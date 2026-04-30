Hyland im Gartner® Magic Quadrant™ 2026 für Dokumentenmanagement als Leader eingestuft

Die Bewertung basiert auf der Vollständigkeit der Vision und der Umsetzungsfähigkeit, während Hyland die Content Innovation Cloud weltweit weiter einführt, um das agentenbasierte Unternehmen zu orchestrieren

CLEVELAND, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-Content-Management (ECM) und Pionier KI-gestützter Content Intelligence mit der Content Innovation Cloud™, wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für Dokumentenmanagement als Leader eingestuft. Indem Hyland Inhalte von einem passiven Repository zu einer aktiven, intelligenten und kontrollierten Grundlage für agentenbasierte Abläufe weiterentwickelt, unterstützt das Unternehmen Organisationen weltweit dabei, Menschen, Prozesse und KI zuverlässig zu orchestrieren. Aufbauend auf jahrzehntelanger operativer ECM‑Erfahrung verbindet Hyland umfassende, integrierte Content‑Funktionen mit branchenspezifischer KI, Governance auf Unternehmensniveau und Open‑Source‑gestützter Unterstützung. So entsteht die vertrauenswürdige Grundlage, die erforderlich ist, um KI‑gestützte Abläufe in großem Maßstab zu orchestrieren.

„Bei Hyland sind wir überzeugt, dass operative Aufgaben und Entscheidungsprozesse schon bald von Menschen und Agenten übernommen werden, die im Kontext branchenspezifischer Workflows zusammenarbeiten", sagte Jitesh S. Ghai, Geschäftsführer von Hyland. „Diese agentenbasierten Unternehmen benötigen einen integrierten Technologie‑Stack, der auf einer vertrauenswürdigen Grundlage aus unstrukturierten Daten aufbaut. Angesichts unserer globalen Marktpräsenz mit mehr als 15 000 Unternehmenskunden freuen wir uns besonders, in diesem Bericht als Leader anerkannt worden zu sein."

Die Content‑ und Workflow‑Lösungen von Hyland sind durch Jahrzehnte kontinuierlicher Produktentwicklung geprägt und bieten moderne, KI‑orientierte Technologien, welche die komplexen Anforderungen der weltweit anspruchsvollsten, skalierbaren und contentintensiven Abläufe erfüllen. Zu den Funktionen gehört eine vollständige, unternehmensreife Grundlage für intelligentes Content‑Management und agentenbasierte Automatisierung, die bereits in Produktionsumgebungen von Kunden eingesetzt wird.

Umfassende, integrierte Funktionen

Hyland bietet eine einheitliche Grundlage für das agentenbasierte Unternehmen, indem es fortschrittliche Content‑Speicherung mit KI‑gestützter Anreicherung, Automatisierung und Föderation verbindet. Dadurch können Unternehmen unstrukturierte Daten in großem Maßstab als vertrauenswürdige, handlungsrelevante Intelligence aktivieren. Durch die Verbindung von Open‑Source‑Erweiterbarkeit mit branchenspezifischen Ontologien, Wörterbüchern und semantischen Erkenntnissen erhalten Organisationen den Kontext, den KI‑Agenten benötigen, um in automatisierten Geschäftsprozessen sicher und wirksam zu arbeiten.

Vision ausgerichtet auf die Anforderungen agentenbasierter Unternehmen

Hylands strategischer Fokus auf die semantische Ebene, kontrollierte Automatisierung und agentenbasierte Workflows spiegelt wider, wohin sich der Markt entwickelt: nicht hin zu isolierten KI‑Tools, sondern zu integrierten Plattformen, die Inhalte, Prozesse und Intelligence orchestrieren. Durch die direkte Einbindung contentgestützter KI in Unternehmensworkflows ermöglicht Hyland agentenbasierte Automatisierung, über die Gewinnung von Erkenntnissen hinauszugehen und autonome, nachvollziehbare Ausführung zu erreichen, gestützt auf vertrauenswürdige Daten sowie richtlinienbasierte Kontrollen.

Branchenspezifische KI in der Praxis umgesetzt

Mit jahrzehntelangem Branchenwissen in Gesundheitswesen, Versicherungen, Banken und öffentlichem Sektor wendet Hyland branchenspezifisches Wissen sowie Governance auf contentzentrierte Prozesse an, bei denen Genauigkeit, Compliance und Prüfbarkeit unverzichtbar sind. Dieser domänenorientierte Ansatz stellt sicher, dass KI-Agenten mit dem richtigen Kontext, den richtigen Beschränkungen und der notwendigen Aufsicht arbeiten und Ergebnisse liefern, die generische Plattformen nicht erreichen können.

Föderation im gesamten Unternehmen

Durch eine robuste Föderationsstrategie, die OnBase, Alfresco und Repositorys von Drittanbietern umfasst, ermöglicht Hyland Organisationen, Inhalte unternehmensweit zu vereinheitlichen und zu steuern, ohne eine erzwungene Migration vornehmen zu müssen. Dieser föderierte Ansatz bewahrt bestehende Investitionen und stellt zugleich eine einheitliche Sicherheits‑, Governance‑ und Intelligence‑Ebene bereit, die das Rückgrat für skalierbare, agentenbasierte Automatisierung über den gesamten Technologie‑Stack des Unternehmens hinweg bildet.

Erleben Sie die KI‑nativen und agentenbasierten Lösungen von Hyland auf der CommunityLIVE 2026. Weitere Informationen und Registrierung auf: communitylive.com.

Weitere Informationen zu diesem Bericht sowie zur Plattform und zu den Lösungen von Hyland finden Sie auf Hyland.com.

Informationen zu Gartner und dem Magic Quadrant

Gartner, Magic Quadrant for Document Management, Tim Nelms; Jed Cawthorne; Rachel O'Farrell; Marko Sillanpaa; Stephen Emmott, veröffentlicht am 28. April 2026, IDGOO828488. Gartner empfiehlt kein Unternehmen, keinen Anbieter, kein Produkt und keinen Dienst, die in seinen Veröffentlichungen dargestellt werden, und rät Technologienutzern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder einer anderen Auszeichnung auszuwählen. Gartner-Veröffentlichungen beruhen auf den Meinungen der Business‑ und Technology‑Insights‑Organisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt in Bezug auf diese Veröffentlichung jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen.

Informationen zu Hyland

Hyland ist der Pionier der Content Innovation Cloud und stellt Organisationen mit Lösungen, die handlungsrelevante Erkenntnisse erschließen sowie Automatisierung vorantreiben, unternehmensweit verfügbare Enterprise Intelligence bereit. Die Lösungen von Hyland, denen Tausende Organisationen weltweit vertrauen, darunter viele der Fortune 100, schaffen die Grundlage für ein vernetztes, agentenbasiertes Unternehmen, in dem Teams die Leistungsfähigkeit von KI nutzen, um ihre Arbeitsweise und den Austausch mit den Menschen, für die sie tätig sind, neu zu definieren. Weitere Informationen zur Plattform und den Dienstleistungen von Hyland finden Sie auf Hyland.com.

Medienkontakt:

Jason Gerdon

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