Hyland bringt die nächste Generation von Innovationen für seine KI-Plattform auf den Markt, um das Potenzial des inhaltsgesteuerten, agentenbasierten Unternehmens voll auszuschöpfen

Das Unternehmen ermöglicht es globalen Organisationen, die agentenbasierte Automatisierung mit einem neuen Technologiekonzept auf Basis der Content Innovation Cloud zu skalieren

KISSIMMEE, Florida, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Enterprise Content Management (ECM) und Vorreiter des auf Inhalten basierenden, handlungsorientierten Unternehmens, hat heute auf der CommunityLIVE 2026 eine Reihe bahnbrechender Plattforminnovationen vorgestellt, die darauf abzielen, den Einsatz von KI vom Experimentierstadium hin zur unternehmensweiten Einführung zu führen. Dank der Content Innovation Cloud™ verwandeln diese Fortschritte kontrollierte Unternehmensinhalte in verlässliche, umsetzbare Erkenntnisse, die die Geschäftsergebnisse beschleunigen. Um den Anforderungen globaler Unternehmen gerecht zu werden, gab Hyland die allgemeine Verfügbarkeit der Enterprise Context Engine bekannt und stellte branchenspezifische Ontologien vor, die den organisatorischen Kontext bereichern und so eine genauere, domänenorientierte KI-Leistung ermöglichen. Darüber hinaus stellte das Unternehmen Enterprise Agent Mesh vor, das eine kontrollierte Orchestrierung von KI-Agenten in großem Maßstab ermöglicht, sowie Funktionen für das Agent Lifecycle Management und den Control Tower, um Kontrolle, Beobachtbarkeit und operative Überwachung auf Unternehmensniveau zu gewährleisten.

Hyland introduced Control Tower to serve as the operational command center for the Enterprise Agent Mesh, giving organizations the real-time observability and business metrics they need to manage complexity with confidence.

„KI wird eingesetzt, um Geschäftsergebnisse zu beschleunigen, aber die Gewinner werden jene Unternehmen sein, die KI unter Einhaltung von Governance und Kontrolle in ihre Abläufe integrieren können", sagte Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Bei Hyland beobachten wir, dass Fachkräfte im Gesundheitswesen, im Versicherungswesen, im Bankwesen, im Bildungswesen und in der öffentlichen Verwaltung viel Zeit mit manueller Dokumentenbearbeitung verbringen, und wir sind der Meinung, dass Agenten die Routineaufgaben automatisieren sollten, damit sich die Fachkräfte wieder auf die Freude an der Arbeit konzentrieren können. Unsere neuesten Innovationen sind genau darauf ausgelegt und liefern die entscheidenden Bausteine, die erforderlich sind, um das inhaltsgesteuerte, agentenbasierte Unternehmen in großem Maßstab zu operationalisieren."

„KI erreicht in Unternehmen einen Wendepunkt, an dem Erfolg nicht mehr durch Pilotprojekte definiert wird, sondern durch die Fähigkeit, in komplexen, verteilten Umgebungen zu operieren", sagte Amy Machado, Senior Research Manager bei IDC. „Das bedeutet, über isolierte Intelligenz hinauszugehen und zu Systemen zu gelangen, die Inhalte interpretieren, sich an Geschäftsprozessen ausrichten und innerhalb definierter Kontrollen und Verpflichtungen arbeiten können. Hier kann eine strategische Investition in moderne Content-Plattformen wie Hyland messbare Geschäftsergebnisse erzielen."

Bereitstellung von Branchenlösungen für das inhaltsgesteuerte, agentenbasierte Unternehmen

Hyland ist Vorreiter beim inhaltsgesteuerten, agentenbasierten Unternehmen und bietet vorkonfigurierte, branchenspezifische Lösungen, die die Unternehmensabläufe in den Bereichen Gesundheitswesen, Banken, Versicherungen, Bildung und Behörden automatisieren. Auf der Grundlage von geregelten Inhalten, fundiertem Branchen-Know-how und speziell entwickelter Orchestrierung ermöglicht Hyland Unternehmen, fragmentierte, dokumentengesteuerte Prozesse in koordinierte Handlungssysteme umzuwandeln.

Von intelligenten Patientenakten und klinischen Arbeitsabläufen im Gesundheitswesen über die Kundenakquise und Kreditgeschäfte im Bankwesen bis hin zu Schadenbearbeitung, Compliance und Risikoprüfung in der Versicherungsbranche zeigen diese Lösungen, wie KI in Umgebungen mit hohen Anforderungen an Kontext, Konsistenz und Kontrolle einen Mehrwert schaffen kann. Das Ergebnis ist eine einheitliche Plattform, die Inhalte mit Maßnahmen verknüpft und es Unternehmen ermöglicht, KI in großem Maßstab einzusetzen, um ihre Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.

Hyland modelliert bereits, wie agentenbasierte Automatisierung aussieht, wenn sie im realen betrieblichen Kontext verankert ist:

Agentenbasiertes Krankenhaus: ein koordiniertes Set aus klinischen und administrativen Agenten, das fragmentierte Patientendaten zu entscheidungsreifer Intelligenz zusammenführt und voraussichtlich eine bis zu 5-mal schnellere Erstellung von Überweisungen, eine um 60 % effizientere Datenerfassung sowie schnellere und sicherere klinische Entscheidungen ermöglicht. Diese Agenten arbeiten systemübergreifend zusammen, um administrative Aufgaben zu reduzieren und dem medizinischen Personal mehr Zeit für die Patienten zu verschaffen.

Agentenbasierte Kreditorenbuchhaltung: vollständig orchestrierte Gruppe von Agenten für Finanzvorgänge, die die Rechnungsbearbeitung, -validierung und -ausnahmebehandlung automatisieren. Diese Lösung wird als einsatzbereite Funktion bereitgestellt und soll die Rechnungszykluszeiten um das bis zu 10-Fache verkürzen, die Kosten pro Rechnung um 60 % senken und einen schnellen ROI mit einer Amortisationszeit von sechs Monaten ermöglichen.

Agentenbasierte Bank: eine vorkonfigurierte Sammlung von Agenten für Kreditprüfung und Onboarding, die Kreditvergabeprozesse optimieren, indem sie Lücken frühzeitig erkennen und Prozessreibungsverluste reduzieren. Diese Paketlösung soll es ermöglichen, dass Anträge innerhalb von Tagen statt Wochen den Status „bereit zur Kreditprüfung" erreichen, während manuelle Eingriffe reduziert und Folgeanfragen um bis zu 50 % gesenkt werden, sodass sich Teams auf höherwertige Arbeit statt auf Routineaufgaben konzentrieren können.

Weiterentwicklung des agentnbasierten Unternehmens durch geschäftlichen Kontext, der Ergebnisse vorantreibt

Hyland hat die allgemeine Verfügbarkeit der Enterprise Context Engine angekündigt, die darauf ausgelegt ist, KI umsetzbarer zu machen, indem sie zuverlässigere Ergebnisse auf der Grundlage spezifischer Geschäftskontexte liefert. Die Enterprise Context Engine ist die Ebene, die Content-Kuration, Wissensanreicherung und Wissensgraphen ermöglicht, kontextualisiert durch branchenspezifische Ontologien.

Dieser Satz branchenspezifischer Ontologien wurde entwickelt, um Organisationen in den Bereichen Gesundheitswesen, Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Bildung und Behörden zu unterstützen. Als branchenspezifische Karte von Entitäten, Terminologie, Beziehungen und Regeln ermöglicht eine Ontologie KI-Systemen, nicht nur zu verstehen, was Inhalte aussagen, sondern auch, wie Konzepte miteinander verbunden sind und welche Einschränkungen im Kontext einer bestimmten Branche gelten.

Für regulierte Branchen ist der Kontext von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass KI mehr leistet als nur Dokumente zusammenzufassen; sie ermöglicht eine agentenbasierte Automatisierung, die zuverlässige Entscheidungen und Maßnahmen sicher unterstützt. Im Gesundheitswesen verbinden Ontologien Diagnosen mit Laborergebnissen, Medikamenten, Arztberichten und Behandlungsplänen. Im Finanzdienstleistungssektor verknüpfen sie regulatorische Verpflichtungen mit Kontrollen, Richtlinien, Konten und Compliance-Strukturen. In der Versicherungsbranche definieren sie die Beziehungen zwischen Policen, Schadensfällen, Deckungsumfängen, Risikoindikatoren und Untersuchungssignalen und ermöglichen so genauere und kontextbezogene Ergebnisse.

Beobachtbarkeit und Kontrolle für das agentenbasierte Unternehmen ermöglichen

Hyland hat die Plattform Content Innovation Cloud um die allgemein verfügbare Enterprise Agent Mesh erweitert und bietet Unternehmen damit eine einzige, einheitliche Ebene, um zu überwachen, wie KI-Agenten im gesamten Unternehmen arbeiten, interagieren und Ergebnisse liefern. Das Unternehmen führte außerdem Control Tower ein, das als operative Kommandozentrale für das Enterprise Agent Mesh dient und Unternehmen die Echtzeit-Beobachtbarkeit und die Geschäftsmetriken bietet, die sie benötigen, um diese Komplexität sicher zu bewältigen.

Dies ermöglicht es Unternehmen, agentenbasierte Automatisierung unternehmensweit in großem Maßstab einzusetzen, mit der Möglichkeit, Agenten vor dem Einsatz zu prüfen und zu genehmigen, die Leistung anhand von KPIs zu verfolgen und in Echtzeit Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, einschließlich des Anhaltens oder Anpassens von Agenten auf der Grundlage von Metrikschwellenwerten, Verstößen gegen Sicherheitsgrenzen oder geschäftlichen Auswirkungen. Control Tower wurde entwickelt, um Vertrauen, Verantwortlichkeit und messbaren Geschäftswert zu gewährleisten, und ermöglicht es Unternehmen, ihr Agenten-Ökosystem aktiv zu verwalten und nicht nur zu überwachen.

Skalierung von Agenten zur Stärkung des agentenbasierten Unternehmens

Als Teil des Enterprise Agent Mesh stellte Hyland das Agent Lifecycle Management vor, ein Framework, das die gesamte Lebensdauer eines Unternehmensagenten vom Entwurf bis zur Stilllegung abdeckt. Das Framework wurde entwickelt, um eine zentrale Herausforderung für Unternehmen zu lösen: die Skalierung der agentenbasierten Automatisierung, ohne dass Unternehmen gezwungen sind, sich zwischen Automatisierung und Überwachung zu entscheiden. Der Ansatz von Hyland schafft eine geregelte Umgebung, in der Unternehmen eine Agentenflotte skalieren können, während die Verantwortlichkeit gewahrt bleibt.

Die wichtigsten Komponenten sind:

Agentenpass: Standardisierte Zertifizierung, über die jeder Agent verfügen muss, bevor er in der Produktion eingesetzt wird. Der Agentenpass definiert die Identität, Fähigkeiten, Sicherheitsgrenzen und den Compliance-Status des Agenten in einem Format, das sowohl für Menschen lesbar als auch maschinell durchsetzbar ist, und wendet Governance vor der Bereitstellung an.

Agentenbibliothek: Ein geregelter, durchsuchbarer Katalog aller Agenten im Ökosystem des Unternehmens. Die Agentenbibliothek erfasst, welche Agenten vorhanden sind, wem sie gehören, was sie tun und ihre Versionshistorie, und hilft so, Duplikate und unkontrolliertes Wachstum zu verhindern, wenn die Agentenflotte wächst.

Basisagenten: Die Agentenbibliothek enthält einsatzbereite Basisagenten und Agentenarchetypen, darunter Orchestrierungs-, Dokumenten- und Aufgabenagenten. Diese Basisagenten vereinfachen die Einführung von KI in Unternehmen, indem sie intelligente Automatisierung mit menschlicher Überwachung kombinieren und es Unternehmen ermöglichen, vertrauenswürdige agentenbasierte Workflows sicher einzusetzen.

Hylands AI-Native Content and Data Fabric in einem offenen Ökosystem

Hyland hat den Headless-Modus eingeführt, eine neue Funktion, die das AInative Content and Data Fabric in der Content Innovation Cloud als nutzbare APIs bereitstellt. Mit diesem Headless-Modus können Kunden und Partner die Content-, Kontext- und Governance-Funktionen von Hyland direkt in ihre eigenen Anwendungen, KI-Lösungen von Drittanbietern und benutzerdefinierte Workflows einbetten, ohne auf die Benutzererfahrung von Hyland angewiesen zu sein.

Dadurch wird die Content Innovation Cloud für ein Open-Source-Ökosystem verfügbar, sodass Unternehmen geregelte Content Intelligence überall dort integrieren können, wo Arbeit stattfindet. Zudem erweitert dies Hylands Reichweite auf Data-Engineering-Teams, ISVs und Plattform-Ökosysteme wie Databricks und Snowflake, wo Kunden zwar keine Frontend-Lösung einsetzen, aber in die „Developer-First"-Grundlage aus KI-fähigen Daten, Kontextverständnis und Entscheidungsintelligenz investieren, die ein inhaltsgesteuertes, agiles Unternehmen antreibt.

Weitere Informationen über Hylands Plattform und Lösungen finden Sie unter Hyland.com.

Informationen zu Hyland

Hyland ist der Pionier der Content Innovation Cloud™ und bietet Unternehmen allgegenwärtige Unternehmensintelligenz mit Lösungen, die verwertbare Erkenntnisse liefern und die Automatisierung vorantreiben. Die Lösungen von Hyland, denen Tausende Organisationen weltweit vertrauen, darunter viele der Fortune 100, schaffen die Grundlage für ein vernetztes, agentenbasiertes Unternehmen, in dem Teams die Leistungsfähigkeit von KI nutzen, um ihre Arbeitsweise und den Austausch mit den Menschen, für die sie tätig sind, neu zu definieren. Weitere Informationen zur Plattform und den Dienstleistungen von Hyland finden Sie auf Hyland.com.

Medienkontakt:

Jason Gerdon

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