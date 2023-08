Hut 8 kondigt ontvangst aan van voorlopige beschikking en indiening van managementinformatiecirculaire in verband met de bedrijfscombinatie met US Bitcoin

Aandeelhouders die aan het einde van de beurs op 8 augustus 2023 geregistreerd staan, worden aangemoedigd om te stemmen tijdens de bijzondere vergadering die op 12 september 2023 plaatsvindt

TORONTO, 15 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ: HUT) (TSX: HUT) (" Hut 8" of het "bedrijf"), een van Noord-Amerika's grootste, op innovatie gerichte pioniers op het gebied van het delven van digitale activa, en leverancier van hoogpresterende computinginfrastructuur, is verheugd aan te kondigen dat het bedrijf, in verband met de eerder aangekondigde bedrijfscombinatie (de "transactie") met US Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp ("USBTC") - welke uit te voeren is door middel van een door de rechtbank goedgekeurd akkoord (de "regeling") onder de Business Corporations Act (British Columbia) - een voorlopige beschikking heeft gekregen van het Hooggerechtshof van British Columbia (de "voorlopige beschikking"). De voorlopige beschikking voorziet onder meer in het houden van een bijzondere vergadering (de "bijzondere vergadering") onder de houders van gewone aandelen van het bedrijf (de "aandeelhouders") om de regeling goed te keuren. De bijzondere vergadering staat gepland voor 12 september 2023 om 16.00 uur CET en de registratiedatum voor het bepalen van de aandeelhouders die gerechtigd zijn om over de bijzondere vergadering geïnformeerd te worden en erop te stemmen, is vastgelegd op 8 augustus 2023.

Het bedrijf heeft de managementinformatiecirculaire en aanverwante materialen met betrekking tot de bijzondere vergadering ingediend die naar de aandeelhouders zullen worden gemaild onder het profiel van het bedrijf op SEDAR op www.sedarplus.ca en EDGAR op www.sec.gov alsook op Hut8.io . De managementinformatiecirculaire en aanverwante materialen bevatten details over de bijzondere vergadering en hoe aandeelhouders of hun formeel aangestelde gevolmachtigden de bijzondere vergadering kunnen bijwonen, er toegang toe hebben en eraan kunnen deelnemen.

De voltooiing van de transactie is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, waaronder de ontvangst van de vereiste goedkeuring van de aandeelhouders, de definitieve uitspraak van het Hooggerechtshof van British Columbia op een verzoek dat staat gepland voor 15 september 2023 en andere sluitingsvoorwaarden die gebruikelijk zijn in transacties van deze aard. Als alle noodzakelijke goedkeuringen zijn verkregen en aan de voorwaarden voor de afronding van de transactie is voldaan of er afstand van is gedaan, wordt momenteel verwacht dat de transactie tegen 30 september 2023 zal worden voltooid.

Vragen van en hulp voor aandeelhouders

Als u vragen hebt of meer informatie wenst met betrekking tot de stemprocedures, neem contact op met onze gevolmachtigde agenten, Alliance Advisors op 1-888-511-2641 (gratis in Noord-Amerika) of per e-mail naar [email protected] als u een particuliere Hut 8-aandeelhouder bent of Morrow Sodali op 1-888-777-2059 (gratis in Noord-Amerika), 1-289-695-3075 (op kosten van de ontvanger buiten Noord-Amerika) of per e-mail naar [email protected] als u een institutionele Hut 8-aandeelhouder bent.

Over Hut 8

Door innovatie, verbeelding en passie is het doorgewinterde executive team van Hut 8 ambitieus in het bouwen en beheren van computerinfrastructuur als drijfveer voor het minen van bitcoins, voor traditionele datacenters en voor opkomende technologieën zoals AI en machine learning. Het infrastructuurportfolio van Hut 8 omvat zeven locaties: vijf datacenters voor high performance computing in British Columbia en Ontario die cloud, colocatie, managed services, A.I., machine learning en VFX rendering computing oplossingen bieden, en twee locaties in Zuid-Alberta voor het minen van bitcoins. Hut 8, dat al lang bekend staat om zijn unieke treasury-strategie, heeft een van de grootste voorraden zelfgedolven bitcoins van alle beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Volg ons op (voorheen bekend als Twitter) op @Hut8Mining .

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte uitspraken" in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de effectenwetten van de V.S. (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie"). Alle informatie in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, die betrekking heeft op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, werkzaamheden, plannen en andere dergelijke zaken van het bedrijf, valt onder de noemer "toekomstgerichte informatie". Toekomstgerichte informatie wordt vaak aangeduid met de woorden "kan", "zou", "zou kunnen", "zou moeten", "zal", "is van plan", "plant", "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht" of soortgelijke uitdrukkingen. Bovendien bevatten alle verklaringen die verwijzen naar verwachtingen, projecties of andere karakteriseringen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, toekomstgerichte informatie. Dergelijke toekomstgerichte informatie in dit persbericht omvat met name, maar is niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot het volgende: de verwachte resultaten van de transactie, inclusief de activa en financiële positie van het gecombineerde bedrijf; het vermogen van Hut 8 en USBTC om de transactie af te ronden volgens de hierin beschreven voorwaarden, of net niet, met inbegrip van de ontvangst van de vereiste regelgevende goedkeuringen, goedkeuringen van de aandeelhouders, goedkeuringen van de rechtbank, goedkeuringen van de beurs en het voldoen aan andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. Belangrijke veronderstellingen zijn: veronderstellingen betreffende het niveau van de vraag en de financiële prestaties van de digitale-activa-industrie; effectieve belastingtarieven; de wisselkoers van de Amerikaanse en Canadese dollar; inflatie; toegang tot kapitaal; timing en ontvangst van regelgevende goedkeuringen; acquisitie- en desinvesteringsactiviteiten, operationele kosten, rendement op investeringen, transactiekosten, schommelingen in energieprijzen en de energiebehoeften van het bedrijf, het vermogen om de vereiste goedkeuringen te verkrijgen (met inbegrip van goedkeuring door aandeelhouders, effectenbeurzen, regelgevende instanties en rechtbanken) en de vervulling van andere voorwaarden voor de voltooiing van de transactie onder de voorgestelde voorwaarden of helemaal niet; het verwachte tijdschema voor de voltooiing van de transactie; het vermogen om de verwachte voordelen van de transactie te realiseren; het vermogen om de uitvoering van het bedrijfsplan voor het gecombineerde bedrijf te realiseren na de voltooiing van de transactie, inclusief als gevolg van een vertraging in de voltooiing van de transactie of moeilijkheden bij de integratie van de activiteiten van de betrokken ondernemingen (inclusief het behoud van belangrijke werknemers); de potentiële impact van de afronding van de transactie op relaties, inclusief met regelgevende instanties, werknemers, leveranciers, klanten, concurrenten en andere belangrijke belanghebbenden; en de uitkomst van een eventuele gerechtelijke procedure met betrekking tot het juridische geschil tussen het bedrijf en Validus Power Corp.

Hoewel het bedrijf van mening is dat de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht gebaseerd zijn op bepaalde verwachtingen en veronderstellingen die actueel, redelijk en volledig zijn, zijn deze verklaringen door hun aard onderhevig aan een aantal bekende en onbekende risico's en onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke gebeurtenissen, resultaten, prestaties en verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van de verwachtingen en plannen van het management zoals uiteengezet in dergelijke toekomstgerichte verklaringen, inclusief maar niet beperkt tot de volgende factoren, waarvan vele buiten de controle van het bedrijf vallen en waarvan de effecten moeilijk te voorspellen kunnen zijn: (a) de mogelijkheid dat de transactie niet zal worden afgerond volgens de huidige voorwaarden of timing, en dat ze zelfs helemaal niet kan worden afgerond als gevolg van het niet tijdig of anderszins verkrijgen of voldoen aan vereiste goedkeuringen van aandeelhouders en regelgevende instanties en andere sluitingsvoorwaarden die nodig zijn om de transactie te voltooien of om andere redenen; (b) de mogelijkheid van nadelige reacties of veranderingen in zakelijke relaties als gevolg van de aankondiging of voltooiing van de transactie; (c) risico's met betrekking tot het behouden van personeel op sleutelposities tijdens de tussentijdse periode; (d) de mogelijkheid van rechtszaken met betrekking tot de transactie; (e) risico's die verband houden met het afleiden van de aandacht van het management van de lopende bedrijfsactiviteiten van het bedrijf; en (f) andere risico's die inherent zijn aan de activiteiten van het bedrijf en/of factoren waarover het geen controle heeft en die een wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op het bedrijf of het vermogen om de transactie uit te voeren. Voor een volledige lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op het bedrijf, zie het gedeelte "Risicofactoren" van het Jaarinformatieformulier van het bedrijf van 9 maart 2023, en de andere doorlopende openbaarmakingsdocumenten van Hut 8 die beschikbaar zijn op de website van het bedrijf op hut8.io , onder het SEDAR-profiel van het bedrijf op www.sedar.com en onder het EDGAR-profiel van het bedrijf op www.sec.gov .

Deze factoren zijn niet bedoeld om een volledige lijst weer te geven van de factoren die van invloed kunnen zijn op Hut 8, USBTC of het nieuwe gecombineerde bedrijf; deze factoren moeten echter zorgvuldig worden overwogen. Er kan geen garantie worden gegeven dat zulke schattingen en veronderstellingen juist blijken te zijn. Mochten een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of mochten de aannames die ten grondslag liggen aan de toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die in dit persbericht vermeld staan, zoals bedoeld, gepland, verwacht, verondersteld, gezocht, voorgesteld, geschat, voorspeld, verwacht, geprojecteerd of gericht. Op dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht mag derhalve niet zonder voorbehoud worden vertrouwd. De impact van enige veronderstelling, risico, onzekerheid of andere factor op een bepaalde toekomstgerichte verklaring kan niet met zekerheid worden bepaald omdat ze onderling afhankelijk zijn, en de toekomstige beslissingen en acties van Hut 8 zullen afhangen van de beoordeling door het management van alle informatie op het moment zelf. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht is opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om uitspraken die toekomstgerichte informatie bevatten, of de factoren of veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve zoals vereist door de wet. Behalve waar hierin anders aangegeven, is de hierin verstrekte informatie gebaseerd op zaken zoals ze bestaan op de datum van voorbereiding en niet op enige toekomstige datum, en zal deze niet worden bijgewerkt of anderszins herzien om informatie weer te geven die later beschikbaar komt, of bestaande omstandigheden of wijzigingen die plaatsvinden na de datum van voorbereiding.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE TRANSACTIE EN WAAR U DEZE VINDT

In verband met de transactie, die er, indien voltooid, toe zou leiden dat het gecombineerde bedrijf een nieuw beursgenoteerd bedrijf wordt, heeft het gecombineerde bedrijf een registratieverklaring ingediend op formulier S-4 (het "formulier S-4") bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission's ("SEC"). USBTC en Hut 8 dringen er bij beleggers, aandeelhouders en andere geïnteresseerden op aan om het Form S-4, inclusief eventuele wijzigingen daarop, alsmede andere documenten die zijn of worden ingediend bij de SEC, te lezen, aangezien deze materialen belangrijke informatie bevatten en zullen bevatten over USBTC, Hut 8, het gecombineerde bedrijf en de transactie. Dit persbericht is geen vervanging voor formulier S-4 of andere documenten die in verband met de transactie naar aandeelhouders of de aandeelhouders van USBTC kunnen worden gestuurd. Investeerders en houders van effecten kunnen gratis exemplaren verkrijgen van het S-4-formulier en alle andere relevante documenten die door het gecombineerde bedrijf bij de SEC zijn ingediend of zullen worden ingediend via de website van de SEC op www.sec.gov of door contact op te nemen met de afdeling investor relations van Hut 8 op [email protected] en van USBTC op [email protected] .

GEEN AANBOD OF VERZOEK

Dit persbericht is niet bedoeld als, en vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen van effecten, noch zal er enige verkoop van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, werving of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie. Effecten mogen alleen worden aangeboden door middel van een prospectus dat voldoet aan de vereisten van sectie 10 van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") of in een transactie die is vrijgesteld van de registratievereisten van de Securities Act.

CONTACTPERSOON VOOR INVESTEERDERS: Sue Ennis, [email protected]; MEDIA CONTACT: Erin Dermer, [email protected]

