Hut 8 annonce la réception d'une ordonnance provisoire et le dépôt d'une circulaire d'information de la direction dans le cadre du regroupement d'entreprises avec US Bitcoin

TORONTO, 15 août 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou la « Société »), un des principaux pionniers de l'extraction d'actifs numériques axés sur l'innovation et un fournisseur d'infrastructures informatiques de haute performance en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer l'obtention d'une ordonnance provisoire de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (l'« Ordonnance provisoire ») dans le cadre de son regroupement d'entreprises précédemment annoncé (la « Transaction ») avec U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp (« USBTC »,), qui sera exécutée au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par un tribunal (l'« Arrangement ») en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Colombie-Britannique). L'ordonnance provisoire prévoit, entre autres, la tenue d'une assemblée extraordinaire (l'« Assemblée extraordinaire ») des porteurs d'actions ordinaires de la Société (les « Actionnaires ») en vue d'approuver l'Arrangement. L'Assemblée extraordinaire devrait se tenir le 12 septembre 2023 à 10 h HE, et la date de clôture des registres pour déterminer les Actionnaires ayant le droit de recevoir un avis et de voter à l'Assemblée extraordinaire a été fixée à la fermeture des bureaux le 8 août 2023.

La Société a déposé la circulaire d'information de la direction, ainsi que les documents connexes concernant l'Assemblée extraordinaire qui seront envoyés par la poste aux actionnaires, sous le profil de la Société sur le site de SEDAR, à www.sedarplus.ca et d'EDGAR, à www.sec.gov , et sur Hut8.io . La circulaire d'information de la direction et les documents connexes fournissent des détails sur l'Assemblée extraordinaire et la façon dont les Actionnaires ou leurs fondés de pouvoir dûment nommés peuvent assister, accéder et participer à l'Assemblée extraordinaire.

La réalisation de la Transaction est soumise à certaines conditions, dont la réception de l'approbation requise des Actionnaires, l'ordonnance définitive de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui devrait être délivrée lors de la soumission d'une demande le 15 septembre 2023, et d'autres conditions de clôture habituelles pour les transactions de cette nature. Si toutes les approbations nécessaires sont obtenues et les conditions d'exécution de la transaction sont satisfaites ou annulées, il est attendu que la transaction se conclue d'ici le 30 septembre 2023.

Questions et aide aux actionnaires

Pour toute question ou demande d'informations supplémentaires concernant les procédures de vote, veuillez communiquer avec nos agents de sollicitation de procurations, Alliance Advisors, au 1-888-511-2641 (numéro gratuit en Amérique du Nord) ou à l'adresse e-mail [email protected] si vous êtes un actionnaire individuel de Hut 8. Les actionnaires institutionnels de Hut 8 sont invités à contacter Morrow Sodali au 1-888-777-2059 (numéro gratuit en Amérique du Nord), au 1-289-695-3075 (appels à frais virés en dehors de l'Amérique du Nord) ou à l'adresse e-mail [email protected] .

À propos de Hut 8

Grâce à l'innovation, à l'imagination et à la passion, l'équipe de direction expérimentée de Hut 8 est optimiste concernant la construction et l'exploitation d'une infrastructure informatique qui alimente le minage de Bitcoin, les centres de données traditionnels et les technologies émergentes telles que l'IA et l'apprentissage automatique. Le portefeuille d'infrastructures de Hut 8 comprend sept sites : cinq centres de données informatiques haute performance en Colombie-Britannique et en Ontario qui offrent des solutions cloud, de co-implantation, de services gérés, d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique ainsi que des solutions informatiques pour le rendu VFX, et deux sites miniers de Bitcoin situés dans l'Alberta du Sud. Reconnue depuis longtemps pour sa stratégie de trésorerie unique, Hut 8 possède l'un des inventaires les plus élevés de Bitcoin auto-miné de toutes les sociétés cotées en bourse au monde. Suivez-nous sur X (anciennement Twitter) à @Hut8Mining .

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). Toutes les informations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que la Société prévoit ou anticipe se produiront ou pourront se produire à l'avenir, y compris des éléments tels que la stratégie commerciale future, les forces concurrentielles, les objectifs, l'expansion et la croissance des entreprises, des opérations, des plans de la Société et d'autres questions similaires constituent des informations prospectives. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « a l'intention », « planifie », « anticipe », « croit », « estime », « s'attend » ou des expressions similaires. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives. Plus précisément, les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des énoncés portant sur les résultats attendus de la Transaction, y compris les actifs et la situation financière de la société combinée ; la capacité de Hut 8 et d'USBTC à mener à bien la Transaction selon les conditions décrites dans les présentes, ou de la mener à bien de manière générale, y compris la réception des approbations réglementaires requises, des approbations des actionnaires, des approbations des tribunaux et des approbations des bourses, ainsi que la satisfaction d'autres conditions habituelles de clôture, entre autres.

Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants au moment où la déclaration a été faite. Les hypothèses importantes comprennent : des hypothèses concernant le niveau de la demande et la performance financière de l'industrie des actifs numériques, les taux d'imposition effectifs, le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien, l'inflation, l'accès au capital, le calendrier et la réception des approbations réglementaires, les activités d'acquisition et de désinvestissement, les dépenses opérationnelles, le rendement des investissements, les coûts de transaction et les fluctuations des prix de l'énergie et les besoins énergétiques de la Société, la capacité à obtenir les approbations requises (y compris les approbations des actionnaires, des bourses, des organismes de réglementation et des tribunaux) et la satisfaction d'autres conditions à la réalisation de la Transaction dans les conditions proposées ou de manière générale, et le calendrier prévu pour la réalisation de la Transaction ; la capacité de saisir les avantages prévus de la Transaction ; la capacité de mettre en œuvre le plan d'affaires de la société combinée après la réalisation de la Transaction en raison, par exemple, d'un retard dans l'achèvement de la Transaction ou d'une difficulté à intégrer les activités des entreprises concernées (y compris la rétention des employés clés) ; l'incidence potentielle de la réalisation de la Transaction sur les relations, y compris celles avec les organismes de réglementation, les employés, les fournisseurs, les clients, les concurrents et d'autres parties prenantes clés ; et l'issue de toute procédure judiciaire liée au différend juridique entre la Société et Validus Power Corp.

Bien que la Société estime que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur certaines attentes et hypothèses actuelles, raisonnables et complètes, ces énoncés sont, de par leur nature, assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes connus et inconnus, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement des attentes et des plans de la direction énoncés dans ces déclarations prospectives. Les facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, comprennent, sans s'y limiter : a) la possibilité que la Transaction ne soit pas conclue selon les modalités et les conditions ou selon le calendrier actuellement envisagé, ou la possibilité qu'elle ne puisse pas être conclue du tout en raison d'une incapacité d'obtenir ou de satisfaire, en temps opportun ou autrement, les approbations requises des Actionnaires et des organismes de réglementation, ainsi que les autres conditions de clôture requises pour conclure la Transaction ou pour d'autres raisons ; b) la possibilité que l'annonce ou la conclusion de la Transaction entraîne des réactions défavorables ou des changements dans les relations d'affaires ; c) les risques liés à la rétention de membres clés du personnel pendant la période intérimaire ; d) la possibilité de litiges liés à la Transaction ; e) les risques liés au fait que l'attention de la direction peut être détournée des activités commerciales habituelles de la Société ; f) d'autres risques inhérents aux activités de la Société et/ou des facteurs indépendants de sa volonté qui pourraient avoir un effet négatif important sur la Société ou sur sa capacité à réaliser la Transaction. Pour une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter la Société, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société datée du 9 mars 2023 et des autres documents d'information continue de Hut 8, qui sont disponibles sur le site Internet de la Société à l'adresse hut8.io , sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com et sous le profil EDGAR de la Société à l'adresse www.sec.gov .

Ces facteurs ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs qui pourraient affecter Hut 8, USBTC ou la société combinée ; cependant, ces facteurs doivent être considérés avec soin. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse comme prévus, planifiés, anticipés, crus, recherchés, proposés, estimés, attendus, projetés ou ciblés et les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être indûment invoquées. L'impact d'une hypothèse, d'un risque, d'une incertitude ou d'un autre facteur sur une déclaration prospective particulière ne peut être déterminé avec certitude, car ils sont interdépendants, et les décisions et actions futures de Hut 8 dépendront de l'évaluation par la direction de toutes les informations au moment considéré. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué de presse, et Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs ou hypothèses sous-jacents, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Sauf indication contraire, les informations fournies dans les présentes sont fondées sur des éléments tels qu'ils existent à la date de préparation et non à une date future, et ne seront pas mises à jour ou autrement révisées pour tenir compte des informations qui deviendront ultérieurement disponibles, ou des circonstances existantes ou des changements survenus après la date de préparation.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA TRANSACTION ET OÙ LES TROUVER

Dans le cadre de la Transaction qui, si elle est menée à bien, ferait en sorte que la société combinée devienne une nouvelle société ouverte, la société combinée a déposé une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 (le « formulaire S-4 ») auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC »). USBTC et Hut 8 exhortent les investisseurs, les actionnaires et les autres personnes intéressées à lire le formulaire S-4, y compris toute modification à celui-ci, ainsi que tout autre document déposé ou devant être déposé auprès de la SEC, car ces documents contiennent et contiendront des informations importantes sur USBTC, Hut 8, la société combinée et la Transaction Ce communiqué de presse ne remplace pas le formulaire S-4 ou tout autre document pouvant être envoyé aux Actionnaires ou aux actionnaires d'USBTC dans le cadre de la Transaction. Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent ou pourront obtenir des copies gratuites du formulaire S-4 et de tout autre document pertinent qui a été ou sera déposé auprès de la SEC par la société combinée, en se rendant sur le site Web administré par la SEC à l'adresse www.sec.gov en contactant le service de relation avec les investisseurs de Hut 8 à l'adresse [email protected] ou celui d'USBTC à l'adresse [email protected] .

AUCUNE OFFRE OU SOLLICITATION

Ce communiqué de presse n'est pas destiné à et ne doit pas constituer une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite sauf au moyen d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou dans le cadre d'une transaction exemptée des exigences d'enregistrement du Securities Act.

CONTACT POUR LES INVESTISSEURS : Sue Ennis, [email protected] ; CONTACT POUR LES MÉDIAS : Erin Dermer, [email protected]

