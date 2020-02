Hydroid, Inc. livre l'UUV REMUS 300 à la Marine américaine

Dans le cadre de l'Accord de projet de prototype conclu avec la DIU, Hydroid travaille aux côtés de la Marine sur des mises à jour en spirale afin d'accroître les capacités du REMUS 300 commercial. Le REMUS 300 est conforme à l'Architecture de systèmes ouverts et modulaires (MOSA) de la Marine, ainsi qu'aux normes d'Architecture sur l'autonomie maritime sans équipage (UMAA). Cet UUV de petite catégorie fournira une modularité accrue, permettant l'intégration rapide de nouveaux modules et logiciels, et diminuant le risque en matière de développement, de calendrier et de coûts. « Le REMUS 300 change la donne dans le domaine des UUV de petite catégorie. Il est l'aboutissement de tout ce que nous avons appris en délivrant plus de 400 UUV REMUS au cours des 17 dernières années », a déclaré Duane Fotheringham, président d'Hydroid. « La modularité et l'architecture ouverte facilitera plus que jamais l'intégration des futurs développements, en veillant à ce que REMUS demeure l'un des UUV les plus avancés du marché. »