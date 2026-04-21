Hyland stellt neue agenten- und KI-gesteuerte Innovationen vor, um Unternehmensinhalte in die Tat umzusetzen

Hylands neueste Technologie-Updates betten Content Intelligence direkt in Kernsysteme ein, um eine regelkonforme Automatisierung in regulierten Branchen voranzutreiben

CLEVELAND, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Content Management (ECM) und Pionier der Content Innovation Cloud™, gab heute die neuesten Produktangebote und Erweiterungen des Unternehmens bekannt, die Unternehmen dabei helfen, intelligenter mit Inhalten zu arbeiten, Kernsysteme zu modernisieren und sich auf KI-gesteuerte Automatisierung vorzubereiten. Zusammengenommen verbessern diese Einführungen die Content Innovation Cloud mit neuen branchenspezifischen Lösungen, erweiterten KI-Inhaltsdiensten und Plattform-Updates, die es einfacher machen, Erkenntnisse zu gewinnen, Prozesse zu rationalisieren und bessere Kunden- und Mitarbeitererfahrungen in regulierten, inhaltsintensiven Branchen zu liefern.

„Unternehmen brauchen nicht noch mehr unzusammenhängende KI-Tools, sondern Intelligenz, die dort eingebettet ist, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet", sagt Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Unsere neuesten Produktinnovationen erweitern Content Management und KI direkt in die Systeme, auf die sich unsere Kunden tagtäglich verlassen, und verwandeln Erkenntnisse in Maßnahmen, während sie gleichzeitig die Governance, das Vertrauen und die Kontrolle bewahren, die für den Betrieb im Unternehmensmaßstab erforderlich sind."

„Hyland geht über generische KI-Experimente hinaus und bietet agentengestützte Funktionen, die auf verwaltete Unternehmensinhalte im Fluss der realen Arbeit einwirken", sagt Alan Pelz-Sharpe, Gründer und Hauptanalyst von Deep Analysis. „Indem wir die KI-Agenten auf eine solide Informationsarchitektur und domänenspezifische Content-Services stützen, hilft Hyland seinen Kunden, von Assistenten, die lediglich Vorschläge machen, zu Agenten zu wechseln, die in komplexen, regulierten Prozessen sicher planen, entscheiden und handeln können."

Inhalte in die Tat umsetzen

Gemeinsam unterstreichen diese jüngsten Innovationen Hylands Engagement, Unternehmen dabei zu helfen, Unternehmensinhalte in verwertbare Informationen zu verwandeln. Durch die direkte Einbettung von KI in Geschäftsprozesse und den Aufbau auf einer vertrauenswürdigen Content-Grundlage ermöglicht Hyland seinen Kunden die Modernisierung, Automatisierung und Vorbereitung auf die nächste Welle der agentenbasierten Automatisierung, während gleichzeitig die Anpassung, Skalierung und Innovation mit Zuversicht erleichtert wird.

Hyland Agentic General Ledger (GL) Coding bringt Unternehmen über die statische Automatisierung hinaus, indem es agentengesteuerte Intelligenz direkt in reale Kreditoren-Workflows einbettet und die manuelle GL-Codierung durch schnelle, erklärbare KI-Empfehlungen ersetzt. Mit vertrauenswürdigen Vorhersagen, menschlicher Kontrolle und umfassender Kompatibilität mit dem Enterprise Resource Planning (ERP) ermöglicht es eine schnelle, konsistente und verbesserte GL-Kodierung bei gleichzeitiger Stärkung der Finanzkontrolle und Skalierung über den gesamten Rechnungslebenszyklus.

Hyland für SAP S/4HANA bietet eine saubere, native Fiori-Integration, die Content Management und Prozessautomatisierung in Unternehmensqualität direkt in SAP-Geschäftsprozesse einbettet. Durch den sicheren Echtzeit-Zugriff auf geregelte Dokumente im Kontext werden Genehmigungen rationalisiert, die Auditierbarkeit und Compliance verbessert und eine skalierbare, upgradefähige SAP-Umgebung ohne benutzerdefinierten Code oder Unterbrechungen unterstützt.

Hyland for Workday Student erweitert das Cloud-native Content Management direkt auf den Studenten-Lebenszyklus und bietet Funktionen zum Hochladen, Suchen und Verwalten von Dokumenten innerhalb der Workflows von Workday Student. Es wurde als endgültige Cloud-Integration für Workday und Hyland entwickelt und verwandelt Studenteninhalte in einen KI-fähigen Zustand, reduziert den Verwaltungsaufwand und verbessert gleichzeitig die Erfahrungen für Studenten, Lehrkräfte und Mitarbeiter.

Erweiterungen der Content Innovation Cloud fördern KI-Bereitschaft und agentenbasierte Automatisierung

Weitere Verbesserungen in der Content Innovation Cloud treiben die agentenbasierte Automatisierung, die intelligente Suche und die KI-Fähigkeit weiter voran:

Hyland IDP: Neue Verbesserungen in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Konfigurierbarkeit und Genauigkeit, die die Überprüfung von Dokumenten vereinfachen, die Kontrolle der Datenqualität verstärken und durch neue, sofort einsatzbereite Dashboards umfassendere Einblicke in den Betrieb ermöglichen.

Neue Verbesserungen in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Konfigurierbarkeit und Genauigkeit, die die Überprüfung von Dokumenten vereinfachen, die Kontrolle der Datenqualität verstärken und durch neue, sofort einsatzbereite Dashboards umfassendere Einblicke in den Betrieb ermöglichen. Entdeckung von Wissen: Ermöglicht einen sichereren, geregelten Zugriff auf Informationen über Repositories hinweg unter Verwendung natürlicher Sprache, jetzt mit zentraler Leitplankenverwaltung und verbesserter Modelllebenszyklusverwaltung, um sicherzustellen, dass Agenten mit unterstützten KI-Modellen im Einklang bleiben.

Ermöglicht einen sichereren, geregelten Zugriff auf Informationen über Repositories hinweg unter Verwendung natürlicher Sprache, jetzt mit zentraler Leitplankenverwaltung und verbesserter Modelllebenszyklusverwaltung, um sicherzustellen, dass Agenten mit unterstützten KI-Modellen im Einklang bleiben. Anreicherung von Wissen: Wandelt weiterhin unstrukturierte Unternehmensinhalte in strukturierte, KI-fähige Daten um und gibt Unternehmen mehr Kontrolle über die Kontextanreicherung, sodass die Ergebnisse besser auf die tatsächlichen Anforderungen des Bereichs abgestimmt sind.

Wandelt weiterhin unstrukturierte Unternehmensinhalte in strukturierte, KI-fähige Daten um und gibt Unternehmen mehr Kontrolle über die Kontextanreicherung, sodass die Ergebnisse besser auf die tatsächlichen Anforderungen des Bereichs abgestimmt sind. Hyland Content Federation Service (CFS): Wird jetzt innerhalb der Content Innovation Cloud angeboten und verbindet OnBase, Alfresco, Nuxeo, Perceptive Content und SharePoint 365 mit Cloud-nativen KI-Lösungen, ohne dass eine Content-Migration erforderlich ist.

Plattform-Updates verbessern die Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Interoperabilität

Hyland hat auch Updates für sein gesamtes Content Management Portfolio veröffentlicht:

PACSgear 25.2 verbessert die Interoperabilität von Inhalten im Gesundheitswesen und die Effizienz von Arbeitsabläufen mit Single Sign-On-Unterstützung, erweiterten Sprachoptionen, verbesserter Job-Transparenz und flexiblerer DICOM-Suche, so dass Bildgebungsteams sicherer und effizienter arbeiten können.

verbessert die Interoperabilität von Inhalten im Gesundheitswesen und die Effizienz von Arbeitsabläufen mit Single Sign-On-Unterstützung, erweiterten Sprachoptionen, verbesserter Job-Transparenz und flexiblerer DICOM-Suche, so dass Bildgebungsteams sicherer und effizienter arbeiten können. Nuxeo 2026.1 führt MongoDB Atlas Search für eine optimierte, weniger komplexe Suche ein, während Nuxeo Online Services Connect jetzt die sofortige Erstellung von Testumgebungen für schnellere Demos, POCs und Schulungen ermöglicht.

führt MongoDB Atlas Search für eine optimierte, weniger komplexe Suche ein, während Nuxeo Online Services Connect jetzt die sofortige Erstellung von Testumgebungen für schnellere Demos, POCs und Schulungen ermöglicht. Alfresco 26.1 modernisiert die Content-Architektur mit einer zukunftsweisenden Suche, integrierten Tools zum Testen von Prozessen und einer tieferen Integration von Unternehmensanwendungen.

modernisiert die Content-Architektur mit einer zukunftsweisenden Suche, integrierten Tools zum Testen von Prozessen und einer tieferen Integration von Unternehmensanwendungen. Perceptive Content 26.1 ist ein wichtiger Meilenstein in der Modernisierung von Perceptive Content. Es bietet ein einheitliches App-Erlebnis, Content Federation Service-Konnektivität, Produktivitätsverbesserungen, eine überarbeitete Benutzeroberfläche sowie erweiterte Sicherheits- und Plattformunterstützung.

Weitere Informationen zur Content Innovation Cloud und den branchenspezifischen Lösungen von Hyland finden Sie auf Hyland.com.

Informationen zu Hyland

Hyland ist der Pionier der Content Innovation Cloud und bietet Unternehmen allgegenwärtige Unternehmensintelligenz mit Lösungen, die verwertbare Erkenntnisse liefern und die Automatisierung vorantreiben. Die Lösungen von Hyland genießen das Vertrauen von Tausenden von Unternehmen weltweit, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen. Sie bilden die Grundlage für ein vernetztes, agiles Unternehmen, in dem Teams die Leistungsfähigkeit der KI nutzen, um ihre Arbeitsweise und ihre Interaktion mit ihren Kunden neu zu definieren. Weitere Informationen über die Plattform und die Dienstleistungen von Hyland finden Sie unter Hyland.com.

Medienkontakt:

Jason Gerdon

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