Hyland lance son nouveau programme de partenariat conçu pour déployer l'entreprise agentique

Hyland repense son programme de partenariat pour réduire les frictions, aligner l'exécution et faire passer l'IA agentique de l'expérimentation à l'exécution à l'échelle de toute l'organisation

CLEVELAND, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, le chef de file mondial de la gestion de contenu d'entreprise et le pionnier de l'entreprise agentique optimisée par le contenu, annonce aujourd'hui le lancement du Hyland Global Partner Network. Ce programme réinventé est conçu pour aider les partenaires à construire en toute confiance la prochaine génération d'entreprises agentiques, alimentée par le capital confiance de Hyland en matière de veille des contenus, d'IA dédiée à un secteur et de gouvernance de niveau entreprise. Conçu pour le SaaS moderne, l'adoption du cloud et les opérations autonomes, le programme unifie l'écosystème mondial des partenaires de Hyland dans un cadre unique et cohérent afin de réduire les frictions, d'accroître la transparence et d'accélérer la croissance partagée.

« À une époque où les entreprises font évoluer la manière de travailler, les partenaires ne sont plus seulement des voies d'accès au marché, ils sont les collaborateurs essentiels de l'avenir », déclare Nanette Lazina, vice-présidente principale des canaux mondiaux et des OEM, Hyland. « Le réseau mondial de partenaires de Hyland reflète un engagement clair : celui de construire l'écosystème de partenaires le plus fiable et le plus engagé au monde et de faire de Hyland la société avec laquelle il est le plus facile de collaborer à l'échelle mondiale, alors que nous posons les fondations de l'entreprise agentique. »

Un programme conçu pour répondre à la croissance des entreprises modernes

Le Hyland Global Partner Network est volontairement structuré pour s'aligner sur la façon dont les partenaires modernes opèrent aujourd'hui, et sur la façon dont ils voudront se développer demain. S'inspirant des principaux écosystèmes SaaS, le programme propose un modèle clair, hiérarchisé et évolutif à l'échelle mondiale qui renforce la confiance, l'appartenance et la collaboration à long terme.

Principaux éléments du programme :

un réseau mondial de partenaires avec une structure, une terminologie et des avantages cohérents dans toutes les régions

avec une structure, une terminologie et des avantages cohérents dans toutes les régions un éventail de modèles d'engagement permettant aux partenaires de participer en fonction de leurs forces spécifiques

permettant aux partenaires de participer en fonction de leurs forces spécifiques des niveaux de partenariat basés sur la performance qui aident les partenaires à se démarquer en fonction de leurs capacités et de leurs résultats

qui aident les partenaires à se démarquer en fonction de leurs capacités et de leurs résultats une plateforme moderne de gestion des relations avec les partenaires offrant une vue partagée et transparente du pipeline, de la performance et de l'exécution conjointe

offrant une vue partagée et transparente du pipeline, de la performance et de l'exécution conjointe des politiques de programme et gouvernance claires et publiées pour garantir l'équité, la responsabilité et une exécution cohérente de la mise sur le marché dans le monde entier.

« En simplifiant la façon dont nous nous engageons, en alignant les résultats et en donnant aux partenaires les outils et la transparence nécessaires pour évoluer, le Hyland Global Partner Network renforce la façon dont nous opérons ensemble sur le marché », déclare Andrew Steane, vice-président du programme des partenaires mondiaux chez Hyland. « Cela permet à nos partenaires de se concentrer sur ce qui compte le plus, en aidant les clients à avancer plus rapidement et à concrétiser la valeur réelle de nos technologies et solutions axées sur l'IA. »

Plutôt que de contraindre les partenaires à suivre une voie unique, le programme met l'accent sur la flexibilité et la modularité, ce qui leur permet d'approfondir leur collaboration avec Hyland en fonction de l'évolution de leur activité.

Un partenariat conçu pour réduire les frictions et inspirer la fierté

Hyland a élaboré le Global Partner Network autour d'un ensemble de principes directeurs qui façonnent chacun de ses aspects : réduction des frictions commerciales, cohérence et transparence, promotion d'un engagement mutuel et déploiement rationalisé. Ces principes vont au-delà de la structure et s'étendent à la manière dont les partenaires interagissent avec Hyland au quotidien, depuis la formation et l'autonomisation synchronisées jusqu'à la planification partagée, la vente conjointe et la réussite clients.

« Le Hyland Global Partner Network représente exactement le type d'évolution dont le marché a besoin à l'heure où les clients passent d'une automatisation isolée à des résultats intelligents et gouvernés à l'échelle », déclare Matt Charlson, CEO de DataBank. « Ce nouveau programme permet à des partenaires comme DataBank de collaborer plus facilement avec Hyland, d'innover ensemble en toute confiance et d'obtenir des résultats mesurables pour les clients qui construisent l'entreprise agentique. »

Ce nouveau programme introduit un modèle économique de partenariat cohérent et transparent qui récompense les contributions et les performances pertinentes plutôt que les transactions ponctuelles. Les partenaires bénéficient de remises compétitives avec des primes liées à des résultats mesurables (enregistrement des transactions, croissance et acquisition de nouveaux clients) ainsi que des incitations modulables en fonction des conditions du marché et des stratégies des partenaires. Ce modèle garantit un alignement solide entre les actions des partenaires, la valeur pour les clients et les priorités stratégiques de Hyland, en particulier l'accélération de l'adoption du cloud et le Content Innovation Cloud™ pour aider les clients à déployer l'entreprise agentique.

En retour, les partenaires bénéficient d'une visibilité claire sur la manière dont le succès est défini, obtenu et renforcé, ce qui cimente la confiance et accroît la prévisibilité dans l'ensemble de l'écosystème.

Poser les bases de l'entreprise agentique

Alors que les entreprises passent de flux de travail statiques à des opérations intelligentes et autonomes, Hyland considère que les partenaires sont essentiels pour transformer l'innovation IA en résultats concrets pour les clients. Le Hyland Global Partner Network est un modèle opérationnel essentiel pour cette prochaine phase, permettant aux partenaires de concevoir, construire, déployer et gérer des solutions intelligentes sur la plateforme Hyland tout en offrant une valeur cohérente à l'échelle.

Pour plus d'informations sur le Hyland Global Partner Network, ainsi que sur la plateforme et les solutions de la société, rendez-vous sur Hyland.com.

À propos de Hyland

Pionnier du Content Innovation Cloud™, Hyland offre une intelligence d'entreprise omniprésente avec des solutions qui donnent accès à des informations exploitables et favorisent l'automatisation. Bénéficiant de la confiance de milliers d'entreprises dans le monde entier, y compris de nombreuses sociétés du Fortune 100, les solutions Hyland créent les bases d'une entreprise connectée et agentique, où les équipes exploitent la puissance de l'IA pour redéfinir la façon dont elles fonctionnent et interagissent avec leurs clients. Pour de plus amples informations sur la plateforme et les services Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

Relations avec les médias :

Jason Gerdon

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