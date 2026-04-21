Hyland présente de nouvelles innovations agentiques et d'IA pour transformer les contenus de l'entreprise en actions

Les dernières mises à jour technologiques de Hyland intègrent l'intelligence du contenu directement dans les systèmes centraux afin de favoriser l'automatisation de la gouvernance dans les secteurs réglementés

CLEVELAND, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, un leader mondial de la gestion de contenu d'entreprise (ECM) le pionnier du Content Innovation Cloud™, a annoncé aujourd'hui les dernières offres et améliorations de produits de l'entreprise qui aident les organisations à travailler plus intelligemment avec le contenu, à moderniser les systèmes de base et à se préparer à l'automatisation basée sur l'IA. Ensemble, ces innovations améliorent encore plus le Content Innovation Cloud avec de nouvelles solutions spécifiques au secteur, des services de contenu IA améliorés et des mises à jour de la plateforme qui facilitent l'obtention d'informations, la rationalisation des processus et l'amélioration de l'expérience des clients et des employés dans les secteurs réglementés et à forte intensité de contenu.

« Les entreprises n'ont pas besoin d'outils d'intelligence artificielle déconnectés les uns des autres ; elles ont besoin d'intelligence intégrée là où le travail s'effectue réellement », a déclaré Michael Campbell, directeur général des produits chez Hyland. « Nos dernières innovations de produit introduisent la gestion de contenu et l'IA directement dans les systèmes que nos clients utilisent tous les jours, transformant la perspicacité en action tout en préservant la gouvernance, la confiance et le contrôle nécessaires pour fonctionner à l'échelle de l'entreprise. »

« Hyland va au-delà des expériences génériques d'IA pour offrir des capacités agentiques qui agissent sur le contenu d'entreprise gouverné dans le flux de travail réel », a déclaré Alan Pelz-Sharpe, fondateur et analyste principal de Deep Analysis. « En ancrant les agents d'IA dans une architecture d'information solide et des services de contenu spécifiques à un domaine, Hyland aide les clients à passer d'assistants qui se contentent de suggérer à des agents capables de planifier, de décider et d'agir en toute sécurité dans le cadre de processus complexes et réglementés. »

Passer du contenu à l'action

Ensemble, ces dernières innovations renforcent la détermination de Hyland à aider les organisations à transformer le contenu de l'entreprise en intelligence exploitable. En intégrant l'IA directement dans les processus métier et en s'appuyant sur une base de contenu fiable, Hyland permet aux clients de moderniser, d'automatiser et d'anticiper la prochaine vague d'automatisation agentique, tout en facilitant l'adaptation, l'évolution et l'innovation en toute confiance.

Le codage agentique du grand livre (GL) d'Hyland permet aux entreprises d'aller au-delà de l'automatisation statique en intégrant une intelligence pilotée par des agents directement dans les flux de travail des comptes fournisseurs du monde réel, en remplaçant le codage manuel des GL par des recommandations IA rapides et explicables. Grâce à des prédictions fiables, à un contrôle humain dans la boucle et à une importante compatibilité avec les progiciels de gestion intégrés (ERP), il permet un codage GL rapide, cohérent et amélioré, tout en renforçant les contrôles financiers et en s'adaptant à l'ensemble du cycle de vie de la facture.

Hyland for SAP S/4HANA offre une intégration native Fiori à noyau propre qui incorpore la gestion de contenu et l'automatisation des processus de niveau entreprise directement dans les processus métier SAP. En fournissant un accès sécurisé et en temps réel aux documents gouvernés dans leur contexte, il rationalise les approbations, améliore l'auditabilité et la conformité et prend en charge un environnement SAP évolutif et sûr pour les mises à jour, sans code personnalisé ni interruption.

Hyland for Workday Student étend la gestion de contenu cloud-native directement au cycle de vie de l'étudiant, en offrant des fonctionnalités de téléchargement, de recherche et de gestion de documents dans les flux de travail de Workday Student. Construit comme étant l'intégration cloud définitive pour Workday et Hyland, il transforme le contenu des étudiants en un état prêt pour l'IA, réduisant la charge administrative tout en améliorant les expériences pour les étudiants, les professeurs et le personnel.

Les améliorations apportées à Content Innovation Cloud favorisent la préparation à l'IA et l'automatisation agentique

D'autres améliorations à travers le Content Innovation Cloud continuent de favoriser l'automatisation agentique, la recherche intelligente et la préparation à l'IA :

Hyland IDP : introduit de nouvelles améliorations en matière de convivialité, de configuration et de précision qui rationalisent l'examen des documents, renforcent les contrôles de qualité des données et fournissent des informations opérationnelles plus riches grâce à de nouveaux tableaux de bord prêts à l'emploi.

introduit de nouvelles améliorations en matière de convivialité, de configuration et de précision qui rationalisent l'examen des documents, renforcent les contrôles de qualité des données et fournissent des informations opérationnelles plus riches grâce à de nouveaux tableaux de bord prêts à l'emploi. Découverte de connaissances : permet un accès plus sûr et mieux contrôlé aux informations dans les référentiels en utilisant le langage naturel, avec désormais une gestion centralisée des garde-fous et une gestion améliorée du cycle de vie des modèles pour garantir que les agents restent alignés sur les modèles d'IA pris en charge.

permet un accès plus sûr et mieux contrôlé aux informations dans les référentiels en utilisant le langage naturel, avec désormais une gestion centralisée des garde-fous et une gestion améliorée du cycle de vie des modèles pour garantir que les agents restent alignés sur les modèles d'IA pris en charge. Enrichissement des connaissances : continue de transformer le contenu d'entreprise non structuré en données structurées et prêtes pour l'IA, en donnant aux organisations plus de contrôle sur l'enrichissement du contexte afin que les résultats s'alignent mieux sur les besoins réels du domaine.

continue de transformer le contenu d'entreprise non structuré en données structurées et prêtes pour l'IA, en donnant aux organisations plus de contrôle sur l'enrichissement du contexte afin que les résultats s'alignent mieux sur les besoins réels du domaine. Hyland Content Federation Service (CFS) : désormais proposé au sein du Content Innovation Cloud, il permet de connecter OnBase, Alfresco, Nuxeo, Perceptive Content et SharePoint 365 à des solutions d'IA natives du cloud sans migration de contenu.

Les mises à jour de la plateforme améliorent la convivialité, les performances et l'interopérabilité

Hyland a également publié des mises à jour pour l'ensemble de son portefeuille de gestion de contenu :

PACSgear 25.2 fait progresser l'interopérabilité des contenus de santé et l'efficacité des flux de travail grâce à la prise en charge de l'authentification unique, à des options linguistiques étendues, à une meilleure visibilité des travaux et à une recherche DICOM plus flexible, aidant ainsi les équipes d'imagerie à travailler de manière plus sûre et plus efficace.

fait progresser l'interopérabilité des contenus de santé et l'efficacité des flux de travail grâce à la prise en charge de l'authentification unique, à des options linguistiques étendues, à une meilleure visibilité des travaux et à une recherche DICOM plus flexible, aidant ainsi les équipes d'imagerie à travailler de manière plus sûre et plus efficace. Nuxeo 2026.1 introduit MongoDB Atlas Search pour une recherche simplifiée et moins complexe, tandis que Nuxeo Online Services Connect permet désormais la création instantanée d'un environnement d'essai pour accélérer les démonstrations, les POC et les formations.

introduit MongoDB Atlas Search pour une recherche simplifiée et moins complexe, tandis que Nuxeo Online Services Connect permet désormais la création instantanée d'un environnement d'essai pour accélérer les démonstrations, les POC et les formations. Alfresco 26.1 modernise l'architecture des contenus avec une recherche évolutive, des outils de test de processus intégrés et une intégration plus poussée des applications d'entreprise.

modernise l'architecture des contenus avec une recherche évolutive, des outils de test de processus intégrés et une intégration plus poussée des applications d'entreprise. Perceptive Content 26.1 marque une étape majeure de modernisation avec une expérience d'application unifiée, une connectivité Content Federation Service, des améliorations de la productivité, une interface utilisateur actualisée et une prise en charge étendue de la sécurité et des plates-formes.

Pour plus d'informations sur le Content Innovation Cloud et les solutions sectorielles de Hyland, veuillez consulter le site Hyland.com.

À propos de Hyland

Hyland est le pionnier du Content Innovation Cloud, offrant une intelligence d'entreprise omniprésente aux organisations avec des solutions qui donnent accès à des informations exploitables et favorisent l'automatisation. Bénéficiant de la confiance de milliers d'organisations dans le monde entier, y compris de nombreuses entreprises du Fortune 100, les solutions Hyland créent les bases d'une entreprise connectée et agentique, où les équipes exploitent la puissance de l'IA pour redéfinir la façon dont elles fonctionnent et interagissent avec ceux qu'elles servent. Pour de plus amples informations sur la plateforme et les services de Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

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Jason Gerdon

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