Hybribio appelle à la sensibilisation internationale aux papillomavirus humains

GUANGZHOU, Chine, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 4 mars 2024 a lieu la 7e Journée internationale de sensibilisation aux HPV (papillomavirus humains), une campagne mondiale proposée par l'International Papillomavirus Society (IPVS) depuis 2018. Cette année, le thème est One Less Worry. En cette journée spéciale, Hybribio (300639.SZ) appelle à la sensibilisation internationale aux HPV et à l'adoption de stratégies efficaces de détection et de prévention précoces.

Hybribio Cervical Cancer HPV Primary Screening Solution

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on estime que 625 600 femmes et 69 400 hommes souffrent chaque année de cancers liés aux HPV. L'infection persistante par des HPV à risque élevé est la cause prédominante du cancer du col de l'utérus et est étroitement associée à d'autres types de cancers, y compris les cancers oropharyngiens, anaux, vulvaires, vaginaux et péniens. Dans ces cas, la sensibilisation aux HPV, la vaccination dans les délais et le dépistage de haute qualité contribuent de manière significative à la prévention de l'infection aux HPV et aux maladies connexes.

En 2020, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une stratégie mondiale pour accélérer l'élimination du cancer du col de l'utérus. En outre, sur la voie de l'élimination du cancer du col de l'utérus, l'OMS a relevé un objectif de 90-70-90 qui doit être atteint par tous les pays d'ici 2030, qui stipule que 70 % des femmes devraient recevoir au moins un test moléculaire du aux HPV avant l'âge de 35 ans, et un autre avant 45 ans. En tant que pionnière et défenseure des tests d'ADN aux HPV en Chine, Hybribio œuvre pour établir les tests d'ADN aux HPV comme principal test de dépistage du cancer du col de l'utérus et participe aux programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus des femmes dans les zones urbaines et rurales depuis 2007. De 2009 à 2011, Hybribioa organisé plus de 600 séances de formation pour les cliniciens au pays afin de sensibiliser le public à l'infection par les HPV, au dépistage et au traitement. En mars 2024, Hybribio a fourni plus de 67 millions de tests ADN HPV pour les femmes, ce qui a permis au bout du compte de sauver d'innombrables vies.

Hybribio a développé une solution complète de diagnostic moléculaire HPV incluant des kits de diagnostic GenoArray pour 14 HPV à haut risque, des kits PCR en temps réel pour 14 HPV à haut risque avec génotypage 16/18, des kits PCR en temps réel mRNA pour 14 HPV E6/E7 (PCR avec sonde fluorescente), des kits de diagnostic GenoArray pour 21 HPV, des kits de diagnostic GenoArray pour 37 HPV, des kit PCR en temps réel pour 13 HPV à haut risque, des kit PCR en temps réel de génotypage pour 23 HPV, des kits PCR en temps réel de méthylation SOX1 et PAX1. En juin 2023, les kits PCR en temps réel pour 14 HPV à haut risque avec génotypage 16/18 de Hybribio ont obtenu la première licence de dépistage primaire du cancer du col de l'utérus approuvée par l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA), marquant une étape importante dans le dépistage primaire du cancer du col de l'utérus en Chine. Avec le système de manipulation de liquide préparation d'échantillon entièrement automatisé de Hybribio HB-IEX96A et le système commercial général de PCR en temps réel, l'entreprise peut offrir un dépistage primaire à grande échelle hautement efficace du cancer du col de l'utérus.

En plus des réactifs de diagnostic du HPV, Hybribio travaille sur les médicaments liés aux HPV. Le gel de chloroquine de Hybribio (en développement) a obtenu plusieurs brevets d'invention dans différents pays (États-Unis, Russie, Japon), et est destiné au traitement des infections à faible risque aux HPV, y compris les verrues cutanées telles que les verrues métatarsiennes. verrues plates, verrues génitales, condylomes acuminés périanaux, etc.

La sensibilisation internationale aux HPV est la toute première étape dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Elle exige la participation de différentes parties, des hôpitaux, aux entreprises, en passant par les organisations, les autorités gouvernementales et l'ensemble des femmes. Hybribio s'efforce de fournir des solutions de diagnostic des HPV de pointe et s'engage à éliminer le cancer du col de l'utérus. L'entreprise encourage les personnes à se faire vacciner, se faire dépister et se faire soigner. Ensemble, nous pouvons vaincre les HPV !

À propos de Hybribio

Fondée en 2003, Hybribio (300639.SZ) est un important fournisseur et fabricant de tests d'acides nucléiques qui se spécialise dans les produits de diagnostic in vitro, avec une chaîne d'opérations entièrement intégrée en une étape regroupant la R-D, la fabrication, les ventes, le marketing et les services de soutien technique après-vente. Parmi les produits de Hybribio figurent des articles liés, entre autres, à la santé des femmes, à la santé reproductive, aux maladies génétiques, à la méthylation, aux infections des voies respiratoires, à la pharmacogénétique et à l'instrumentation.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.hybribio.com .