die Band zu einem kulturellen Phänomen.

Diese Zusammenarbeit zwischen Barker und Hurley ist mehr als nur eine Partnerschaft; sie ist ein Wiedersehen, das auf einer gemeinsamen Geschichte und gemeinsamen Werten beruht. Sowohl Hurley als auch Barker sind dafür bekannt, den Status quo zu durchbrechen und kreative Grenzen zu überschreiten, was diese Zusammenarbeit zu einer natürlichen Ergänzung macht. Die Capsule-Kollektion ist inspiriert von Barkers kühnem und unverwechselbarem Stil sowie von der unbestreitbaren Verbindung zwischen Musik, Kunst und Surfkultur, die Hurley ausmacht.

"Ich bin begeistert, wieder mit Hurley zusammenzuarbeiten", sagte Barker, der weithin als einer der einflussreichsten und bekanntesten Schlagzeuger der Welt gilt. "Der Kreis hat sich geschlossen. Hurley war dabei, als blink-182 gerade anfing zu dominieren, und jetzt, Jahrzehnte später, können wir auf eine Weise zusammenarbeiten, die unsere beiden Entwicklungen widerspiegelt."

Hurley ist weiterhin führend auf dem Surf-, Skate- und Lifestyle-Markt. Hurley, eine Marke, die für ihre innovativen Designs und hochwertigen Lifestyle-Produkte bekannt ist, lässt sich weiterhin von den leidenschaftlichen Gemeinschaften in den Bereichen Surfen, Skaten, Kunst und Musik inspirieren, die sich selbst ausdrücken können. Für das Jahr 2025 und darüber hinaus wird Hurley weiterhin Kapseln in limitierter Auflage und Kollaborationen mit einer dynamischen Reihe bemerkenswerter Talente und Markenpartner einführen, um eine Plattform für diese Pioniere und Wegbereiter in allen Gemeinschaften zu schaffen.

Joey Gabbay, CEO von Bluster Alliance, der Muttergesellschaft von Hurley, teilt Barkers Meinung und fügt hinzu: "Mit jemandem wie Travis Barker zusammenzuarbeiten, der so viel für die Musik und die Kultur getan hat, ist großartig - aber auch die Synergie mit Travis dahinter zu haben, verkörpert wirklich, wer wir als Marke sind und macht es noch spezieller."

Für das Frühjahr 2025 wird die Hurley x Travis Barker-Kollaboration exklusive Kleidung und Accessoires mit Archivkunst und individuellen Grafiken anbieten, die Barkers ikonischen Stil und seinen Hang zur Rebellion widerspiegeln. Die Kollektion wird bei ausgewählten Einzelhändlern und online auf Hurley.com erhältlich sein - weitere Details zur Kollektion werden kurz vor der Veröffentlichung bekannt gegeben.

ÜBER HURLEY

Hurley wurde 1999 in Huntington Beach mit dem Grundsatz gegründet, die Stimme der nächsten Generation zu stärken und zu fördern. Hurley hat sich mit den weltbesten Musikern, Surfern, Skateboardern und vielen mehr zusammengetan und ist zu einer globalen Jugendkulturmarke herangewachsen, deren Wurzeln tief im Beach Lifestyle verwurzelt sind. Disruptive Innovation ist unsere einzigartige Mischung aus Style und Performance, die Hurley zum weltweiten Maßstab für Performance im und außerhalb des Wassers macht. Die Welt von Hurley finden Sie auf www.Hurley.com, und auf Facebook, Twitter, TikTok und Instagram werden unsere Reisen aufgezeichnet.

ÜBER TRAVIS BARKER

Travis Barker ist ein amerikanischer Musiker und Produzent, der mit seinen Bands blink-182, Transplants, +44 und als Solokünstler Millionen von Platten verkauft hat. Barker gilt als einer der größten Schlagzeuger aller Zeiten und hat sich als einzigartig vielseitiger Schlagzeuger, Produzent und Kollaborateur in verschiedenen Musikgenres wie Hip-Hop, Alternative Rock, Pop, Latin, Dance und Country etabliert.

Als Produzent hat er Nummer-eins-Alben für Machine Gun Kelly und zuletzt das Album One More Time von blink-182 produziert, das im Herbst 2023 über Columbia Records veröffentlicht wird. Außerdem hat er gerade eine Blink-182 Global World Tour abgeschlossen, die als Headliner des Coachella Music Festivals 2023 in Nordamerika begann und im Herbst 2024 zu Ende ging. Für sein aktuelles Projekt "Lonely Road" arbeitete er wieder mit Machine Gun Kelly und Jelly Roll zusammen, um die Charts zu stürmen.

Neben seiner Tätigkeit als Schlagzeuger und Produzent war sein erstes Memoirenbuch bei Harper Collins mit dem Titel "Can I Say" ein von der Kritik gefeierter New York Times-Bestseller. Er hat eine beachtliche Anzahl von anderen Unternehmen, Partnerschaften und Markenkooperationen, darunter sein Plattenlabel DTA sowie seine Bekleidungs- und Lifestyle-Marken Famous Stars and Straps und DTA clothing. Er ist der Gründer von Barker Wellness und Partner des renommierten veganen Restaurants Crossroads Kitchen. Er hat mit Marken wie DC, Zildjian Cymbals, Buster & Punch, Liquid Death, Violife und Peloton zusammengearbeitet, um nur einige zu nennen.

2024 war ein expansives Jahr für Travis, in dem er weitere Musik für blink-182 fertigstellte, um die Welt tourte und seine Wellness-Marke mit dem Start seines 5K Run Travis Run erweiterte, während er seine vielfältige Liste an Kollaborationen weiter ausbaute.

ÜBER BLUESTAR ALLIANCE, LLC

Gegründet von Joseph Gabbay und Ralph Gindi im Jahr 2006, besitzt, verwaltet und vermarktet Bluestar Alliance ein Portfolio von Verbrauchermarken, die sich über viele Vertriebskanäle erstrecken, wobei der Schwerpunkt auf Kaufhausmarken liegt. Mit einem weltweiten Einzelhandelsumsatz von über 9 Milliarden US-Dollar gehören zu dem Portfolio Marken wie Off-White, Hurley, Scotch & Soda, bebe, Elie Tahari, Kensie, Justice, Catherine Malandrino, Nanette Lepore, English Laundry, Brookstone, Joan Vass und Limited Too.

