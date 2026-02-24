Hyland poursuit l'expansion accélérée du Content Innovation Cloud et soutient l'automatisation agentique à l'échelle de l'entreprise et les opérations de contenu unifiées

Alors que l'adoption par les clients s'intensifie, Hyland dévoile d'importantes mises à jour de sa plateforme, notamment la création rapide d'agents, une intelligence documentaire optimisée et une fédération de contenu optimale

CLEVELAND, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- Venant renforcer le portefeuille de gestion de contenu d'entreprise (ECM) de la société, le Content Innovation Cloud™ de Hyland continue d'accélérer la mise en œuvre de l'IA d'entreprise et de l'automatisation agentique. Au cours du quatrième trimestre 2025, l'adoption par les clients a fait un bond de 220 %, les entreprises se tournant de plus en plus vers Hyland pour des services de contenu agentique qui libèrent toute la valeur de leurs données non structurées. Fort de cette dynamique, Hyland annonce aujourd'hui une nouvelle vague d'innovations dans le cadre du Content Innovation Cloud et de ses solutions ECM, apportant des avancées majeures qui renforcent l'automatisation agentique, unifient le contenu d'entreprise et permettent aux organisations de créer des expériences numériques plus rapides, plus intelligentes et plus sûres. Ces dernières mises à jour couvrent Hyland Automate, Hyland Intelligent Document Processing (IDP), Content Federation Service, OnBase, Alfresco et Nuxeo, poursuivant la mission de l'entreprise de libérer l'intelligence du contenu de l'entreprise et de générer des résultats commerciaux transformateurs.

« L'année dernière, nous avons proposé certaines des plus grandes innovations de l'histoire de Hyland, en menant la transition du stockage de documents vers une gestion de contenu moderne conçue pour l'entreprise », déclare Michael Campbell, responsable des produits chez Hyland. « Avec l'expansion continue du Content Innovation Cloud, nous façonnons cette nouvelle vague d'innovation de contenu natif IA pour permettre aux entreprises d'automatiser ce qui compte le plus, de travailler n'importe où et d'évoluer en toute sécurité. »

« L'innovation continue de Hyland dans le Content Innovation Cloud donne à nos clients la visibilité et l'automatisation dont ils ont besoin pour opérer en toute confiance », déclare Ian McCain, vice-président de Datum Evolve. « En combinant l'automatisation agentique, le traitement intelligent des documents et la fédération de contenu, nous aidons les entreprises à s'affranchir des silos de contenu, à accélérer les flux de travail critiques, à renforcer la gouvernance et à transformer les informations non structurées en un véritable avantage opérationnel. »

Les dernières innovations en matière d'automatisation agentique des entreprises

La nouvelle vague d'innovations qui vient d'être lancée dans le Content Innovation Cloud élargit considérablement les capacités d'orchestration et d'automatisation agentiques, notamment :

Hyland Automate permet de créer et de déployer rapidement des agents d'intelligence artificielle à l'aide d'invites en langage naturel, de rationaliser la conformité grâce à l'expurgation automatisée des informations sensibles et d'enrichir les formulaires avec des éléments dynamiques et interactifs qui améliorent l'expérience de l'utilisateur.





permet de créer et de déployer rapidement des agents d'intelligence artificielle à l'aide d'invites en langage naturel, de rationaliser la conformité grâce à l'expurgation automatisée des informations sensibles et d'enrichir les formulaires avec des éléments dynamiques et interactifs qui améliorent l'expérience de l'utilisateur. Hyland IDP propose une classification pilotée par l'IA et une prise en charge élargie de la reconnaissance de fichiers et de textes, ce qui permet aux clients de passer avec une rapidité sans précédent du concept à l'automatisation, et ajoute un nouveau module d'élaboration de rapports qui fournit des informations en temps réel sur la précision du traitement, les performances et la conformité.

Améliorer la façon dont les organisations connectent, unifient et sécurisent leur contenu

Le service de fédération de contenu, une fonctionnalité essentielle du Content Innovation Cloud, permet aux clients d'accéder de manière transparente au contenu de différents référentiels sans avoir à migrer les données, ce qui permet d'obtenir des informations sur l'IA à partir d'OnBase, d'Alfresco, de Nuxeo, de SharePoint 365 et d'autres encore.

Avec une sécurité renforcée, des flux d'autorisation modernes et une accessibilité élargie, les mises à jour de Hyland Alfresco offrent des expériences utilisateur plus inclusives et des outils de développement plus performants. Les dernières mises à jour de Nuxeo permettent aux entreprises de rationaliser leurs opérations et d'améliorer leur gouvernance grâce à une administration simplifiée, une meilleure conformité et une évolutivité de la plateforme prête à l'emploi.

Avec ces mises à jour, Hyland continue de repousser les limites de l'automatisation intelligente du contenu, en dotant les entreprises internationales de capacités dynamiques pour améliorer l'efficacité, renforcer la conformité et libérer toute la valeur de leurs informations.

Pour plus d'informations sur le Content Innovation Cloud et les solutions sectorielles de Hyland, veuillez consulter le site Hyland.com.



À propos de Hyland

Hyland est le pionnier du Content Innovation Cloud, offrant une intelligence d'entreprise omniprésente aux organisations avec des solutions qui donnent accès à des informations exploitables et favorisent l'automatisation. Bénéficiant de la confiance de milliers d'organisations dans le monde entier, y compris de nombreuses entreprises du Fortune 100, les solutions Hyland créent les bases d'une entreprise connectée et agentique, où les équipes exploitent la puissance de l'IA pour redéfinir la façon dont elles fonctionnent et interagissent avec ceux qu'elles servent. Pour de plus amples informations sur la plateforme et les services de Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

Relations avec les médias :

Jason Gerdon

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2627680/Hyland_Logo_New.jpg