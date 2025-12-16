- Hyland nombrado líder en IDC MarketScape para la evaluación mundial de proveedores de software de procesamiento inteligente de documentos 2025-2026

Como socio estratégico de empresas globales, Hyland ofrece automatización de agentes líder en la industria para el procesamiento de documentos, lo que permite obtener información empresarial y resultados medibles a escala.

CLEVELAND, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hyland, pionero de Content Innovation Cloud™ , anunció hoy que ha sido nombrado líder en la evaluación de proveedores de software de procesamiento inteligente de documentos (IDP) 2025-2026 de IDC MarketScape a nivel mundial (#53014125, diciembre de 2025).

Hyland está redefiniendo el IDP con la automatización de agentes como eje central. Basándose en su rol como gestor de confianza del contenido empresarial, la audaz visión de Hyland está transformando la forma en que las organizaciones orquestan sus procesos operativos mediante la aplicación de IA de agentes a datos no estructurados. A través de Content Innovation Cloud, Hyland IDP va más allá de la automatización tradicional, gestionando inteligentemente cada paso del flujo de trabajo, desde la captura, separación y clasificación de documentos hasta la extracción, contextualización y análisis prácticos de datos, impulsando decisiones más rápidas y resultados empresariales medibles.

"En Hyland, tenemos un compromiso inquebrantable con la innovación para nuestros clientes globales", afirmó Jitesh S. Ghai, consejero delegado de Hyland. "Creemos que ser nombrados Líderes por IDC MarketScape valida los avances de Hyland en automatización de agentes, abriendo una nueva era en la forma en que las empresas aprovechan sus datos no estructurados para generar valor comercial real, independientemente de dónde se encuentren".

"Content Innovation Cloud de Hyland y su capa de federación representan un gran avance en el procesamiento inteligente de documentos", afirmó Amy Machado, gerente sénior de investigación, estrategias de descubrimiento de contenido y conocimiento en IDC. "Con una arquitectura nativa de la nube, una experiencia de usuario moderna y capacidades basadas en IA, Hyland está bien posicionada para respaldar una amplia gama de casos de uso de IDP y flujos de trabajo de automatización de agentes a lo largo de todo el ciclo de vida del documento. Al colaborar estrechamente con los clientes y aprovechar su experiencia en el sector, Hyland ofrece soluciones de alto impacto que satisfacen las cambiantes necesidades del mercado".

El informe también destacó las fortalezas de Hyland:

Plataforma integral de contenido y procesamiento : Content Innovation Cloud es una plataforma integrada diseñada para la gestión de contenido y procesos empresariales. Combina tres capacidades principales: servicios de contenido, IDP y orquestación de procesos y flujos de trabajo con poco código. La arquitectura unificada de la plataforma simplifica la gestión del sistema y acelera la implementación de canales de automatización, reduciendo la complejidad que suele asociarse con la integración de sistemas dispares.

: Content Innovation Cloud es una plataforma integrada diseñada para la gestión de contenido y procesos empresariales. Combina tres capacidades principales: servicios de contenido, IDP y orquestación de procesos y flujos de trabajo con poco código. La arquitectura unificada de la plataforma simplifica la gestión del sistema y acelera la implementación de canales de automatización, reduciendo la complejidad que suele asociarse con la integración de sistemas dispares. Experiencia de usuario empresarial: Los usuarios pueden configurar flujos de trabajo de IDP en Content Innovation Cloud mediante indicaciones en lenguaje natural, eliminando la necesidad de habilidades técnicas, datos de formación o la dependencia de recursos de TI. La experiencia intuitiva, basada en GenAI, acelera la configuración e implementación del flujo de trabajo, haciendo que IDP sea accesible y escalable para todos los equipos empresariales.

Para obtener más información sobre la plataforma y las soluciones de Hyland, y para ver el extracto de la evaluación de proveedores de software de procesamiento inteligente de documentos (IDP) 2025-2026 de IDC MarketScape a nivel mundial, visite Hyland.com.

Acerca de IDC MarketScape

El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la competitividad de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios tanto cualitativos como cuantitativos, lo que resulta en una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor en un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro que permite comparar de forma significativa la oferta de productos y servicios, las capacidades y estrategias, así como los factores de éxito actuales y futuros de los proveedores de TI y telecomunicaciones. El marco también ofrece a los compradores de tecnología una evaluación integral de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.

Acerca de Hyland

Hyland empodera a las organizaciones con soluciones unificadas de inteligencia de contenido, procesos y aplicaciones, lo que les permite acceder a información profunda que impulsa la innovación. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, las soluciones de Hyland redefinen fundamentalmente la forma en que los equipos operan e interactúan con sus clientes. Para obtener más información sobre Hyland, sus productos y soluciones, visite Hyland.com.

Contacto de medios:

Jason Gerdon

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2627680/Hyland_Logo_New.jpg