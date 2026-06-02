Hyland lance une nouvelle vague d'innovations en matière de plateforme d'IA pour soutenir l'entreprise agentique alimentée par le contenu

L'entreprise permet aux organisations internationales d'étendre l'automatisation agentique grâce à un nouveau modèle technologique optimisé par le Content Innovation Cloud

KISSIMMEE, Floride, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, un leader mondial de la gestion de contenu d'entreprise (ECM) et le pionnier de l'entreprise agentique alimentée par le contenu, dévoile aujourd'hui une nouvelle vague audacieuse d'innovations de plateforme au CommunityLIVE 2026 conçues pour faire passer l'IA de l'expérimentation à l'adoption à l'échelle de l'entreprise. Alimentées par le Content Innovation Cloud™, ces avancées transforment le contenu d'entreprise gouverné en intelligence fiable et exploitable qui accélère les résultats de l'entreprise. Pour répondre aux exigences des organisations internationales, Hyland a annoncé la disponibilité générale de l'Enterprise Context Engine et a introduit des ontologies spécifiques à l'industrie qui enrichissent le contexte organisationnel pour des performances d'IA plus précises et adaptées au domaine. En outre, la société a mis au point Enterprise Agent Mesh, qui permet l'orchestration gouvernée d'agents d'IA à grande échelle, et a introduit des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des agents et de tour de contrôle pour offrir un contrôle, une observabilité et une supervision opérationnelle de niveau entreprise.

Hyland introduced Control Tower to serve as the operational command center for the Enterprise Agent Mesh, giving organizations the real-time observability and business metrics they need to manage complexity with confidence.

« L'IA est utilisée pour accélérer les résultats commerciaux, mais les gagnants seront les entreprises qui peuvent intégrer l'IA dans leurs opérations avec gouvernance et contrôle », déclare Jitesh S. Ghai, CEO de Hyland. « Chez Hyland, nous constatons que les professionnels de la santé, de l'assurance, de la banque, de l'éducation et de l'administration consacrent beaucoup de temps à effectuer des tâches manuelles sur des documents, et nous pensons que les agents devraient automatiser les tâches banales afin que les professionnels puissent se concentrer à nouveau sur les aspects positifs de leur travail. Nos dernières innovations sont conçues à cette fin, en fournissant les éléments essentiels nécessaires pour rendre opérationnelle l'entreprise agentique alimentée par le contenu à grande échelle. »

« L'IA atteint un point d'inflexion dans l'entreprise, où le succès n'est plus défini par des pilotes, mais par la capacité d'opérationnalisation dans des environnements complexes et distribués », déclare Amy Machado, responsable principale des recherches, IDC. « Cela signifie qu'il faut aller au-delà de l'intelligence isolée et passer à des systèmes capables d'interpréter le contenu, de s'aligner sur les processus d'entreprise et de fonctionner dans le cadre de contrôles et d'obligations définis. C'est là qu'un investissement stratégique dans des plateformes de contenu modernes telles que Hyland peut générer des résultats commerciaux mesurables. »

Fournir des solutions industrielles pour l'entreprise agentique alimentée par le contenu

Hyland est le pionnier de l'entreprise agentique alimentée par le contenu en proposant des solutions agentiques préconfigurées et spécifiques au secteur qui automatisent l'exécution de l'entreprise dans les domaines de la santé, de la banque, de l'assurance, de l'éducation et de l'administration. En s'appuyant sur un contenu régi, une expertise sectorielle approfondie et une orchestration adaptée, Hyland permet aux entreprises de transformer des processus fragmentés et basés sur des documents en systèmes d'action coordonnés.

Qu'il s'agisse de dossiers médicaux intelligents et de flux de travail cliniques dans le secteur de la santé, de l'accueil des clients et des opérations de prêt dans le secteur bancaire, ou encore des sinistres, de la conformité et de la souscription dans le secteur de l'assurance, ces solutions démontrent comment l'IA peut apporter de la valeur avec le contexte, la cohérence et le contrôle nécessaires dans des environnements à fortes conséquences. Le résultat est une plateforme unifiée qui relie le contenu à l'action, permettant aux organisations d'opérationnaliser l'IA à grande échelle pour accélérer leurs résultats commerciaux.

Hyland modélise déjà l'automatisation agentique dans un contexte opérationnel réel :

Hôpital agentique : ensemble coordonné d'agents cliniques et administratifs qui unifient le contenu fragmenté des patients en informations prêtes à être utilisées pour la prise de décision, ce qui devrait permettre d'accélérer jusqu'à cinq fois l'aiguillage des patients, d'améliorer de 60 % l'enregistrement des dossiers et de prendre des décisions cliniques plus rapidement et avec plus de certitude. Ces agents collaborent entre les systèmes afin de réduire les tâches administratives et de permettre au personnel de santé de consacrer plus de temps aux patients.

Comptes créditeurs agentiques : un ensemble entièrement orchestré d'agents d'opérations financières qui automatisent le traitement des factures, la validation et la gestion des exceptions. Prête à être déployée, cette solution devrait permettre de multiplier par dix la durée du cycle de facturation, de réduire de 60 % le coût par facture et d'obtenir un retour sur investissement rapide, avec une période de remboursement de six mois.

Banque agentique : collection préconfigurée d'agents de souscription et d'intégration qui rationalisent les flux de travail des prêteurs en identifiant plus tôt les lacunes et en réduisant les frictions dans les processus. Cette solution regroupée devrait permettre aux applications d'atteindre le statut « prêt pour les souscripteurs » en quelques jours au lieu de plusieurs semaines, tout en réduisant les points de contact manuels et en diminuant les demandes de suivi jusqu'à 50 %, ce qui permettra aux équipes de se concentrer sur des travaux à plus forte valeur ajoutée plutôt que sur des tâches répétitives.

Faire progresser l'entreprise agentique grâce à un contexte commercial propice aux résultats

Hyland a annoncé la disponibilité générale de l'Enterprise Context Engine, conçu pour rendre l'IA plus exploitable en fournissant des résultats plus fiables basés sur un contexte commercial spécifique. L'Enterprise Context Engine est la couche qui permet la curation de contenu, l'enrichissement des connaissances et les graphes de connaissances, contextualisés par des ontologies spécifiques à l'industrie.

Cet ensemble d'ontologies sectorielles est conçu pour aider les organisations des secteurs de la santé, de l'assurance, des services financiers, de l'éducation et de l'administration. Une carte spécifique à l'industrie d'entités, de terminologie et de relations ; une ontologie permet aux systèmes d'IA de comprendre non seulement le contenu, mais aussi la façon dont les concepts sont liés et les contraintes qui s'appliquent dans le contexte d'un secteur donné.

Pour les industries réglementées, le contexte est essentiel pour que l'IA ne se contente pas de résumer des documents, mais qu'elle permette à l'automatisation agentique de soutenir en toute sécurité des décisions et des actions fiables. Dans le domaine de la santé, les ontologies relient les diagnostics aux résultats de laboratoire, aux médicaments, aux notes du médecin et aux plans de traitement. Dans les services financiers, ils établissent un lien entre les obligations réglementaires et les contrôles, les politiques, les comptes et les structures de conformité. Dans le domaine de l'assurance, ils définissent les relations entre les polices, les sinistres, les couvertures, les indicateurs de risque et les signaux d'investigation, ce qui permet d'obtenir des résultats plus précis et mieux adaptés au contexte.

Permettre l'observabilité et le contrôle de l'entreprise agentique

Hyland a élargi la plateforme Content Innovation Cloud avec la disponibilité générale d'Enterprise Agent Mesh, offrant aux organisations une couche unique et unifiée pour superviser la façon dont les agents d'IA fonctionnent, interagissent et produisent des résultats dans l'ensemble de l'entreprise. L'entreprise a également lancé Control Tower, qui sert de centre de commande opérationnel pour Enterprise Agent Mesh, offrant aux organisations l'observabilité en temps réel et les mesures commerciales dont elles ont besoin pour gérer cette complexité en toute confiance.

Cela permet aux organisations de déployer l'automatisation agentique à grande échelle dans leur entreprise, avec la possibilité d'examiner et d'approuver les agents avant leur déploiement, de suivre les performances par rapport aux indicateurs clés de performance et de prendre des mesures correctives en temps réel, y compris la mise en pause ou l'ajustement des agents en fonction des seuils métriques, des violations des garde-fous ou de l'impact sur l'entreprise. Conçue pour garantir la confiance, la responsabilité et une valeur commerciale mesurable, Control Tower permet aux organisations de gérer activement leur écosystème d'agents, et pas seulement de le surveiller.

Des agents évolutifs pour soutenir l'entreprise agentique

Dans le cadre de l'Enterprise Agent Mesh, Hyland a dévoilé la gestion du cycle de vie des agents, un cadre qui couvre l'existence d'un agent d'entreprise depuis sa conception jusqu'à sa retraite. Le cadre est conçu pour relever à un défi majeur pour les entreprises : l'automatisation agentique sans obliger les organisations à choisir entre l'automatisation et la surveillance. L'approche de Hyland établit un environnement gouverné dans lequel les organisations peuvent faire évoluer un parc d'agents tout en préservant la responsabilité.

Principaux éléments :

Passeport de l'agent : certification standardisée que chaque agent doit détenir avant d'être mis en production. Le passeport de l'agent définit l'identité, les capacités, les garde-fous et le statut de conformité de l'agent dans un format à la fois lisible par l'homme et exécutable par la machine, ce qui permet d'appliquer la gouvernance avant le déploiement.

Bibliothèque d'agents : un catalogue régi et consultable de tous les agents de l'écosystème de l'organisation. La bibliothèque d'agents permet de savoir quels sont les agents existants, qui les possède, ce qu'ils font et l'historique de leurs versions, ce qui permet d'éviter les doublons et la prolifération au fur et à mesure que le parc d'agents s'agrandit.

Agents de base : la bibliothèque d'agents comprend des agents de base prêts à l'emploi et des archétypes d'agents, notamment des agents d'orchestration, de documents et de tâches. Ces agents de base simplifient l'adoption de l'IA par les entreprises en combinant une automatisation intelligente avec une supervision humaine, ce qui permet aux organisations de déployer des flux de travail agentiques fiables en toute confiance.

Intégration du contenu natif de l'IA et du tissu de données de Hyland dans un écosystème ouvert

Hyland a présenté le mode sans tête, une nouvelle capacité qui expose les données et le contenu natifs de l'IA dans le Content Innovation Cloud en tant qu'API consommables. Grâce à ce mode sans affichage, les clients et les partenaires peuvent intégrer les capacités de contenu, de contexte et de gouvernance de Hyland directement dans leurs propres applications, solutions d'IA tierces et flux de travail personnalisés, sans dépendre de l'expérience utilisateur de Hyland.

Le Content Innovation Cloud est ainsi mis à la disposition d'un écosystème open source, ce qui permet aux entreprises d'intégrer l'intelligence du contenu gouverné partout où elles travaillent. Il étend également la portée de Hyland aux équipes d'ingénierie des données, aux ISV et aux écosystèmes de plateformes tels que Databricks et Snowflake, où les clients n'adopteront peut-être pas une solution frontale mais investiront dans le socle de données prêtes pour l'IA, la compréhension contextuelle et l'intelligence décisionnelle qui alimentent l'entreprise agentique axée sur le contenu.

Pour plus d'informations sur la plateforme et les solutions Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

À propos de Hyland

Hyland est le pionnier du Content Innovation Cloud™, offrant une intelligence d'entreprise omniprésente aux organisations avec des solutions qui génèrent des informations exploitables et favorisent l'automatisation. Bénéficiant de la confiance de milliers d'entreprises dans le monde entier, y compris de nombreuses sociétés du Fortune 100, les solutions Hyland créent les bases d'une entreprise connectée et agentique, où les équipes exploitent la puissance de l'IA pour redéfinir la façon dont elles fonctionnent et interagissent avec leurs clients. Pour de plus amples informations sur la plateforme et les services Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

Relations avec les médias :

Jason Gerdon

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2991261/Control_Tower_Dashboard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2627680/Hyland_Logo_New.jpg