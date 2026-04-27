Hyland nomme Tracy Roccasalva au poste de directrice marketing

Cette spécialiste de la croissance et du marketing de transformation sera chargée d'accélérer le leadership agentique de l'entreprise au niveau mondial

CLEVELAND, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, leader mondial de la gestion de contenu d'entreprise (ECM) et pionnier du Content Innovation Cloud™ natif IA, a le plaisir d'annoncer la nomination de Tracy Roccasalva au poste de directrice marketing. Cette nomination intervient alors que le marché de l'ECM connaît sa transformation la plus importante depuis plus d'une décennie, l'intelligence de contenu pilotée par l'IA devenant le principal moteur d'investissement dans les plateformes d'entreprise. Dans ce rôle de dirigeante stratégique, Roccasalva dirigera l'organisation marketing mondiale de Hyland et définira la stratégie de mise sur le marché à mesure que l'entreprise accélérera sa croissance à l'échelle mondiale.

« Tracy est une dirigeante marketing qui a fait ses preuves et qui est capable d'élaborer une narration ciblée qui fait bouger les marchés, avec la discipline de pipeline requise pour l'étayer », déclare Jitesh S. Ghai, CEO de Hyland. « Elle apporte une combinaison rare de pensée créative et de rigueur d'exécution, et sa capacité à augmenter la croissance tout en traduisant la vision en résultats probants sera déterminante pour nous permettre de diriger le segment des entreprises agentiques alimentées par le contenu. »

« Je suis ravie de rejoindre Hyland à un point d'inflexion critique, où le marché passe de l'expérimentation de l'IA à l'exécution réelle », déclare Roccasalva. « En tant que pionnier de l'ECM, Hyland a une opportunité exceptionnelle de garder une longueur d'avance en traitant le contenu comme la couche d'orchestration pour le travail piloté par l'IA, permettant aux clients d'évoluer intelligemment et de fournir des résultats quantifiables à travers leurs flux de travail les plus critiques. »

Roccasalva possède plus de vingt ans d'expérience dans le domaine du marketing des technologies d'entreprise, ayant mis en place et développé des entreprises de marketing chez Informatica, VMware, RSA Security, FireEye et Cisco. Son expérience couvre l'ensemble des attributions de cette fonction, depuis la génération de la demande et la stratégie de pipeline jusqu'au positionnement de la catégorie et à la transformation de la mise sur le marché. Reconnue pour combiner une exécution rigoureuse et une réflexion originale, elle a été à l'avant-garde des changements clés dans l'innovation du marketing B2B, y compris une collaboration avec le fondateur de 6sense pour aider à façonner des modèles d'achat basés sur les données et le développement de l'un des premiers cadres d'attribution multipoint.

Dernièrement, en tant que directrice du marketing et vice-présidente principale chez Ping Identity, elle a dirigé le marketing mondial pendant une période de transformation importante des produits et de croissance du pipeline. Aujourd'hui, Roccasalva apporte à Hyland son expertise dans l'application de l'IA à la micro-segmentation et à la pertinence à l'échelle ; une expertise qui permettra d'accélérer la croissance, d'affiner le leadership de la catégorie et de traduire la stratégie d'IA de Hyland en un impact commercial mesurable alors que l'entreprise entre dans sa prochaine phase de croissance mondiale.

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À propos de Hyland

Hyland est le pionnier du Content Innovation Cloud, offrant une intelligence d'entreprise omniprésente aux organisations avec des solutions qui donnent accès à des informations exploitables et favorisent l'automatisation. Bénéficiant de la confiance de milliers d'organisations dans le monde entier, y compris de nombreuses entreprises du Fortune 100, les solutions Hyland créent les bases d'une entreprise connectée et agentique, où les équipes exploitent la puissance de l'IA pour redéfinir la façon dont elles fonctionnent et interagissent avec ceux qu'elles servent. Pour de plus amples informations sur la plateforme et les services de Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

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