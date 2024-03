Hybribio ruft dazu auf, das Bewusstsein für HPV international zu schärfen

GUANGZHOU, China, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- Der 4. März 2024 markiert den 7. International HPV Awareness Day, eine globale Kampagne, die von der International Papillomavirus Society (IPVS) seit 2018 vorgeschlagen wird. In diesem Jahr lautet das Thema „Eine Sorge weniger". An diesem besonderen Tag ruft Hybribio (300639.SZ) dazu auf, das internationale Bewusstsein für HPV zu schärfen und wirksame Strategien zur Früherkennung und Prävention einzuführen.

Hybribio Cervical Cancer HPV Primary Screening Solution

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkranken jedes Jahr schätzungsweise 625.600 Frauen und 69.400 Männer an HPV-bedingten Krebserkrankungen. Eine anhaltende HPV-Infektion mit Hochrisiko-HPV-Typen ist die Hauptursache für Gebärmutterhalskrebs und steht auch in engem Zusammenhang mit anderen Krebsarten wie Mund-, Rachen-, Anal-, Vulva-, Vagina- und Peniskrebs. In diesem Fall tragen die Sensibilisierung für HPV, die rechtzeitige Impfung und ein hochwertiges Screening gemeinsam erheblich zur Prävention von HPV-Infektionen und damit verbundenen Krankheiten bei.

2020 hat die Weltgesundheitsversammlung eine globale Strategie zur beschleunigten Eliminierung von Gebärmutterhalskrebs verabschiedet. Darüber hinaus hat die WHO auf dem Weg zur Eliminierung von Gebärmutterhalskrebs das 90-70-90-Ziel aufgestellt, das von allen Ländern bis 2030 erreicht werden muss. Demnach sollen 70 % der Frauen bis zum Alter von 35 Jahren mindestens einen HPV-Molekulartest erhalten und bis 45 Jahre einen weiteren. Als Pionier und Befürworter von HPV-DNA-Tests in China fördert Hybribio seit 2007 HPV-DNA-Tests als primäres Screening für Gebärmutterhalskrebs und beteiligt sich an Screening-Programmen für Gebärmutterhalskrebs bei Frauen sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten. Von 2009 bis 2011 organisierte Hybribio mehr als 600 Schulungen für Kliniker im Inland, um die Öffentlichkeit für HPV-Infektionen, Screening und Behandlung zu sensibilisieren. Bis März 2024 hat Hybribio über 67 Millionen HPV-DNA-Tests für Frauen bereitgestellt und damit unzählige Leben gerettet.

Hybribio hat eine komplette molekulare HPV-Diagnoselösung entwickelt: 14 Hochrisiko-HPV GenoArray Diagnose-Kit, 14 Hochrisiko-HPV mit 16/18 Genotyping Echtzeit-PCR-Kit, 14 Hochrisiko-HPV E6/E7 mRNA Echtzeit-PCR-Kit (PCR mit Fluoreszenzsonde), 21 HPV GenoArray Diagnostik-Kit, 37 HPV GenoArray Diagnostik-Kit, 13 Hochrisiko-HPV Echtzeit-PCR-Kit, 23 HPV Genotyping Echtzeit-PCR-Kit, SOX1 und PAX1 Methylierung Echtzeit-PCR-Kit. Im Juni 2023 erhielt das Hybribio 14 Hochrisiko-HPV mit 16/18 Genotyping Echtzeit-PCR-Kit die erste zugelassene NMPA-Lizenz für Gebärmutterhalskrebs-Primärscreening, was einen Meilenstein für leistungsstarke und qualitativ hochwertige HPV-DNA-Tests für Gebärmutterhalskrebs-Primärscreening in China darstellt. Mit dem Hybribio vollautomatischen Probenvorbereitungs-Flüssigkeitsbehandlungssystem HB-IEX96A und einem handelsüblichen Echtzeit-PCR-System kann ein hocheffizientes, großflächiges Gebärmutterhalskrebs-Primärscreening durchgeführt werden.

Neben den Reagenzien für die HPV-Diagnose arbeitet Hybribio auch an Medikamenten gegen HPV. Das Hybribio-Chloroquin-Gel (in der Entwicklung) wurde in mehreren Ländern (z. B. USA, Russland, Japan) mit Erfindungspatenten ausgezeichnet. Es ist für die Behandlung von HPV-Infektionen mit geringem Risiko bestimmt, darunter Hautwarzen wie Mittelfußwarzen, flache Warzen, Genitalwarzen und perianale Condyloma acuminatum usw.

Die internationale Sensibilisierung für HPV ist der allererste Schritt gegen Gebärmutterhalskrebs. Es erfordert die Beteiligung verschiedener Parteien, von Krankenhäusern, Unternehmen, Organisationen und Behörden bis hin zu allen weiblichen Einzelpersonen. Hybribio ist bestrebt, hochmoderne HPV-Diagnoselösungen anzubieten und engagiert sich für die Beseitigung von Gebärmutterhalskrebs. Lassen Sie sich impfen, lassen Sie sich untersuchen, lassen Sie sich behandeln. Gemeinsam können wir HPV besiegen!

Informationen zu Hybribio

Hybribio (300639.SZ) wurde 2003 gegründet und ist ein führender Anbieter und Hersteller von Nukleinsäuretests, der sich auf in-vitro-diagnostische Produkte spezialisiert hat und über eine vollständig integrierte, einstufige Betriebskette von der Forschung und Entwicklung über die Herstellung, den Vertrieb und das Marketing bis hin zu technischen Kundendienstleistungen verfügt. Hybribio bietet unter anderem Produkte für die Bereiche Frauengesundheit, reproduktive Gesundheit, genetische Krankheiten, Methylierung, Atemwegsinfektionen, Pharmakogenetik und Instrumentierung an.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.hybribio.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2353433/picture.jpg