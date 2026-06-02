-Hyland lanza una nueva generación de innovaciones en su plataforma de IA para impulsar la empresa ágil basada en contenido

La compañía permite a las organizaciones globales escalar la automatización ágil en forma de nuevo modelo tecnológico impulsado por Content Innovation Cloud

KISSIMMEE, Fla., 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, líder mundial en gestión de contenido empresarial (ECM) y pionero de la empresa basada en agentes con contenido, ha dado a conocer hoy en CommunityLIVE 2026 una nueva y audaz ola de innovaciones de plataforma diseñadas para llevar la IA de la experimentación a la adopción en toda la empresa. Impulsados por Content Innovation Cloud™, estos avances transforman el contenido empresarial gobernado en inteligencia fiable y procesable que acelera los resultados comerciales. Con el fin de satisfacer las demandas de las organizaciones globales, Hyland ha dado a conocer la disponibilidad general de Enterprise Context Engine e introdujo ontologías específicas de la industria que enriquecen el contexto organizacional para un rendimiento de IA más preciso y con conocimiento del dominio. Además, la compañía entregó Enterprise Agent Mesh, que permite la orquestación gobernada de agentes de IA a escala, e introdujo capacidades de Agent Lifecycle Management y Control Tower para proporcionar control, observabilidad y supervisión operativa de nivel empresarial.

Hyland introduced Control Tower to serve as the operational command center for the Enterprise Agent Mesh, giving organizations the real-time observability and business metrics they need to manage complexity with confidence.

«La IA se está utilizando para acelerar los resultados empresariales, pero las empresas que logren integrarla en sus operaciones con gobernanza y control serán las ganadoras», afirmó Jitesh S. Ghai, consejero delegado de Hyland. «En Hyland, observamos que los profesionales de la salud, los seguros, la banca, la educación y el gobierno dedican una cantidad considerable de tiempo al trabajo manual con documentos, y creemos que los agentes deberían automatizar las tareas rutinarias para que los profesionales puedan centrarse en lo que realmente les apasiona. Nuestras últimas innovaciones están diseñadas precisamente para eso, proporcionando los componentes esenciales necesarios para poner en marcha la empresa con agentes basada en contenido a gran escala».

«La IA está llegando a un punto de inflexión en la empresa, donde el éxito ya no se define por los proyectos piloto, sino por la capacidad de implementarla en entornos complejos y distribuidos», declaró Amy Machado, Gerente Sénior de Investigación de IDC. «Esto implica ir más allá de la inteligencia aislada y adoptar sistemas que puedan interpretar el contenido, alinearse con los procesos de negocio y operar dentro de controles y obligaciones definidos. Aquí es donde una inversión estratégica en plataformas de contenido modernas como Hyland puede generar resultados empresariales medibles».

Ofreciendo soluciones sectoriales para la empresa con agentes basada en contenido

Hyland es pionera en la empresa basada en agentes mediante contenido, ofreciendo soluciones preconfiguradas y específicas para cada sector que automatizan la ejecución empresarial en los ámbitos de la salud, la banca, los seguros, la educación y el gobierno. Gracias a su contenido gobernado, su profundo conocimiento del sector y su orquestación diseñada a medida, Hyland permite a las organizaciones transformar procesos fragmentados y basados en documentos en sistemas de acción coordinados.

Desde historiales médicos inteligentes y flujos de trabajo clínicos dentro del sector sanitario, hasta la incorporación de clientes y las operaciones de préstamos en la banca, pasando por la gestión de siniestros, el cumplimiento normativo y la suscripción de pólizas en los seguros, estas soluciones demuestran cómo la IA puede aportar valor con el contexto, la coherencia y el control necesarios en entornos de alto riesgo. El resultado de todo ello es una plataforma unificada que conecta el contenido con la acción, permitiendo a las organizaciones operacionalizar la IA a gran escala para acelerar sus resultados empresariales.

Hyland ya está modelando cómo se ve la automatización basada en agentes cuando se basa en un contexto operativo real:

Agentic Hospital: Conjunto coordinado de agentes clínicos y administrativos que unifican la información fragmentada de los pacientes en información útil para la toma de decisiones. Se prevé que esto permita una gestión de derivaciones hasta 5 veces más rápida, una recepción de registros un 60% más eficiente y decisiones clínicas más rápidas y seguras. Estos agentes trabajan juntos en diferentes sistemas para reducir las tareas administrativas y brindar a los profesionales de la salud más tiempo para dedicar a los pacientes.





Conjunto coordinado de agentes clínicos y administrativos que unifican la información fragmentada de los pacientes en información útil para la toma de decisiones. Se prevé que esto permita una gestión de derivaciones hasta 5 veces más rápida, una recepción de registros un 60% más eficiente y decisiones clínicas más rápidas y seguras. Estos agentes trabajan juntos en diferentes sistemas para reducir las tareas administrativas y brindar a los profesionales de la salud más tiempo para dedicar a los pacientes. Agentic Accounts Payable: Conjunto totalmente orquestado de agentes de operaciones financieras que automatizan el procesamiento, la validación y la gestión de excepciones de facturas. Esta solución, lista para implementar, prevé una reducción de hasta 10 veces en los ciclos de facturación, una disminución del 60% en el coste por factura y un rápido retorno de la inversión con un período de recuperación de seis meses.





Conjunto totalmente orquestado de agentes de operaciones financieras que automatizan el procesamiento, la validación y la gestión de excepciones de facturas. Esta solución, lista para implementar, prevé una reducción de hasta 10 veces en los ciclos de facturación, una disminución del 60% en el coste por factura y un rápido retorno de la inversión con un período de recuperación de seis meses. Agentic Bank: Conjunto preconfigurado de agentes de evaluación crediticia e incorporación que optimizan los flujos de trabajo de préstamos al identificar deficiencias con anticipación y reducir la fricción del proceso. Se prevé que esta solución integral permita que las aplicaciones alcancen el estado de preparación para la suscripción en días en lugar de semanas, al tiempo que reduce los puntos de contacto manuales y las solicitudes de seguimiento hasta en un 50%, lo que permite a los equipos centrarse en trabajos de mayor valor en lugar de tareas rutinarias.

Impulsando la empresa de agentes mediante un contexto empresarial que genera resultados

Hyland ha anunciado la disponibilidad general de Enterprise Context Engine, diseñado para potenciar la IA al ofrecer resultados más fiables basados en un contexto empresarial específico. El Enterprise Context Engine es la capa que permite la curación de contenido, el enriquecimiento del conocimiento y los grafos de conocimiento, contextualizados mediante ontologías específicas del sector.

Este conjunto de ontologías específicas del sector está diseñado para dar soporte a organizaciones de los sectores de la salud, los seguros, los servicios financieros, la educación y el gobierno. Un mapa específico del sector de entidades, terminología, relaciones y reglas; una ontología permite a los sistemas de IA comprender no solo el contenido, sino también cómo se conectan los conceptos y qué restricciones se aplican en el contexto de un sector determinado.

Para los sectores regulados, el contexto es fundamental para garantizar que la IA vaya más allá de simplemente resumir documentos; permitiendo que la automatización con agentes respalde de forma segura decisiones y acciones fiables. En el sector de la salud, las ontologías conectan los diagnósticos con los resultados de laboratorio, los medicamentos, las notas del médico y los planes de tratamiento. En los servicios financieros, vinculan las obligaciones regulatorias con los controles, las políticas, las cuentas y las estructuras de cumplimiento. En el sector de los seguros, definen las relaciones entre pólizas, reclamaciones, coberturas, indicadores de riesgo y señales de investigación, lo que permite obtener resultados más precisos y contextualizados.

Habilitando la observabilidad y el control para la empresa basada en agentes

Hyland ha hecho crecer la plataforma Content Innovation Cloud con la disponibilidad general de Enterprise Agent Mesh, brindando a las organizaciones una capa única y unificada para supervisar cómo los agentes de IA operan, interactúan y generan resultados en toda la empresa. La compañía también presentó Control Tower como centro de mando operativo para Enterprise Agent Mesh, proporcionando a las organizaciones la observabilidad en tiempo real y las métricas de negocio necesarias para gestionar esta complejidad con confianza.

Esto permite a las organizaciones implementar la automatización basada en agentes a gran escala en toda la empresa, con la capacidad de revisar y aprobar agentes antes de su implementación, realizar un seguimiento del rendimiento según los KPI y tomar medidas correctivas en tiempo real, incluyendo la pausa o el ajuste de agentes en función de umbrales de métricas, incumplimientos de límites de seguridad o impacto en el negocio. Diseñado para garantizar la confianza, la responsabilidad y un valor de negocio cuantificable, Control Tower permite a las organizaciones gestionar activamente su ecosistema de agentes, no solo monitorizarlo.

Escalando agentes para impulsar la empresa basada en agentes

Como parte de Enterprise Agent Mesh, Hyland presentó Agent Lifecycle Management, un marco que abarca la vida útil de un agente empresarial desde su diseño hasta su retiro. Este marco está diseñado para resolver un desafío empresarial fundamental: escalar la automatización basada en agentes sin obligar a las organizaciones a elegir entre automatización y supervisión. El enfoque de Hyland establece un entorno controlado donde las organizaciones pueden escalar su flota de agentes manteniendo la responsabilidad.

Entre los componentes clave se incluyen:

Pasaporte de Agente: Certificación estandarizada que todo agente debe poseer antes de entrar en producción. El Pasaporte de Agente define la identidad, las capacidades, las medidas de seguridad y el estado de cumplimiento del agente en un formato legible para humanos y ejecutable por máquinas, lo que garantiza la gobernanza antes de la implementación.





Certificación estandarizada que todo agente debe poseer antes de entrar en producción. El Pasaporte de Agente define la identidad, las capacidades, las medidas de seguridad y el estado de cumplimiento del agente en un formato legible para humanos y ejecutable por máquinas, lo que garantiza la gobernanza antes de la implementación. Biblioteca de Agentes: Un catálogo gobernado y con capacidad de búsqueda de todos los agentes del ecosistema de la organización. La Biblioteca de Agentes registra qué agentes existen, quién los posee, qué hacen y su historial de versiones, lo que ayuda a prevenir la duplicación y la proliferación a medida que crece el conjunto de agentes.





Un catálogo gobernado y con capacidad de búsqueda de todos los agentes del ecosistema de la organización. La Biblioteca de Agentes registra qué agentes existen, quién los posee, qué hacen y su historial de versiones, lo que ayuda a prevenir la duplicación y la proliferación a medida que crece el conjunto de agentes. Agentes base: La Biblioteca de Agentes incluye agentes base y arquetipos de agentes listos para usar, como agentes de orquestación, documentos y tareas. Estos agentes base simplifican la adopción de la IA empresarial al combinar la automatización inteligente con la supervisión humana, lo que permite a las organizaciones implementar flujos de trabajo basados en agentes de confianza.

Hyland integra la plataforma de datos y contenido nativo de IA de Hyland en un ecosistema abierto

Hyland presentó el modo headless, una nueva funcionalidad que expone la plataforma de datos y contenido nativo de IA de Content Innovation Cloud como API accesibles. Con este modo, clientes y socios pueden integrar las capacidades de contenido, contexto y gobernanza de Hyland directamente en sus propias aplicaciones, soluciones de IA de terceros y flujos de trabajo personalizados, sin depender de la experiencia de usuario de Hyland.

Esto sitúa a Content Innovation Cloud a disposición de un ecosistema de código abierto, y permite a las organizaciones integrar inteligencia de contenido gobernada dondequiera que se realice el trabajo. También amplía el alcance de Hyland a equipos de ingeniería de datos, proveedores de software independientes (ISV) y ecosistemas de plataformas como Databricks y Snowflake, donde los clientes, aunque no adopten una solución frontend, invertirán en la base de datos preparada para IA, comprensión contextual e inteligencia para la toma de decisiones, diseñadas para desarrolladores, que impulsan la empresa basada en agentes y contenido.

Con el fin de conseguir más información sobre la plataforma y las soluciones de Hyland, visite la página web Hyland.com.

Acerca de Hyland

Hyland es pionera en Content Innovation Cloud™, que ofrece inteligencia empresarial omnipresente a organizaciones con soluciones que desbloquean información práctica e impulsan la automatización. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, las soluciones de Hyland crean la base para una empresa conectada y con capacidad de gestión, donde los equipos aprovechan el poder de la IA para redefinir cómo operan e interactúan con sus clientes. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com.

Contacto para medios:

Jason Gerdon

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991261/Control_Tower_Dashboard.jpg

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