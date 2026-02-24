Hyland setzt die beschleunigte Erweiterung der Content Innovation Cloud fort und fördert unternehmensweite agentenbasierte Automatisierung und einheitliche Content-Abläufe

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Nutzung durch Kunden stellt Hyland bedeutende Aktualisierungen seiner Plattform vor, darunter die schnelle Erstellung von Agenten, intelligentere Dokumentenintelligenz und nahtlose Content-Zusammenführung

CLEVELAND, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Content Innovation Cloud™ von Hyland erweitert das Enterprise-Content-Management-Portfolio (ECM) des Unternehmens und beschleunigt weiterhin die Implementierung von KI und agentenbasierter Automatisierung in Unternehmen. Allein in Q4 2025 stieg die Nutzung durch Kunden um 220 %, da Unternehmen zunehmend auf Hyland zurückgreifen, um mit Hilfe von agentenbasierten Content-Services den vollen Wert ihrer unstrukturierten Daten auszuschöpfen. Aufbauend auf dieser Dynamik hat Hyland heute eine neue Innovationswelle für die Content Innovation Cloud und seine ECM-Lösungen angekündigt, die bedeutende Fortschritte bei der Stärkung der agentenbasierten Automatisierung, der Vereinheitlichung von Unternehmensinhalten und der Befähigung von Unternehmen zum Aufbau schnellerer, intelligenterer und sichererer digitaler Erlebnisse ermöglicht. Diese neuesten Updates umfassen Hyland Automate, Hyland Intelligent Document Processing (IDP), Content Federation Service, OnBase, Alfresco und Nuxeo und unterstützen die Mission des Unternehmens, Informationen aus Unternehmensinhalten zu erschließen und transformative Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„Im vergangenen Jahr haben wir einige der bedeutendsten Produktinnovationen in der Geschichte von Hyland eingeführt und damit den Wandel von der herkömmlichen Dokumentenspeicherung hin zu einem modernen Content Management für Unternehmen vorangetrieben", erklärte Michael Campbell, Produktvorstand bei Hyland. „Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Content Innovation Cloud definieren wir diese neue Welle der KI-basierten Content-Innovation, die es Unternehmen ermöglicht, wichtige Prozesse zu automatisieren, ortsunabhängig zu arbeiten und sicher zu skalieren."

„Die kontinuierlichen Innovationen von Hyland im Bereich Content Innovation Cloud bieten unseren Kunden die Transparenz und Automatisierung, die sie benötigen, um sicher in großem Maßstab zu operieren", erklärte Ian McCain, Vizepräsident bei Datum Evolve. „Durch die Kombination von agentenbasierter Automatisierung, intelligenter Dokumentenverarbeitung und Content-Zusammenführung unterstützen wir Unternehmen dabei, Content-Silos aufzubrechen, kritische Workflows zu beschleunigen, die Governance zu stärken und unstrukturierte Informationen in einen echten operativen Vorteil zu verwandeln."

Neueste Innovationen zur Förderung agentenbasierten Automatisierung in Unternehmen

Die aktuelle Welle von Innovationen in der Content Innovation Cloud erweitert die Möglichkeiten zur agentenbasierten Orchestrierung und Automatisierung erheblich, darunter:

Hyland Automate bietet die Möglichkeit, mithilfe von Sprachbefehlen schnell KI-Agenten zu erstellen und einzusetzen, die Compliance durch automatisierte Schwärzung sensibler Informationen zu optimieren und Formulare mit dynamischen, interaktiven Elementen anzureichern, die das Benutzererlebnis verbessern.





bietet die Möglichkeit, mithilfe von Sprachbefehlen schnell KI-Agenten zu erstellen und einzusetzen, die Compliance durch automatisierte Schwärzung sensibler Informationen zu optimieren und Formulare mit dynamischen, interaktiven Elementen anzureichern, die das Benutzererlebnis verbessern. Hyland IDP bietet KI-gestützte Klassifizierung und erweiterte Unterstützung für die Datei- und Texterkennung, wodurch Kunden schneller als je zuvor vom Konzept zur Automatisierung gelangen können. Darüber hinaus wird ein neues Berichtsmodul hinzugefügt, das Echtzeit-Einblicke in die Verarbeitungsgenauigkeit, Leistung und Compliance liefert.

Verbesserung der Art und Weise, wie Unternehmen ihre Inhalte verknüpfen, vereinheitlichen und sichern

Der Content Federation Service, eine Kernfunktion der Content Innovation Cloud, ermöglicht Kunden einen nahtlosen Zugriff auf Inhalte aus verschiedenen Repositorys, ohne dass Daten migriert werden müssen. Dadurch werden KI-Erkenntnisse aus OnBase, Alfresco, Nuxeo, SharePoint 365 und anderen Systemen erschlossen.

Mit verbesserter Sicherheit, modernen Autorisierungsabläufen und umfassenderer Barrierefreiheit bieten die Updates von Hyland Alfresco eine inklusivere Benutzererfahrung und leistungsfähigere Entwicklertools. Gleichzeitig ermöglichen die neuesten Updates von Nuxeo Unternehmen die Optimierung ihrer Abläufe und die Verbesserung ihrer Governance durch vereinfachte Verwaltung, verbesserte Compliance und zukunftsfähige Plattformskalierbarkeit.

Mit diesen Updates erweitert Hyland erneut die Grenzen der intelligenten Inhaltsautomatisierung und stattet globale Unternehmen mit dynamischen Funktionen aus, um die Effizienz zu steigern, die Compliance zu stärken und den vollen Wert ihrer Informationen zu erschließen.

Weitere Informationen über die Content Innovation Cloud und die branchenspezifischen Lösungen von Hyland finden Sie unter Hyland.com.



Informationen zu Hyland

Hyland ist der Pionier der Content Innovation Cloud und bietet Unternehmen mit seinen Lösungen, die umsetzbare Erkenntnisse liefern und die Automatisierung vorantreiben, umfassende Unternehmensintelligenz. Die Lösungen von Hyland genießen das Vertrauen von Tausenden von Unternehmen weltweit, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen. Sie bilden die Grundlage für ein vernetztes, agiles Unternehmen, in dem Teams die Leistungsfähigkeit der KI nutzen, um ihre Arbeitsweise und ihre Interaktion mit ihren Kunden neu zu definieren. Weitere Informationen über die Plattform und die Dienstleistungen von Hyland finden Sie unter Hyland.com.

