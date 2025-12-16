Hyland nommé leader dans le rapport IDC MarketScape 2025-2026 sur l'évaluation mondiale des fournisseurs de logiciels de traitement intelligent des documents

En tant que partenaire stratégique d'entreprises internationales, Hyland propose une automatisation agentique de pointe pour le traitement des documents, qui permet d'obtenir des informations commerciales et des résultats mesurables à grande échelle

CLEVELAND, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Hyland, le pionnier du Content Innovation Cloud™ , a annoncé aujourd'hui avoir été nommé leader dans le rapport IDC MarketScape 2025-2026 sur l'évaluation mondiale des fournisseurs de logiciels de traitement intelligent des documents (#53014125, décembre 2025 ) .

Hyland redéfinit le traitement intelligent des documents en plaçant l'automatisation agentique au centre. S'appuyant sur son rôle de gestionnaire de confiance des contenus d'entreprise, Hyland a la vision audacieuse de transformer la façon dont les entreprises orchestrent leurs processus opérationnels en appliquant l'IA agentique aux données non structurées. Grâce au Content Innovation Cloud, le TID Hyland va au-delà de l'automatisation traditionnelle, gérant intelligemment chaque étape du flux de travail, depuis la capture, la séparation et la classification des documents jusqu'à l'extraction des données, la contextualisation et les informations exploitables, ce qui permet de prendre des décisions plus rapidement et d'obtenir des résultats commerciaux mesurables.

« Chez Hyland, nous nous engageons résolument à fournir des solutions innovantes à nos clients à l'échelle mondiale », a déclaré Jitesh S. Ghai, PDG de Hyland. « Nous pensons que le fait d'être nommé leader par IDC MarketScape valide les percées de Hyland en matière d'automatisation agentique, ce qui ouvre une nouvelle ère dans la manière dont les entreprises exploitent leurs données non structurées pour créer une véritable valeur commerciale, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. »

« Le Content Innovation Cloud de Hyland et sa couche de fédération représentent un grand pas en avant dans le traitement intelligent des documents (TID) », a déclaré Amy Machado, directrice de recherche senior en charge des stratégies de découverte de contenu et de connaissances chez IDC. « Avec une architecture cloud-native, une expérience utilisateur moderne et des capacités basées sur l'IA, Hyland est bien positionné pour prendre en charge un large éventail de cas d'utilisation du TID et de flux de travail d'automatisation agentique sur l'ensemble du cycle de vie des documents. En collaborant étroitement avec ses clients et en tirant parti de son expertise sectorielle, Hyland propose des solutions à fort impact qui répondent à l'évolution des besoins du marché. »

Le rapport fait également état des points forts de Hyland :

Plateforme de contenu et de traitement de bout en bout : Le Content Innovation Cloud est une plateforme intégrée conçue pour la gestion des contenus et des processus d'entreprise. Il combine trois capacités essentielles : les services de contenu, le TID et l'orchestration de processus et de flux de travail à faible code. L'architecture unifiée de la plateforme vise à simplifier la gestion du système et à accélérer le déploiement de pipelines d'automatisation en réduisant la complexité généralement associée à l'intégration de systèmes disparates.

Le Content Innovation Cloud est une plateforme intégrée conçue pour la gestion des contenus et des processus d'entreprise. Il combine trois capacités essentielles : les services de contenu, le TID et l'orchestration de processus et de flux de travail à faible code. L'architecture unifiée de la plateforme vise à simplifier la gestion du système et à accélérer le déploiement de pipelines d'automatisation en réduisant la complexité généralement associée à l'intégration de systèmes disparates. Expérience de l'utilisateur professionnel : Les utilisateurs peuvent configurer des flux de travail TID dans le Content Innovation Cloud à l'aide d'invites en langage naturel, ce qui élimine le besoin de compétences techniques, de données de formation ou la dépendance à l'égard de ressources informatiques. L'expérience intuitive, pilotée par l'IA générative, permet d'accélérer la configuration et la mise en œuvre des flux de travail, ce qui rend le TID accessible et évolutif au sein des équipes commerciales.

Pour plus d'informations sur la plateforme et les solutions Hyland, et pour consulter l'extrait du rapport IDC MarketScape 2025-2026 sur l'évaluation mondiale des fournisseurs de logiciels de traitement intelligent des documents, veuillez consulter le site Hyland.com.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour fournir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. La méthodologie de recherche adopte une approche de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de technologies de l'information et des télécommunications peuvent être comparés de manière pertinente. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation complète des atouts et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Hyland

Hyland permet aux entreprises de disposer de solutions unifiées d'intelligence sur le contenu, les processus et les applications, afin d'obtenir des informations approfondies qui stimulent l'innovation. Plébiscitées par des milliers d'organisations dans le monde, notamment de nombreuses entreprises du classement Fortune 100, les solutions de Hyland redéfinissent fondamentalement la façon dont les équipes fonctionnent et s'engagent auprès des personnes qu'elles servent. Pour plus d'informations sur Hyland, ses produits et ses solutions, veuillez consulter le site Hyland.com .

Relations avec les médias :

Jason Gerdon

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2627680/Hyland_Logo_New.jpg