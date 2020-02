Hydroid, Inc., liefert REMUS 300 UUV an US-Marine

Der Prototyp-Projektvertrag mit DIU sieht vor, dass Hydroid gemeinsam mit der US-Marine in Form einer Entwicklungsspirale das Leistungsspektrum des handelsüblichen REMUS 300 erweitert. REMUS 300 erfüllt die Standards „Modular Open Systems Architecture" (MOSA) und „Unmanned Maritime Autonomy Architecture" (UMAA) der US-Marine. Dieses kleine UUV ist auf bessere Modularität ausgelegt und ermöglicht die schnelle Integration neuer Module und Software. Gleichzeitig werden Risiken in Zusammenhang mit Entwicklung, Zeitplan und Kosten reduziert. „Das REMUS 300 ist eine Revolution in der kleinen UUV-Klasse. Es ist das Ergebnis aus 17 Jahren Entwicklungsarbeit, in denen wir über 400 REMUS UUV ausgeliefert haben", sagte Duane Fotheringham, President von Hydroid. „Durch die Modularität und offene Architektur lassen sich zukünftige Technologien ganz einfach integrieren. Das REMUS ist daher eine der zukunftssichersten und fortschrittlichsten UUV-Lösungen auf dem Markt."