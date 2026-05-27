Hyland stellt neues Partnerprogramm für die Skalierung des Agentic Enterprise vor

Hyland baut sein Partnerprogramm um, um Reibungsverluste zu reduzieren, die Ausführung zu optimieren und die agentenbasierte KI von der Experimentierphase in den Unternehmensmaßstab zu überführen

CLEVELAND, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Content Management (ECM) und Pionier des Content-gestützten agentenbasierten Unternehmens (Agentic Enterprise), gab heute den Start des Hyland Global Partner Network bekannt. Dieses neu gestaltete Partnerprogramm soll Partnern dabei helfen, die nächste Generation des Agentic Enterprise aufzubauen, das auf Hylands bewährter Grundlage von Content Intelligence, branchenspezifischer KI und unternehmensgerechter Governance basiert. Das Programm wurde für modernes SaaS, die Einführung der Cloud und autonome Abläufe entwickelt und vereint Hylands globales Partner-Ökosystem unter einem einzigen, einheitlichen Rahmenwerk, um Reibungsverluste zu reduzieren, die Transparenz zu erhöhen und das gemeinsame Wachstum zu beschleunigen.

„In einer Zeit, in der Unternehmen die Art und Weise, wie ihre Arbeit erledigt wird, verändern, sind Partner nicht mehr nur ein Weg zum Markt, sondern ein unverzichtbarer Kooperationspartner für die Zukunft", sagt Nanette Lazina, Senior Vice President of Global Channels & OEMs bei Hyland. „Das Hyland Global Partner Network spiegelt eine klare Verpflichtung wider: Wir wollen das weltweit vertrauenswürdigste und engagierteste Partner-Ökosystem aufbauen und Hyland zu dem Unternehmen machen, mit dem man weltweit am einfachsten zusammenarbeiten kann, während wir die Grundlage für das Agentic Enterprise legen."

Ein Programm, das für die Art und Weise entwickelt wurde, wie moderne Unternehmen wachsen

Das Hyland Global Partner Network ist absichtlich so strukturiert, dass es sich an der heutigen Arbeitsweise moderner Partner orientiert und daran, wie sie in Zukunft wachsen wollen. Inspiriert von führenden SaaS-Ökosystemen, bietet das Programm ein klares, abgestuftes und global skalierbares Modell, das Vertrauen, Zugehörigkeit und langfristige Zusammenarbeit stärkt.

Zu den wichtigsten Elementen des Programms gehören:

Ein globales Partnernetzwerk mit einheitlicher Struktur, Terminologie und Vorteilen in allen Regionen

mit einheitlicher Struktur, Terminologie und Vorteilen in allen Regionen Mehrere Engagement-Modelle ermöglichen es den Partnern, sich auf eine Weise zu beteiligen, die ihren Stärken entspricht

ermöglichen es den Partnern, sich auf eine Weise zu beteiligen, die ihren Stärken entspricht Leistungsbasierte Partnerstufen , die den Partnern helfen, sich auf dem Markt auf der Grundlage von Fähigkeiten und Ergebnissen hervorzutun

, die den Partnern helfen, sich auf dem Markt auf der Grundlage von Fähigkeiten und Ergebnissen hervorzutun Eine moderne Partner Relationship Management (PRM)-Plattform , die eine gemeinsame, transparente Sicht auf Pipeline, Leistung und gemeinsame Ausführung bietet

, die eine gemeinsame, transparente Sicht auf Pipeline, Leistung und gemeinsame Ausführung bietet Klare, veröffentlichte Programmrichtlinien und Governance zur Gewährleistung von Fairness, Verantwortlichkeit und konsistenter Markteinführung weltweit

„Durch die Vereinfachung der Zusammenarbeit, die Abstimmung der Ergebnisse und die Bereitstellung von Werkzeugen und Transparenz für die Partner, die sie für die Skalierung benötigen, stärkt das Hyland Global Partner Network die Art und Weise, wie wir gemeinsam auf dem Markt aktiv werden", sagt Andrew Steane, Vice President des globalen Partnerprogramms bei Hyland. „Es ermöglicht unseren Partnern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und den Kunden zu helfen, schneller zu agieren und den wirklichen Wert unserer KI-zentrierten Technologien und Lösungen zu realisieren."

Anstatt die Partner auf einen einzigen Weg zu zwingen, betont das Programm Flexibilität und Modularität und ermöglicht es den Partnern, ihre Rolle bei Hyland parallel zur Weiterentwicklung ihrer Unternehmen im Laufe der Zeit zu erweitern.

Entwickelt, um Reibung zu reduzieren und Stolz zu wecken

Hyland hat das Global Partner Network auf der Grundlage einer Reihe von Leitprinzipien entwickelt, die jeden Aspekt des Programms bestimmen: geschäftliche Reibungsverluste zu reduzieren, konsistent und transparent zu sein, gegenseitiges Engagement aufzubauen und auf einfache Weise zu skalieren. Diese Prinzipien gehen über die Struktur hinaus und betreffen auch die Art und Weise, wie Partner Hyland tagtäglich erleben – von synchronisierten Schulungen und Enablement bis hin zu gemeinsamer Planung, Co-Selling und Kundenerfolgsinitiativen.

„Das Hyland Global Partner Network repräsentiert genau die Art von Entwicklung, die der Markt jetzt braucht, da die Kunden von einer isolierten Automatisierung zu intelligenten, kontrollierten Ergebnissen im jeweils richtigen Maßstab übergehen", sagt Matt Charlson, CEO von DataBank. „Dieses neue Programm macht es für Partner wie DataBank einfacher, eng mit Hyland zusammenzuarbeiten, vertrauensvoll mitzuentwickeln und messbare Erfolge für Kunden beim Aufbau des Agentic Enterprise zu erzielen."

Das neue Programm führt ein konsistentes, transparentes Wirtschaftsmodell für Partner ein, das sinnvolle Beiträge und Leistungen belohnt und nicht nur einzelne Transaktionen. Partner profitieren von wettbewerbsfähigen Basisrabatten, die an messbare Ergebnisse wie Geschäftsabschlüsse, Wachstum und die Gewinnung neuer Kunden geknüpft sind, sowie von flexiblen Anreizen, die sich an veränderte Marktbedingungen und Partnerstrategien anpassen lassen. Dieses Modell gewährleistet eine enge Abstimmung zwischen den Maßnahmen der Partner, dem Kundennutzen und den strategischen Prioritäten von Hyland, insbesondere der Beschleunigung der Cloud-Einführung und der Content Innovation Cloud™, um Kunden dabei zu helfen, das agentenbasierte Unternehmen voranzutreiben.

Im Gegenzug erhalten die Partner einen klaren Einblick in die Definition, Erzielung und Skalierung von Erfolg, was das Vertrauen und die Vorhersehbarkeit im gesamten Ökosystem stärkt.

Schaffung der Grundlagen für das Agentic Enterprise

Da sich Unternehmen von statischen Workflows hin zu intelligenten, autonomen Abläufen bewegen, sieht Hyland Partner als entscheidend an, um KI-Innovationen in reale Kundenergebnisse umzusetzen. Das Hyland Global Partner Network ist ein entscheidendes Betriebsmodell für diese nächste Phase, das es den Partnern ermöglicht, intelligente Lösungen auf der Hyland-Plattform zu entwerfen, zu entwickeln, zu implementieren und zu verwalten und dabei einen konsistenten Wert in großem Umfang zu liefern.

Weitere Informationen über das Hyland Global Partner Network sowie über die Plattform und Lösungen des Unternehmens finden Sie unter Hyland.com.

Informationen zu Hyland

Hyland ist der Pionier der Content Innovation Cloud™ und bietet Unternehmen allgegenwärtige Unternehmensintelligenz mit Lösungen, die verwertbare Erkenntnisse liefern und die Automatisierung vorantreiben. Die Lösungen von Hyland, denen Tausende Organisationen weltweit vertrauen, darunter viele der Fortune 100, schaffen die Grundlage für ein vernetztes, agentenbasiertes Unternehmen, in dem Teams die Leistungsfähigkeit von KI nutzen, um ihre Arbeitsweise und den Austausch mit den Menschen, für die sie tätig sind, neu zu definieren. Weitere Informationen zur Plattform und den Dienstleistungen von Hyland finden Sie auf Hyland.com.

Medienkontakt:

Jason Gerdon

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