Hut 8 gibt den Erhalt einer einstweiligen Anordnung und die Einreichung eines Management-Informationsrundschreibens im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss mit US Bitcoin bekannt

Aktieninhaber, die bei Geschäftsschluss am 8. August 2023 eingetragen sind, werden darin bestärkt, bei der außerordentlichen Versammlung am 12. September 2023 abzustimmen.

TORONTO, 14. August 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für das Mining digitaler Vermögenswerte in Nordamerika und Anbieter einer Hochleistungs-Computing-Infrastruktur, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss (die „Transaktion") mit der U.S. Data Mining Group, Inc. dba Bitcoin Corp. („USBTC"), der in Form eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans (das „Arrangement") gemäß dem Business Corporation Act (British Columbia) erfolgen soll, eine einstweilige Anordnung des Supreme Court of British Columbia (die „einstweilige Anordnung") erhalten hat. Die einstweilige Anordnung sieht unter anderem die Abhaltung einer außerordentlichen Versammlung (die „außerordentliche Versammlung") der Inhaber von Stammaktien des Unternehmens (die „Aktionäre") zur Genehmigung des Arrangements vor. Die außerordentliche Versammlung ist für den 12. September 2023 um 10.00 Uhr Eastern Time geplant, und der Stichtag für die Ermittlung der zur Mitteilung und Abstimmung auf der außerordentlichen Versammlung berechtigten Aktionäre wurde auf den Geschäftsschluss des 8. August 2023 festgelegt.

Das Unternehmen hat das Management-Informationsrundschreiben und die damit zusammenhängenden Unterlagen in Bezug auf die außerordentliche Versammlung, die an die Aktionäre verschickt werden, unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov sowie auf Hut8.io veröffentlicht. Das Management-Informationsrundschreiben und die damit zusammenhängenden Unterlagen enthalten Einzelheiten über die außerordentliche Versammlung und darüber, wie die Aktionäre oder ihre ordnungsgemäß ernannten Bevollmächtigten an der außerordentlichen Versammlung teilnehmen, Zugang zu ihr erhalten und sich an ihr beteiligen können.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich des Eingangs der erforderlichen Genehmigung durch die Aktionäre, der endgültigen Entscheidung des Supreme Court of British Columbia bei einem Antrag, der für den 15. September 2023 geplant ist, und anderer Abschlussbedingungen, die bei Transaktionen dieser Art üblich sind. Wenn alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen und die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion erfüllt sind oder auf sie verzichtet wird, wird derzeit erwartet, dass die Transaktion bis zum 30. September 2023 abgeschlossen sein wird.

Fragen von Aktionären und Unterstützung

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu den Abstimmungsverfahren benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Bevollmächtigten, Alliance Advisors, unter der gebührenfreien Rufnummer 1-888-511-2641 in Nordamerika oder per E-Mail an [email protected] wenn Sie ein Einzelhandelsaktionär von Hut 8 sind, oder an Morrow Sodali unter der gebührenfreien Rufnummer 1-888-777-2059 in Nordamerika, unter 1-289-695-3075 als R-Gespräch außerhalb Nordamerikas oder per E-Mail an [email protected], wenn Sie ein institutioneller Hut-8-Aktionär sind.

Informationen zu Hut 8

Durch Innovation, Vorstellungsvermögen und Leidenschaft setzt sich das erfahrene Führungsteam von Hut 8 für den Aufbau und Betrieb einer Computerinfrastruktur ein, die Bitcoin-Mining, herkömmliche Rechenzentren und aufkommende Technologien wie KI und maschinelles Lernen unterstützt. Das Infrastruktur-Portfolio von Hut 8 umfasst sieben Standorte: Fünf High-Performance-Computing-Rechenzentren in British Columbia und Ontario, welche Cloud-Dienste, Co-Location, Managed Services, KI, maschinelles Lernen und VFX-Rendering-Computing-Lösungen anbieten, sowie zwei Bitcoin-Mining-Standorte, die in Süd-Alberta gelegen sind. Hut 8 wird seit langem für seine einzigartige Treasury-Strategie hoch angesehen und verfügt über einen der höchsten Bestände an selbst geminten Bitcoin aller börsennotierten Unternehmen weltweit. Folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter) unter @Hut8Mining.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen"). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sondern sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich solcher Dinge wie die zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärken, Ziele, Expansion und Wachstum der Geschäfte des Unternehmens, Operationen, Pläne und andere derartige Angelegenheiten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen werden häufig durch die Worte „können", „würden", „könnten", „sollten", „werden", „beabsichtigen", „planen", „vorhersehen", „glauben", „schätzen", „erwarten" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gehören insbesondere, aber nicht ausschließlich, unter anderem Aussagen in Bezug auf Folgendes: die erwarteten Ergebnisse der Transaktion, einschließlich der Vermögenswerte und der Finanzlage des zusammengeschlossenen Unternehmens; die Fähigkeit von Hut 8 und USBTC, die Transaktion zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Genehmigungen durch die Aktionäre, der gerichtlichen Genehmigungen, der Börsengenehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der getätigten Aussage basieren. Zu wesentlichen Annahmen gehören: Annahmen in Bezug auf die Höhe der Nachfrage und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Branche für digitale Vermögenswerte; effektive Steuersätze; der Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem kanadischen Dollar; Inflation; Zugang zu Kapital; Zeitpunkt und Erhalt von behördlichen Genehmigungen; Akquisitions- und Veräußerungsaktivitäten, Betriebskosten, Kapitalrenditen, Transaktionskosten, Schwankungen der Energiepreise und des Energiebedarfs des Unternehmens; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten (einschließlich der Genehmigungen von Aktionären, Börsen, Aufsichtsbehörden und Gerichten) und die Erfüllung anderer Bedingungen für den Vollzug der Transaktion zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt; der voraussichtliche Zeitrahmen für den Abschluss der Transaktion; die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Transaktion zu realisieren; die Fähigkeit, den Geschäftsplan für das zusammengeschlossene Unternehmen nach Abschluss der Transaktion umzusetzen, einschließlich als Ergebnis einer Verzögerung beim Abschluss der Transaktion oder durch Schwierigkeiten bei der Integration der Geschäfte der beteiligten Unternehmen (einschließlich der Weiterbeschäftigung wichtiger Mitarbeiter); die potenziellen Auswirkungen des Vollzugs der Transaktion auf die Beziehungen, einschließlich der Beziehungen zu Aufsichtsbehörden, Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, Wettbewerbern und anderen wichtigen Interessengruppen; und der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf den Rechtsstreit des Unternehmens mit Validus Power Corp.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf bestimmten Erwartungen und Annahmen beruhen, die aktuell, vernünftig und vollständig sind, unterliegen diese Aussagen naturgemäß einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften wesentlich von den Erwartungen und Plänen der Geschäftsleitung abweichen, wie sie in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. Dazu gehören unter anderem und ohne Einschränkung die folgenden Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und deren Auswirkungen schwer vorherzusagen sind: (a) die Möglichkeit, dass die Transaktion nicht zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder zum vorgesehenen Zeitpunkt abgeschlossen wird und dass sie überhaupt nicht abgeschlossen werden kann, weil die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden sowie andere für den Abschluss der Transaktion erforderliche Bedingungen nicht rechtzeitig eingeholt oder erfüllt werden oder aus anderen Gründen; (b) die Möglichkeit negativer Reaktionen oder Änderungen der Geschäftsbeziehungen infolge der Ankündigung oder des Abschlusses der Transaktion; (c) Risiken im Zusammenhang mit der Beibehaltung von Schlüsselpersonal während der Übergangszeit; (d) die Möglichkeit von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Transaktion; (e) Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements von den laufenden Geschäftstätigkeiten des Unternehmens; und (f) andere Risiken, die dem Geschäft des Unternehmens inhärent sind und/oder Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die wesentliche nachteilige Auswirkungen auf das Unternehmen oder die Fähigkeit, die Transaktion zum Abschluss zu bringen, haben könnten. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresinformationsblatts des Unternehmens vom 9. März 2023 und in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die auf der Website des Unternehmens unter hut8.io, unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com und unter dem EDGAR-Profil des Unternehmens auf www.sec.gov verfügbar sind.

Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8, USBTC oder das zusammengeschlossene Unternehmen auswirken könnten; diese Faktoren sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, vorweggenommen, geglaubt, erstrebt, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt beschrieben werden, und auf solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, unabhängig davon, ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die hierin enthaltenen Informationen auf den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung und nicht auf einen zukünftigen Zeitpunkt. Sie werden nicht aktualisiert oder anderweitig überarbeitet, um Informationen, die später verfügbar werden, oder Umstände oder Änderungen, die nach dem Zeitpunkt der Erstellung auftreten, mit einzubeziehen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ÜBER DIE TRANSAKTION UND WO SIE ZU FINDEN SIND

Im Zusammenhang mit der Transaktion, die im Falle ihres Abschlusses dazu führen würde, dass das zusammengeschlossene Unternehmen eine neue Aktiengesellschaft wird, hat das zusammengeschlossene Unternehmen eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (das „Formular S-4") bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC") eingereicht. USBTC und Hut 8 bitten Investoren, Aktionäre und andere interessierte Personen dringend, das Formular S-4, einschließlich etwaiger Änderungen dazu, sowie andere bei der SEC eingereichte oder noch einzureichende Dokumente zu lesen, da diese Unterlagen wichtige Informationen über USBTC, Hut 8, das zusammengeschlossene Unternehmen und die Transaktion enthalten werden. Diese Pressemitteilung ist kein Ersatz für das Formular S-4 oder andere Dokumente, die den Aktieninhabern oder USBTC-Aktionären möglicherweise im Zusammenhang mit der Transaktion zugesandt werden. Investoren und Wertpapierinhaber sind in der Lage oder werden in der Lage sein, kostenlose Kopien des Formulars S-4 und aller anderen relevanten Dokumente, die von dem zusammengeschlossenen Unternehmen bei der SEC eingereicht wurden oder noch eingereicht werden, über die von der SEC unterhaltene Website www.sec.gov oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von Hut 8 unter [email protected] und von USBTC unter [email protected] zu erhalten.

KEIN ANGEBOT UND KEINE AUFFORDERUNG

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur in Form eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung („Securities Act") entspricht, es sei denn, es handelt sich um eine Transaktion, die von den Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen ist.

ANSPRECHPARTNERIN FÜR INVESTOREN: Sue Ennis, [email protected]; MEDIENKONTAKT: Erin Dermer, [email protected]

